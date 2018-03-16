10 фактов о Швейцарии, которые сильно изменили наше мнение об этой стране

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Известно, что в Швейцарии есть надежные банки, много шоколада и Альпийские горы, где коровы дают лучшее на свете молоко. Но это не все удивительные вещи, которые вас здесь ожидают. Знаете ли вы, что в этой стране самые либеральные законы об оружии, узаконены (!) взятки, а штрафы зависят от дохода гражданина? И это еще не самое странное.

Мы в AdMe.ru собрали 10 фактов, которые откроют вам Швейцарию с абсолютно неожиданной стороны.

1. Страна без президента и столицы

В Швейцарии действительно нет президента и столицы, зато есть 4 государственных языка и право граждан с помощью референдума отказаться от любого принятого парламентом закона. За всю историю здесь никогда не было межнациональных конфликтов.

2. Самый либеральный закон об оружии

Многие считают Швейцарию страной пацифистов, из-за того что она сохраняет нейтралитет в любых военных конфликтах. Но это вовсе не так. Военная служба для мужчин обязательна начиная с 18 лет. Большая часть мужского населения состоит в армейском резерве, поэтому у мужчин дома есть оружие и они готовы применить его в любой момент. На население в 8 млн человек приходится около 4 млн единиц оружия (50 единиц на 100 человек), но при этом в Швейцарии один из самых низких уровней преступности в мире. Да еще и алкоголь в супермаркетах продают только до 22:00.

3. Взятки в этой стране вполне законны

В 2017 году Швейцария оказалась на 3-м месте в рейтинге стран, активно препятствующих коррупции. Что интересно, именно этой стране принадлежит довольно необычная, хотя и простая идея «узаконить» взятки в виде платы за определенную услугу, нежели бороться с коррупцией.

4. А штрафы зависят от дохода

В Швейцарии выписали один из самых больших в мировой истории штрафов за превышение скорости. Местный автомобилист ехал со скоростью 290 км/ч, и ему оформили штраф на 650 тыс. евро. Дело в том, что в этой стране размер штрафа не фиксированный, а напрямую зависит от размера заработной платы нарушителя. Чем больше зарабатываешь — тем больше платишь. Вот так в Швейцарии понимают справедливость.

5. Шоколад — крупнейший экспортный товар

Каждый год в Берне производится более 7 млн плиток шоколада Toblerone. А недавно в Швейцарии изобрели 4-й вид шоколада — рубиновый. Швейцарская фирма Valcambi выпускает золотые слитки CombiBar в форме плитки шоколада. Такую плитку можно легко разломать на дольки весом в 1 грамм и использовать как подарок или платежное средство.

6. Швейцарский нож родом из Рима

Швейцарский армейский нож появился в конце XIX века, но на самом деле у него есть более ранний прототип. В одном из кембриджских музеев находится универсальный складной инструмент, который был создан еще в Древнем Риме. В его состав входят ложка, вилка, лезвие, шпатель, зубочистка и, что совсем неожиданно, специальный шип для того, чтобы доставать мясо из улиток. Единственная часть швейцарского ножа, которая производится не в Швейцарии, — это штопор. Его делают в Японии.

7. Санта-Клауса сопровождает странный друг

Швейцарского Санта-Клауса зовут Самиклаус (Samichlaus), он посещает детей 6 декабря с огромной сумкой конфет, арахисового масла и мандаринов. Приходит он не один, а с пугающего вида человеком в темной одежде и с темным лицом. Зовут этого человека Schmutzli, что переводится как «Грязнуля», и его работа — бить непослушных детей палками. Впрочем, обещания стать лучше в следующем году помогают детям избежать наказания.

8. Отель «Ноль звезд» под открытым небом

В Швейцарских Альпах братья-близнецы Фрэнк и Патрик Риклин открыли отель «Ноль звезд» (Null Stern) прямо под открытым небом. За одну ночь в «комнате» без стен и потолка нужно заплатить $ 300. Отель расположен на высоте 1 200 м над уровнем моря. Кроме двуспальной кровати здесь есть тумбочки и даже телевизор. Главная особенность номера — это панорамный вид на Швейцарию прямиком из постели. Ранее художники-близнецы уже создавали необычные отели. Первый их проект появился в бомбоубежище, а второй — в ядерном бункере.

9. Первый лист на каштане в Женеве символизирует приход весны

В швейцарской Женеве уже более 200 лет издают специальный указ о наступлении весны в тот момент, когда на каштане, растущем под окнами правительства, распускается первый листочек. Чаще всего весна наступает в марте, однако случаются и курьезные ситуации, например в 2002 году дерево зазеленело 29 декабря. В 2006 году весна и вовсе наступила дважды: листья на каштане появились в марте, а затем неожиданно для всех еще и в октябре. В 2017 году весна в Женеву пришла 11 марта. Почти по графику.

10. Забота о морских свинках

Жителям Швейцарии законодательно запрещено держать дома только одну морскую свинку, потому что, согласно исследованиям ученых, эти животные тоскуют в одиночестве и нуждаются в компании. Поэтому в случае смерти одной свинки владелец обязан купить ей пару и попасть в бесконечную петлю содержания морских свинок. Чтобы подобного не случилось, был создан сервис аренды этих животных — можно купить морскую свинку по обычной цене и вернуть ее за половину стоимости в любое время. Что касается кошек, то завести одну вам будет позволено только в том случае, если она будет гулять по улице или сможет видеть других кошек из окна. В противном случае вам придется заводить сразу двух.

Какой из фактов впечатлил вас больше всего? А может, вы были в Швейцарии и вам есть что добавить об этой удивительной стране? Делитесь в комментариях.