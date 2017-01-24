10 экзотических деликатесов, которые лучше не пробовать

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Пожалуй, трудно найти человека, который не любил бы путешествия. Новые города, красивые пейзажи, необычные традиции, диковинные блюда... К слову, последнее не всегда входит в список хороших воспоминаний. Ведь за яркой экзотической подачей порой скрывается опасность. Команда AdMe.ru предлагает вам не рисковать понапрасну здоровьем и взять на заметку несколько необычных блюд, с которыми стоит быть осторожнее.

Фугу Япония

Знаменитый деликатес из фугу не зря называют «японской рулеткой». Рыба содержит смертельно опасную дозу тетродотоксина, которую искусно уменьшают до допустимой при готовке. При дегустации качественно приготовленной фугу ощущается лишь легкое онемение языка. Этой техникой владеют мастера, прошедшие специальное обучение. На кулинаре лежит ответственность за жизнь людей, а желающих за деньги «пощекотать нервы» немало.

Скорпена Тихий и Атлантический океаны, моря их бассейнов

Любители экстремальной кухни мечтают отведать рыбу-скорпену. Мясо ее отличается приятным вкусом и напоминает крабовое, но в шипах содержится яд. Только опытный повар может ее правильно приготовить. К счастью, ученые разработали антидот яда. Красную скорпену ловят рыбаки близ Австралии и Новой Зеландии, а некоторые виды этого морского ерша обитают в Средиземном и Черном морях.

Карамбола Азия, Северная и Южная Америка

Это красивый фрукт с веселым названием весьма аппетитен, а его листья и цветки даже целебны. Плоды карамболы приятны на вкус, но лучше ограничиться несколькими дольками. Ведь карамбола содержит большое количество щавелевой кислоты, что вредно для почек. А еще в ней есть нейротоксины, иногда вызывающие галлюцинации.

Эскамолес Мексика

Туристов в Мексике потчуют блюдом с яйцами гигантских муравьев лиометопумов, живущих в корнях агавы. По консистенции они чем-то похожи на творог, а их вкус напоминает орех. Сами яйца безвредны, но при недобросовестной готовке в деликатесе могут оказаться ядовитые черные муравьи, что опасно для здоровья человека.

Маниока Африка, Карибы, Азия и Южная Америка

Правильно приготовленный корень нежен на вкус и похож на отварной картофель. Его подают к мясу, используют в соусах, десертах, готовят тесто. В нем много полезных веществ, но при плохой обработке в нем остается токсичное вещество (линамарин). Особенно любят маниоку в Африке, поэтому у местных жителей, часто едящих маниоку, бывает эндемический зоб и детская пеллагра.

«Гнилой сыр» Casu Marzu Италия

Этот «шедевр» из овечьего сыра изобрели в Сардинии. До 2010 года Casu Marzu продавался нелегально, а теперь признан местным деликатесом. Особый вкус и мягкость ему придают личинки сырной мухи, ускоряющие ферментацию. Во время дегустации не убранные «сыроделы» подпрыгивают и могут попасть в глаз. А если их случайно проглотить, это вызовет проблемы с ЖКТ и рвоту.

Аки Ямайка

Аки (блигия) похожа на грушу, а родом она из Африки. Этот фрукт очень популярен на Ямайке. Съедобными считаются плоды, собранные в строго определенный период. А незрелый или переспевший фрукт весьма ядовит. И у дегустаторов могут возникнуть осложнения, получившие название «ямайский рвотный синдром». Но и в спелом, раскрытом виде употреблять можно только мякоть плода.

«Столетние яйца» Китай

Китайцы не перестают экспериментировать со вкусами. Есть у них очень необычное, но довольно опасное блюдо — сунхуадань. Утиные яйца солят и оставляют в золе на 100 дней. После этого деликатес можно подавать на стол. Выглядит полупрозрачное с узорами яйцо эффектно, но издает резкий запах аммиака. Согласно наблюдениям, такая закуска подойдет только людям с «железным» желудком. Остальные же рискуют получить отравление.

Рыба-камень Тихий и Индийский океаны

Бородавчатка — самая ядовитая рыба. Даже одно прикосновение к ней может стать фатальным. Шипы спинного плавника рыбы-камня содержат смертельный яд, вызывающий шоковую боль, паралич и отмирание тканей. Выжившие люди болеют месяцами. Но даже такая опасность не останавливает шеф-поваров Японии и Гонконга и их клиентов, которые заказывают «экстрим»-сашими.

Рамбутан Юго-Восточная Азия

Красочный рамбутан так хочется попробовать! Но, как известно, экзотические фрукты бывают не только полезными. У людей, ранее не евших плод, возможны проявления аллергии и даже диарея. Местные жители советуют ограничиваться 4–5 плодами. К тому же фрукт противопоказан при язве, а семена в косточках рамбутана можно есть лишь после кулинарной обработки — в свежем виде они токсичны.