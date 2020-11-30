10 фактов, которые перевернут ваше представление об испанцах на 180 градусов

Испания — это когда совершенно незнакомые люди тебе улыбаются, здороваются и желают хорошего дня. Когда практически все друг к другу обращаются на «ты». Когда концентрация красивых мужчин на квадратный метр зашкаливает, а полицейские выглядят как фотомодели и им сразу хочется сдаться. Это страна, где женщины защищены законом лучше мужчин, где девушкам от парней нужны не ухаживания, подарки и романтика, а нечто совсем иное.

Мы в AdMe.ru решили изучить мнения людей, которые переехали в Испанию и сразу влюбились в эту страну, людей и их культуру до беспамятства.

1. Девушки решают за парней

Здесь в порядке вещей, если девушка сама пригласила вас на ночное рандеву, а после внезапно пропала. Парни в этой стране как-то больше чувствуют себя использованными, чем дамы. В отношениях испанки больше ценят умение хорошо развлекаться, нежели ухаживать. Подарки, цветы, романтический ужин — все это не произведет такого впечатления, как, к примеру, зажигательные парные танцы в клубе до утра.

2. Испанские мачо

Испанские мужчины на самом деле не такие уж и мачо, какими мы привыкли видеть их в мыльных операх. Проявлять эмоции и даже плакать в некоторых ситуациях считается здесь абсолютно нормальным для мужчин. Они часто боятся делать первый шаг и проявлять инициативу. Дело в том, что по местным законам неудачные подкаты могут расцениваться как психологическое насилие. Поэтому здесь считается нормой, если девушка знакомится первой и предлагает на ней жениться.

3. Беременность и хамон

Узнав о беременности, испанки сразу бегут делать тест, можно ли им есть хамон. Дело в том, что при употреблении в пищу этого испанского деликатеса будущие мамочки могут подхватить токсоплазмоз, который может быть передан малышу через ткани плаценты. Тест показывает, есть ли у вас антитела к этому заболеванию, чтобы вы могли есть хамон во время беременности без опаски.

4. Местный юмор

«Пепе, скажи мне что-нибудь!»

Чувство юмора у испанцев довольно специфическое. Может показаться, что это довольно жесткий, саркастичный и обидный юмор. Они сами любят посмеяться над собой и своими недостатками, поэтому не видят ничего криминального в том, если в шутливой форме обратят внимание на ваш кривой нос, залысину или жирок на боках. Испанцы любят шутить и о своих национальных особенностях и привычках: над произношением жителей Мурсии и Андалусии, над пижонством мадридцев, рассказывают анекдоты о скупости каталонцев, а те, в свою очередь, посмеиваются над арагонцами.

5. Отношение к подаркам

В Испании есть своя традиция относительно подарков. При выборе презента в магазине вы можете попросить ticket regalo (подарочный чек), по которому виновник торжества может обменять то, что ему подарили, на то, что ему действительно нужно. На свадьбы в Испании с конвертами и коробками уже никто не ходит. Определенная сумма перечисляется сразу на счет молодоженов с пометкой от дарителя. А на детские торжества часто просто приносят € 10 и отдают их родителям именинника, что в целом окупает стандартный праздник дошкольников и младших школьников.

6. Сиесту придумали не только из-за погоды

Сегодня сиеста — это просто сон около 20–30 минут после ланча, но, по одной из версий, возникла она еще и как следствие борьбы с экономическими трудностями середины прошлого столетия. Многие жители страны были вынуждены трудиться на двух работах одновременно. И это был единственный возможный способ разделить день так, чтобы люди отдыхали не только ночью, но и могли позволить себе перерыв между двумя работами, для того чтобы поспать и отдохнуть.

7. Отношение ко времени и работе

«Не трогайте меня, я работаю».

«Откладывай на завтра то, что лень сделать сегодня» — так можно было бы перефразировать известную поговорку, если мы говорим об отношении испанцев ко времени. Они никуда не спешат, ведут размеренный образ жизни, стараются лишний раз не перетруждаться. Поэтому здесь так популярно наращивание ресниц за 30 минут, маникюр за 15 минут (с лаком по всей кутикуле, но зато быстро) и суперэкспресс-стрижка за 25 минут с мытьем головы и укладкой.

8. Об испанской дружбе

Да, испанцы добрые и очень открытые, они готовы составить вам компанию на тусовке, будут веселиться до упаду, поддержат вас в совместном приключении или путешествии. Но слушать о радостях и провалах друг друга, делиться самым сокровенным и уж тем более личными проблемами здесь не принято. Даже если нужно просто занять пару евро до зарплаты, испанец скорее пойдет в банк, но точно не к знакомым.

9. Посещение ресторанов

Если вы захотите оплатить счет, то можете не ждать, пока к вам подойдет официант. Скорее всего, он и не подойдет. Ведь местные сотрудники общепита считают, что если вам надо оплатить счет, то вы можете сделать это самостоятельно, просто подойдя к барной стойке. Оплату картой порой не принимают, ссылаясь на неработающий терминал, хотя на самом деле работникам заведения просто не хочется платить высокую комиссию банку за транзакцию.

10. Поведение в гостях и за столом

Когда вы едите какое-то блюдо в гостях, пожалуйста, не кладите хлеб в тарелку: в Испании это считается неприличным. Хлеб нужно положить либо на специальную тарелку, либо на стол рядом с ножом и вилкой. Также не вздумайте помогать с мытьем посуды после завершения вечеринки. Даже если вы пришли в гости к вашим близким знакомым, вы этим очень смутите хозяев дома.