10 деталей немецкого быта, которые вызывают лишь один вопрос: «Как так-то?»

Одно дело — приехать в Германию на отдых и подметить пару-тройку особенностей (к примеру, что в общественных банях не носят купальники, а раздевалки там совместные). И совсем другое — пожить в стране и узнать, чем отличается она от других государств в бытовых мелочах, которые недоступны простому туристу.

Редакция AdMe.ru с удовольствием почитала и посмотрела блоги людей, переехавших в Германию на ПМЖ. Оказывается, странностей и приятностей тут немало.

1. Унитазы в большинстве немецких квартир встроены в стену

Мало в каких немецких уборных вы увидите типичный для наших реалий унитаз. В Германии принято устанавливать туалеты со скрытыми бачками, а сами унитазы монтируют прямо в стену так, что под ними остается немало открытого пространства. Во-первых, это экономит место, а во-вторых, упрощает уборку. Кнопок для смыва воды тут обычно две — большая и маленькая. Для больших и маленьких дел соответственно. Это обусловлено экономией воды и заботой об окружающей среде.

2. В санузле обычно есть окно

В большинстве немецких квартир и домов нет кондиционеров и даже вентиляции, хотя в современных зданиях последняя, как правило, имеется. Немцы проветривают квартиру, открывая окна. В ванных комнатах тоже отсутствует вентиляционная система, поэтому там есть окошко. Это позволяет предотвратить появление плесени в санузле из-за большого количества влаги.

3. Во многих домах двери изнутри можно закрыть только ключом

Входные двери в немецких домах — настоящий квест для новичков. Если вы выйдете на улицу и хлопнете дверью, то без ключа назад уже не попадете, поскольку с обратной стороны двери обычно не имеется ручки, которую можно повернуть. А когда вы заходите в дом, дверь изнутри вы сможете закрыть и открыть только ключом. Никакой защелки или задвижки там нет.

4. Стандартный немецкий холодильник намного меньше нашего

Помимо того, что размер немецкого холодильника пугает приезжающих в Германию, там еще и крошечные морозильные камеры. К тому же немцы любят встраивать холодильники в кухонные гарнитуры. Обычно их маскируют под обыкновенный шкафчик. Когда в Германию приезжает гражданин другой страны, он первое время думает, что тут вообще нет холодильников.

5. Используют два матраса на большой кровати вместо одного

Иностранцы, переезжающие на ПМЖ в Германию, сначала возмущаются, а потом влюбляются в местную систему матрасов. Суть в том, что на двуспальную кровать кладут сразу два матраса: это позволяет каждому человеку в паре спать так, как он хочет и на чем хочет. Вместо одного большого одеяла также обычно используют два маленьких. А вместо привычных нам прямоугольных подушек немцы спят на огромных квадратных. К тому же они слишком мягкие: как только положите на них голову, она тут же провалится.

6. Когда немцы переезжают, они забирают с собой кухню

Звучит странно, но большинство арендуемых квартир и домов в Германии сдаются без кухни. На ее месте вы найдете лишь голые стены. Как следствие, когда люди съезжают, они забирают всю кухонную технику и мебель с собой в новое жилье. Одна из причин — принципиально иное отношение к аренде. В Германии квартиры и дома снимают на несколько лет, а порой и десятилетий. То есть арендодателю невыгодно закупать кухонный гарнитур и всю необходимую технику, а арендатор, напротив, охотнее вкладывается в обустройство дома, считая его едва ли не своей собственностью.

7. Практически на каждом окне имеются наружные жалюзи

Немецкие наружные жалюзи обычно делаются из металла. Они могут быть автоматическими или ручными (чтобы открыть и закрыть их, нужно будет тянуть за специальный ремешок). Находятся жалюзи не внутри квартиры, как мы привыкли, а снаружи. Как правило, они вмонтированы прямо в стену дома. Из-за того, что жалюзи металлические, вечерами можно чувствовать себя не особенно уютно. Представьте: вы идете по улице, а все соседи синхронно закрывают окна, и на всю округу раздается металлический лязг.

8. Почтовые ящики и домофоны выглядят тут несколько иначе

В немецких домах на почтовых ящиках указаны личные данные жильцов. А на домофонах имеются таблички с именем и фамилией проживающего в квартире.

9. Яйца и молоко немцы хранят не в холодильнике

Яйца в Германии перед поступлением в магазины не обрабатываются химикатами — следовательно, они сохраняют свою естественную защитную оболочку. С одной стороны, вы получаете продукты с куриными фекалиями и частицами перьев. С другой — из-за отсутствия химической обработки они могут храниться в условиях комнатной температуры. Правда, срок хранения у таких яиц меньше: всего 1–2 недели. Что касается молока, то в Германии оно практически все ультрапастеризованное (молоко нагревают до большей температуры, чем при пастеризации, что гарантированно убивает все бактерии). Это позволяет хранить продукт без охлаждения и в течение длительного времени (около 3 месяцев). К тому же размеры типичного немецкого холодильника не позволяют поместить в него столько еды, сколько хотелось бы.

10. По воскресеньям жизнь в немецких квартирах и домах замирает

По воскресеньям в Германии закрыты практически все магазины (за редким исключением), а люди стараются поменьше шуметь. Если вы включите громкую музыку или газонокосилку, ближайший сосед, возмущенный шумом, запросто может вас засудить. В некоторых городах и посреди недели имеются «часы тишины» (обычно с 13:00 до 15:00), во время которых нельзя заниматься какой-либо шумной деятельностью.