10 человек, которые застряли в аэропортах на долгое время (А кто-то живет там до сих пор)

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Наверное, каждый хотя бы раз в жизни проводил в аэропорту чуть больше времени, чем планировал. У кого-то была задержка рейса или неудобная и долгая ночная пересадка, а кто-то, может быть, просто не успел на самолет и остался ждать следующий. Но есть люди с более сложной судьбой, которые вынуждены были жить в аэропорту по несколько месяцев, иногда и десятилетий, а некоторые продолжают находиться в транзитной зоне и по сей день, не имея возможности даже выйти на улицу.

Мы в AdMe.ru нашли несколько реальных историй людей с разных уголков мира, которые, как герой Тома Хэнкса из фильма «Терминал», оказались запертыми в аэропорту в силу разных обстоятельств.

1. Мехран Нассери — самый знаменитый иранский беженец, вдохновивший Спилберга

Судьба Мехран Нассери легла в основу снятого Спилбергом фильма «Терминал». Нассери прожил в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 18 лет, с 26 августа 1988 года по июль 2006 года.

Реальная история Мехрана сильно отличается от голливудской экранизации. В 1977 году за участие в акциях протеста против правительства он был выслан из Ирана. После этого Нассери искал политическое убежище в европейских странах и получил приют в Бельгии. Но поскольку мать Мехрана была британской подданной, он решил переехать в Глазго. В пути он потреял дипломат со всеми документами, и уже в лондонском аэропорту Хитроу при попытке Мехрана пройти паспортный контроль его отправили назад в аэропорт Шарль-де-Голль. И Франция, и Бельгия предложили Нассери вид на жительство, но Мехран отказался подписать документы, поскольку в них было указано, что он иранец (он хотел, чтобы его признали британцем). Пребывание Нассери в аэропорту закончилось в июле 2006 года, когда он был госпитализирован. После выписки из больницы ему предложили место в парижском приюте для беженцев, где он и остался.

2. Денис Луис де Соуза зашел в аэропорт 16-летним подростком и уже 19 лет не выходит оттуда

Почти 20 лет Денис Луис де Соуза не выходил из международного аэропорта Сан-Паулу, куда он был вынужден перебраться из-за конфликта со своей мачехой. Он никуда не планировал улетать из Бразилии и вполне доволен своим нынешним местом пребывания. Сегодня Денису 35 лет, он продолжает жить в стенах аэропорта и не хочет знать, что происходит за его пределами.

3. Санджай Шах — человек, который не мог никуда улететь, так как сам отказался от гражданства

Кенийцу Санджаю Шаху было отказано во въезде в Великобританию в 2004 году, когда он прибыл с британским заграничным паспортом, который не давал ему права на иммиграцию в Соединенное Королевство. До поездки в Европу он отказался от своего кенийского паспорта, поэтому фактически Шах остался без гражданства, которое бы позволяло ему вернуться на родину. Санджаю пришлось жить в международном аэропорту Найроби в течение 437 дней, перемещаясь между залами вылета и иммиграционными стойками. Он умывался в туалетах аэропорта и питался едой, которую ему давали люди, работающие в ресторанах аэропорта. Благодаря пристальному вниманию СМИ и поддержке общественности Шах получил гражданство Великобритании, где проживает сейчас со своей семьей.

4. Тэцуя Або — японский журналист, который не захотел возвращаться домой и мечтал остаться в России навсегда

Тэцуя Або утверждал, что он журналист, который пострадал от того, что критиковал ситуацию со свободой слова в Японии. Поэтому Або отказывался лететь из России обратно на родину. Он приехал в Москву 1 мая 2015 года и должен был улететь 29 мая, но вместо того, чтобы сесть в самолет, устроился в углу между выходами на посадку и так прожил в аэропорту Шереметьево 185 дней, пока его не отправили обратно домой. Он надеялся получить российское гражданство, однако, по словам адвокатов, предоставление ему политического убежища было невозможным, поскольку не было никаких доказательств того, что он подвергался прямому преследованию в своей родной стране.

5. Мухаммед Аль-Бахиш спешил к своей возлюбленной в Казахстан, но застрял в аэропорту на 3 месяца

Палестинский беженец Мухаммед Аль-Бахиш в 2013 году отправился в Казахстан, где его ждала беременная подруга, на которой он планировал жениться. Но пара не успела сыграть свадьбу из-за проблем с документами Мухаммеда. Мухаммед решил улететь из Казахстана в Турцию в надежде продлить там казахскую визу, но его развернули на турецкой границе и отправили обратно в Алма-Ату, где его тоже не выпустили из аэропорта, так как у него не было действующей визы. Он мог бы вернуться к себе на родину в Палестину, но Израиль не разрешал ему въезжать на палестинские территории. Мухаммеду пришлось пробыть в аэропорту 150 дней, пока ему не разрешили уехать в центр транзита беженцев в Тимишоаре, Румыния, а позднее он смог получить убежище в Финляндии.

6. Хасан аль-Контар предпочел жить в транзитной зоне терминала, а не воевать

Хасан аль-Контар работал в Дубае, когда в 2011 году в Сирии началась война. Зная, что ему придется сражаться, если он вернется домой, Контар остался в ОАЭ после того, как срок его рабочей визы истек, но в конечном итоге в марте 2018 года был депортирован в Малайзию. Получив отказ во въезде в Камбоджу, Малайзию, Турцию и Эквадор, Контар оказался в транзитной зоне аэропорта Куала-Лумпура. В течение 208 дней он спал под лестницей, принимал душ в туалете для инвалидов и ел пожертвованную другими пассажирами еду.

История сирийца, застрявшего в малайзийском аэропорту, широко освещалась журналистами и привлекла внимание неравнодушных людей со всего мира. Своей спасительницей Хасан считает Лори Купер, консультанта по связям со СМИ из канадского городка Уистлер, которая вместе с несколькими друзьями организовала его переселение в Канаду. Сегодня Контар живет в небольшом городке к северу от Ванкувера вместе с Купер, ее семьей и их домашними животными.

7. Хироши Нохара — японец, который до сих пор живет в ресторанном дворике мексиканского аэропорта

Хироши Нохара прилетел в Мехико в сентябре 2008 года и провел следующие 117 дней в ресторанном дворике в 1-м терминале международного аэропорта имени Бенито Хуареса. Его пребывание там сделало Хироши местной знаменитостью, а мексиканские программы новостей регулярно рассказывали о его жизни, хотя точных причин своего нахождения в терминале японец не разглашал. Нохара покинул аэропорт 31 декабря 2008 года, вместе с незнакомой женщиной, которая предложила ему ночлег в своей квартире в Мехико. В 2009 году местные СМИ сообщили, что Нохара вернулся в здание аэровокзала уже через несколько дней с тремя пластиковыми пакетами, новой одеждой и одеялами. На данный момент судьба японца неизвестна, так как за последние 5 лет в аэропорту его больше не видели.

8. Фенг Женгу — китайский правозащитник, которому запретили возвращаться домой

Китайский писатель и борец за гражданские права и свободы Фенг Женгу в ноябре 2009 года был в Японии, где навещал свою сестру. Но когда он прилетел обратно в Шанхай, на границе ему было отказано во въезде в Китай, и Фенга вернули ближайшим рейсом в Токио. Таким образом китайское правительство хотело избавиться от надоедливого активиста, но Фенг не хотел оставаться в Японии и решил ждать в аэропорту, когда ему все-таки разрешат вернуться на родину. Он предпринимал 8 попыток, чтобы улететь из Токио в Шанхай, но его все время отправляли обратно.

Фенг провел в аэропорту 86 дней, пытаясь привлечь внимание мировых СМИ к своей проблеме. Каждый день он носил майку с надписью «Гражданину Китая было отказано во въезде в Китай 8 раз», чтобы как можно больше людей узнали о его ситуации. В феврале 2010 года, в канун китайского Нового года, ему наконец разрешили вернуться в родной город, чтобы он смог встретить праздник вместе с семьей. Но сразу после возвращения в Шанхай его посадили под домашний арест.

9. Исса Мохамед — нигериец, которого выгнали из одной страны и не собираются пускать ни в какую другую

Нигериец Исса Мохамед 8 лет нелегально проживал в Израиле, но недавно был пойман и выслан обратно на родину. Однако нигерийские таможенники отказались впустить его, заявив, что временные проездные документы, которые ему выдали в Израиле, были поддельными. С ноября 2018 года он находится в эфиопском аэропорту Аддис-Абеба и до сих пор не может его покинуть, так как ни Израиль, ни Нигерия не могут принять его обратно.

10. Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ, который сбежал в Россию из США

Бывший сотрудник ЦРУ, про которого было снято несколько фильмов и сериалов, прославился на весь мир летом 2013 года, когда передал СМИ секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб. Вскоре ему заочно были предъявлены обвинения в шпионаже, и Сноудена объявили в международный розыск. Он сумел бежать из США сначала в Гонконг, а затем и в Москву, где пробыл 39 дней в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Он планировал улететь в Эквадор, где хотел попросить политического убежища. Но американцы быстро аннулировали его паспорт, и у него не оказалось действующих документов, чтобы совершить вылет из России. 1 августа 2013 года Сноуден получил временное убежище в России, где проживает и по сей день, но его точное местонахождение не разглашается из соображений безопасности.