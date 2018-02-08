10 жутких блюд, попробовать которые и врагу не пожелаешь

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У каждой страны есть блюда, которые не понять ее гостям. В России это холодец, в Финляндии — конфеты с запахом нашатыря. И не всегда тут дело в странных сочетаниях. Иногда способ обработки давно знакомых нам продуктов вызывает не только удивление, но и тошноту.

AdMe.ru настоятельно рекомендует вам спрашивать, из чего состоит незнакомое блюдо в чужой стране, чтобы не обидеть потом местных жителей своим отказом от половины порции.

1. Лепешки из грязи

«Деликатес» не от хорошей жизни. Лепешки из грязи можно попробовать на Гаити — одном из самых бедных государств западного полушария. Печенье из желтой глины с добавлением кусочков овощей и дешевого жира сушат на солнце и развозят по местным магазинам. Цена подобного угощения — около 5 центов. Местные утверждают, что оно богато кальцием. Уж лучше школьный мел.

2. Чизкейк из крокодила

Популярное на юге США блюдо, включающее в себя сыр, креветки и фарш из мяса аллигатора. Аллигаторов здесь выращивают на специальных фермах, и стоит их мясо чуть дороже телятины, потому что основным источником дохода этих ферм является кожа. Правда, выращивать крокодила на убой приходится целых 15 лет! Не иначе как семейный бизнес должен быть.

3. Конфеты салмиакки

Конфеты салмиакки из древесного угля с запахом нашатыря и соленой начинкой — любимое лакомство финнов. Они не просто едят их пачками, они их добавляют в ликеры и мороженое. Увидел на улице прохожего с черным мороженым — задерживай дыхание.

4. Сюрстрёмминг

Сюрстрёмминг — шведский национальный продукт, который представляет собой квашеную консервированную сельдь. Ее кладут в бочонки с едким раствором соли, в котором она киснет примерно 2 месяца, а затем закрывают в банки, в которых она продолжает бродить. Поэтому открывать этот деликатес стоит или на улице или в воде, иначе из-за внутреннего давления у вас все вокруг будет в рыбе.

5. Масло во фритюре

«Все обжарить» может стать одним из слоганов американцев. И жареное мороженое даже рядом не стояло с этим. Именно они додумались обжаривать шарики масла, покрытые мукой, медом и корицей, во фритюре. Запаситесь салфетками.

6. Натто

Деликатес из Японии — соевый сыр особой ферментации. Липкий, слизистый, с крайне неприятным запахом. Его обычно едят на завтрак, добавляя к рису или спагетти. Существует даже мороженое с натто. Ученые утверждают, что этот продукт снижает уровень холестерола, о чем так беспокоится половина планеты.

7. Черный пудинг

Традиционный завтрак в Великобритании и Ирландии включает в себя тост, яйцо, что-нибудь из бобовых и странное черное нечто со вкусом старой монеты. Это колбаски из свиной крови с овсянкой и жиром, которые варятся или запекаются на гриле. Есть еще один вариант этого блюда — белый пудинг. Все то же самое, но без крови. Считается, что этот рецепт можно найти в самой «Одиссее» Гомера.

8. Желейный салат

Еще один деликатес из Америки — желейный салат. Сочетание желатина с фруктовым вкусом и обычным салатом из тунца, перца, оливок и любых других несладких продуктов вызывает недоумение у гостей страны и аппетит у ее жителей.

9. Чибрео

Итальянское куриное рагу, особо популярное в Тоскане. В его честь даже назвали ресторан, который значится практически во всех экскурсионных маршрутах. Вчитавшись в состав, можно потерять аппетит: куриная печень, гребень, яичники и все то, что должно было стать яйцами.

10. Луковая сырокопченая колбаса

Zwiebelmettwurst — рубленая сырая свинина с луком, намазанная на хлеб. Любители утверждают, что мясо по-особому отбирают, тщательно проверяют, слегка подкапчивают и по-особенному же присаливают, что нейтрализует паразитов.

Бонус: вино из мышат

Пить вино из мышат не только вкусно, но и полезно — утверждают жители Китая и Кореи. Хотите удивить друзей таким напитком? Тогда торопитесь, ведь он готовится небыстро. Мышат, которым не должно быть больше 3-х дней, заливают рисовым вином и оставляют на целый год в темном месте. Приятного отдыха и лечения!