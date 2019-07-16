10+ экзотических и недорогих вариантов размещения для тех, кому надоели обычные отели

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Планируя путешествие в новую страну, мы обычно выбираем между несколькими отелями. А ведь во многих местах есть варианты жилья гораздо интереснее, чем обычные гостиницы. Например, в Иордании можно пожить как бедуин в пустыне, а в Чехии ощутить себя владельцем средневекового замка.

AdMe.ru сравнил 2 совершенно разных варианта размещения в одном и том же месте по примерно одинаковой цене за сутки на двоих. Мы использовали один из самых популярных сайтов для поиска жилья — Booking.com. Выбранные нами даты — с 11 по 12 августа 2019 года (маленький секрет: с воскресенья на понедельник стоимость часто ниже, чем в другие дни, так как обычно в это время мало туристов). Предупреждаем: цены на сайте могут меняться. Также обращаем ваше внимание на то, что наша статья не рекламирует ни один сайт или отель, мы просто сделали для вас наглядную подборку различных вариантов проживания.

Марокко — риады

В загадочном Марокко есть возможность поселиться в аутентичном риаде — традиционном марокканском доме. Сердце каждого риада — это уютный внутренний дворик, зачастую с небольшим садом и фонтаном. Окна комнат выходят не на улицу, а в этот дворик. Такое строение позволяет спрятать частную жизнь от посторонних глаз и спастись от жары. В настоящее время хозяева риадов охотно сдают их внаем, принимая туристов по всем канонам арабского гостеприимства. Мы выбрали 2 варианта размещения в городе Марракеш с примерно одинаковой стоимостью. Стандартный номер в обычном городском отеле стоит от ₽ 3 600, а делюкс в Riad Safran et Cannelle & Spa — около ₽ 4 000, а еще утром вас угостят вкусным завтраком.

Иордания — глэмпинг и люкс-шатры

Глэмпинг (от. англ. glam — «гламур» и camping — «кемпинг», т. е. «гламурный кемпинг») — сравнительно новый вид отдыха. Это лагерь на природе, но со всеми удобствами и обслуживанием как в отеле. Еще одно условие: глэмпинг должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. Этот вид размещения обрел широкую популярность во многих красивых уголках планеты. Для нашей подборки мы взяли вариант глэмпинга в иорданской пустыне Вади-Рам, где можно почувствовать себя настоящим бедуином. Шатер с видом на горы и пустыню в Rahayeb Desert Camp обойдется примерно в ₽ 4 150 на двоих с завтраком. Для сравнения: в расположенном в 60 км от него городе Акаба, откуда обычно и ходят экскурсионные автобусы в пустыню, незатейливый номер в 3-звездочном отеле обойдется почти так же — в ₽ 3 600.

Самый роскошный вид глэмпинга — это люкс-шатер. Как правило, он имеет панорамный вид, и вы можете любоваться окружающей природой круглосуточно, не выходя наружу. Некоторые люкс-шатры сделаны в виде баблов — полностью или частично прозрачных пузырей. В той же Иордании во время посещения всемирно известного чуда света — древнего города Петра — можно на ночь остановиться в люкс-шатре. Это недешево, но стоит того. Seven Wonders Luxury Camp предлагает люкс-шатер со всеми удобствами и завтраком на двоих за ₽ 13 500 в сутки. Находящийся в этом же районе 5-звездочный отель предлагает классический 2-местный номер с завтраком за ₽ 13 000.

Япония — рёканы

Традиционная японская гостиница называется рёкан. Обстановка здесь намного аскетичнее, чем в западных отелях. Пол в номерах устлан циновками, спать гостям предстоит не на кроватях, а на специальных матрасах — футонах, сидеть — на подушках. Кроме того, в рёканах обычно нет отдельных ванных комнат, только общая баня — офуро, где чередуются мужские и женские дни. Такая спартанская обстановка не всем придется по вкусу, зато именно здесь можно проникнуться истинным духом Японии. При заезде гостей обычно угощают традиционной едой и зеленым чаем. Больше всего рёканов находится в городе Киото. Помещение c собственной ванной комнатой в рёкане Kyomai Inn обойдется в ₽ 7 650. А скромный номер площадью 12 кв. м в 3-звездочном отеле — в ₽ 5 400.

Италия — труллы

Труллы, или трулло — это традиционные домики с конической крышей из камней, распространенные в итальянской области Апулия. Они строились в XVII веке с таким расчетом, чтобы при изъятии всего одного камня из основания крыши разрушался весь домик. Причина этому — очень высокий налог на недвижимость. Крестьяне, жившие в труллах, при приближении сборщика податей могли быстро уничтожить свои жилища. Большое количество труллов сохранилось в коммуне Альберобелло, и можно не только любоваться ими снаружи, но и пожить внутри. Небольшой 2-местный домик-трулло в апарт-отеле Tipico Resort обойдется примерно в ₽ 10 200 в сутки. А классический 2-местный номер в 4-звездочном отеле неподалеку — чуть дешевле, в ₽ 8 500. Но он явно проигрывает трулло в самобытном очаровании.

Чехия — средневековые замки

Туристы, приезжающие в Чехию, часто исследуют только столицу — Прагу. А ведь в Чехии немало средневековых замков, и в некоторых из них даже можно пожить как настоящий король. Всего в 50 км от Праги находится старинный барочный замок Емниште (Jemniště). За сутки в великолепном люксе с камином на территории Zámek Jemniště вы отдадите примерно ₽ 8 000. Во столько же обойдется стандартный номер в современном 4-звездочном минималистическом отеле возле пражского аэропорта.

Индия — ботели

Индийский город Аллеппи в штате Керала называют Венецией Востока, потому что здесь много живописных водных каналов. Тут можно за небольшие деньги опробовать такой вид размещения, как ботель (англ. boat — «лодка» и hotel — «отель») — отель-кораблик на воде. Некоторые ботели постоянно курсируют по каналам, другие пришвартованы в одном месте и просто тихо покачиваются на волнах. Если вы не страдаете морской болезнью, остановитесь на сутки в ботеле. В романтичном 5-звездочном Kerala Luxury House Boat за ₽ 6 550 (за двоих) вас не только поселят в суперлюксе, но и покормят завтраком и ужином. Тоже 5-звездочный, но твердо стоящий на земле отель со стандартными номерами обойдется в ₽ 6 400 (также с завтраком и ужином).

Казахстан — юрты и дома на деревьях

Почувствовать себя степным кочевником можно в Казахстане, остановившись в традиционной казахской юрте. Горный курортный отель «Лесная сказка», находящийся в 35 минутах езды от города Алматы, предлагает гостям колоритные юрты площадью 36 кв. м со всеми удобствами за ₽ 13 300 в сутки. Да, недешево, но очень атмосферно. На территории можно покататься верхом и посетить спа-салон. Мы сравнили этот вариант с 5-звездочными отелями в самом Алматы. Они дешевле, в среднем около ₽ 10 000, но такого колорита, как в юрте, там точно нет.

Кстати, здесь же можно выбрать более дешевый, но не менее интересный вариант — домик на дереве. Цены на небольшие домики с удобствами на двоих в «Лесной сказке» начинаются от ₽ 6 100.

Литва — миниатюрные экодомики

Непритязательным туристам, которые не нуждаются в роскошной обстановке и заботятся о будущем планеты, стоит попробовать размещение в миниатюрном экодомике. Особенность — использование при строительстве только экологичных материалов, минимальное потребление отопления и электричества и расположение на лоне природы. Мини-домики получили большую популярность в США и Западной Европе, но мы нашли похожие и поближе — в Литве. В городке Зарасай в лагере Camping Pod на берегу озера можно забронировать бунгало у воды, где на футонах могут разместиться 4 человека, и обойдется оно всего в ₽ 2 900. Здесь можно заняться водными видами спорта. В обычных гостевых домах в этом же месте цены выше — примерно ₽ 2 400 за 2-местный номер и ₽ 3 400 за 4-местный.

Бонус: уникальные места для отдыха, в которые не нужно далеко лететь 1. Мирский замок (Гродненская область, Беларусь)

Не все знают, что средневековые замки можно увидеть и в соседней Беларуси. Например, в поселке Мир стоит посетить величественный Мирский замок, и переночевать можно здесь же — номер комфорт стоит примерно ₽ 4 000 на двоих, а люкс — ₽ 4 800.

2. Hotel History (Ивано-Франковская область, Украина)

Дизайн-отель History расположен возле горнолыжного курорта Буковель. Каждый номер здесь оформлен очень затейливо, в традиционном карпатском стиле. Полулюкс на двоих с завтраками стоит от ₽ 7 950.

3. Глэмпинг Camp Rock (Республика Карелия, Россия)

Любоваться суровой карельской природой сутки напролет можно в уютном глэмпинге Camp Rock в районе города Лахденпохья. Глэмпинг находится в очень живописном уединенном месте, 2-местный номер в виде шатра с террасой стоит от ₽ 4 000 за сутки.