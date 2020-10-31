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10 деталей немецкого быта, которые вызывают лишь один вопрос: «Как так-то?»

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Одно дело — приехать в Германию на отдых и подметить пару-тройку особенностей (к примеру, что в общественных банях не носят купальники, а раздевалки там совместные). И совсем другое — пожить в стране и узнать, чем отличается она от других государств в бытовых мелочах, которые недоступны простому туристу.

Редакция AdMe.ru с удовольствием почитала и посмотрела блоги людей, переехавших в Германию на ПМЖ. Оказывается, странностей и приятностей тут немало.

1. Унитазы в большинстве немецких квартир встроены в стену

© depositphotos, © depositphotos

Мало в каких немецких уборных вы увидите типичный для наших реалий унитаз. В Германии принято устанавливать туалеты со скрытыми бачками, а сами унитазы монтируют прямо в стену так, что под ними остается немало открытого пространства. Во-первых, это экономит место, а во-вторых, упрощает уборку.

Кнопок для смыва воды тут обычно две — большая и маленькая. Для больших и маленьких дел соответственно. Это обусловлено экономией воды и заботой об окружающей среде.

2. В санузле обычно есть окно

© depositphotos, © U.S. Army Corps of Engineers Europe District / flickr

В большинстве немецких квартир и домов нет кондиционеров и даже вентиляции, хотя в современных зданиях последняя, как правило, имеется. Немцы проветривают квартиру, открывая окна.

В ванных комнатах тоже отсутствует вентиляционная система, поэтому там есть окошко. Это позволяет предотвратить появление плесени в санузле из-за большого количества влаги.

3. Во многих домах двери изнутри можно закрыть только ключом

© depositphotos

Входные двери в немецких домах — настоящий квест для новичков. Если вы выйдете на улицу и хлопнете дверью, то без ключа назад уже не попадете, поскольку с обратной стороны двери обычно не имеется ручки, которую можно повернуть.

А когда вы заходите в дом, дверь изнутри вы сможете закрыть и открыть только ключом. Никакой защелки или задвижки там нет.

4. Стандартный немецкий холодильник намного меньше нашего

© depositphotos, © fihu / flickr

Помимо того, что размер немецкого холодильника пугает приезжающих в Германию, там еще и крошечные морозильные камеры.

К тому же немцы любят встраивать холодильники в кухонные гарнитуры. Обычно их маскируют под обыкновенный шкафчик. Когда в Германию приезжает гражданин другой страны, он первое время думает, что тут вообще нет холодильников.

5. Используют два матраса на большой кровати вместо одного

© Anne-Lise Heinrichs / flickr

Иностранцы, переезжающие на ПМЖ в Германию, сначала возмущаются, а потом влюбляются в местную систему матрасов. Суть в том, что на двуспальную кровать кладут сразу два матраса: это позволяет каждому человеку в паре спать так, как он хочет и на чем хочет. Вместо одного большого одеяла также обычно используют два маленьких.

А вместо привычных нам прямоугольных подушек немцы спят на огромных квадратных. К тому же они слишком мягкие: как только положите на них голову, она тут же провалится.

6. Когда немцы переезжают, они забирают с собой кухню

© unknown author / pxhere, © depositphotos

Звучит странно, но большинство арендуемых квартир и домов в Германии сдаются без кухни. На ее месте вы найдете лишь голые стены. Как следствие, когда люди съезжают, они забирают всю кухонную технику и мебель с собой в новое жилье.

Одна из причин — принципиально иное отношение к аренде. В Германии квартиры и дома снимают на несколько лет, а порой и десятилетий. То есть арендодателю невыгодно закупать кухонный гарнитур и всю необходимую технику, а арендатор, напротив, охотнее вкладывается в обустройство дома, считая его едва ли не своей собственностью.

7. Практически на каждом окне имеются наружные жалюзи

© depositphotos

Немецкие наружные жалюзи обычно делаются из металла. Они могут быть автоматическими или ручными (чтобы открыть и закрыть их, нужно будет тянуть за специальный ремешок). Находятся жалюзи не внутри квартиры, как мы привыкли, а снаружи. Как правило, они вмонтированы прямо в стену дома.

Из-за того, что жалюзи металлические, вечерами можно чувствовать себя не особенно уютно. Представьте: вы идете по улице, а все соседи синхронно закрывают окна, и на всю округу раздается металлический лязг.

8. Почтовые ящики и домофоны выглядят тут несколько иначе

© Elisabetta Stringhi / flickr

В немецких домах на почтовых ящиках указаны личные данные жильцов. А на домофонах имеются таблички с именем и фамилией проживающего в квартире.

9. Яйца и молоко немцы хранят не в холодильнике

Яйца в Германии перед поступлением в магазины не обрабатываются химикатами — следовательно, они сохраняют свою естественную защитную оболочку. С одной стороны, вы получаете продукты с куриными фекалиями и частицами перьев. С другой — из-за отсутствия химической обработки они могут храниться в условиях комнатной температуры. Правда, срок хранения у таких яиц меньше: всего 1–2 недели.

Что касается молока, то в Германии оно практически все ультрапастеризованное (молоко нагревают до большей температуры, чем при пастеризации, что гарантированно убивает все бактерии). Это позволяет хранить продукт без охлаждения и в течение длительного времени (около 3 месяцев).

К тому же размеры типичного немецкого холодильника не позволяют поместить в него столько еды, сколько хотелось бы.

10. По воскресеньям жизнь в немецких квартирах и домах замирает

© depositphotos, © depositphotos

По воскресеньям в Германии закрыты практически все магазины (за редким исключением), а люди стараются поменьше шуметь. Если вы включите громкую музыку или газонокосилку, ближайший сосед, возмущенный шумом, запросто может вас засудить.

В некоторых городах и посреди недели имеются «часы тишины» (обычно с 13:00 до 15:00), во время которых нельзя заниматься какой-либо шумной деятельностью.

Бывали в Германии? Нравится вам местный образ жизни?

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