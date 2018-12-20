10 дешевых зимних курортов, которые станут отличной заменой дорогим Куршевелю и Сочи

7

54

8.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Под горнолыжным отдыхом зачастую подразумевается отдых дорогой. И действительно, чтобы покорять заснеженные склоны, нужно потратиться не только на перелет, трансфер, страховку, жилье где-нибудь у подножья гор, но и на экипировку, подъемники, а иногда и на инструктора. Более того, самые популярные и проверенные курорты с каждым сезоном все дорожают. Но решение этой проблемы есть.

Не одними Альпами богата земля. AdMe.ru нашел 10 альтернативных горнолыжных баз, которые еще не столь раскручены и более бюджетны за счет стоимости проезда, проживания и еды. При этом их трассы ничуть не хуже, а пейзажи так же поражают воображение.

1. Гудаури, Грузия

Гудаури — это современный горнолыжный курорт, визитная карточка зимнего туризма Грузии. Он расположен на южном склоне Большого Кавказского хребта и подходит для спортсменов любого уровня. Комплекс встретит мягким климатом, прекрасной грузинской кухней и бюджетными предложениями по жилью. Верхняя точка катания: 3 006 м.

3 006 м. Как добраться: из Тбилиси (120 км по Военно-Грузинской дороге) либо из Владикавказа (80 км с другого конца Военно-Грузинской дороги).

из Тбилиси (120 км по Военно-Грузинской дороге) либо из Владикавказа (80 км с другого конца Военно-Грузинской дороги). Ски-пасс: 7 дней — $ 117.

2. SkyResort, Монголия

Несмотря на то что SkyResort — это первый горнолыжный курорт в Монголии, он полностью отвечает международным стандартам. Его дизайн разрабатывала французская компания MAS Limited, а систему оснежения — итальянская Techno Alpin. Правда, внесем уточнение: ехать лишь ради горнолыжки туда не стоит, а вот совместить поездку с осмотром столицы и окрестностей столь экзотичной страны — идеально. Верхняя точка катания: 1 500 м.

1 500 м. Как добраться: из Улан-Батора (13 км).

из Улан-Батора (13 км). Ски-пасс: 1 день — $ 24.

3. Банско, Болгария

Банско — один из наиболее бюджетных горнолыжных курортов Европы, но при этом он отвечает всем стандартам: комплекс построен австрийскими специалистами по последним технологиям. Располагается горнолыжная база у подножья горного хребта Пирин и подходит для лыжников и сноубордистов любого уровня. А еще Банско — это старинный городок с каменными улочками, уютными ресторанами и, конечно же, прекрасными видами на горы. Так что сюда можно приезжать даже просто ради прогулок. Верхняя точка катания: 2 914 м.

2 914 м. Как добраться: 160 км от Софии и 218 км от Салоников.

160 км от Софии и 218 км от Салоников. Ски-пасс: 1 день — $ 33, 6 дней — $ 200.

4. Цахкадзор, Армения

Цахкадзор — идеальный курорт для совмещения полезного с приятным: некогда тренировочная база олимпийских спортсменов СССР располагается в поистине живописной долине у подножия горы Тегенис. На самом верху есть черные и красные трассы для опытных горнолыжников и сноубордистов, но в целом это больше площадка для начинающих спортсменов. Верхняя точка катания: 2 819 м.

2 819 м. Как добраться: из Еревана (60 км).

из Еревана (60 км). Ски-пасс: 1 день — $ 33, 7 дней — $ 100.

5. Сьерра-Невада, Испания

Сьерра-Невада — это самый южный горнолыжный курорт Европы, но, признаемся, далеко не самый бюджетный. Скорее, он просто не особо известен. А зря. С его вершин открывается потрясающий вид на зеленые долины южной части побережья и на Средиземное море, за которым просматриваются берега Африки. Часть горной системы выделена в национальный парк и имеет статус международного биосферного заповедника. Сам комплекс небольшой, но его оценят профессионалы: все местные трассы в основном красные и черные. Периодически здесь тренируются сборные Испании по горным видам спорта. Верхняя точка катания: 3 300 м.

3 300 м. Как добраться: из Гранады (37 км).

из Гранады (37 км). Ски-пасс: 1 день — $ 52, 10 дней — $ 374.

6. Закопане, Польша

Закопане — это древний город, объединяющий в своей долине 10 горнолыжных комплексов. К сожалению, единого ски-пасса там нет, поэтому приходится выбирать лишь одну из этих карпатских баз. Если описать каждую из них в двух словах, то это дешево и слегка сердито. Но очень красиво. Трассы подойдут как для продвинутых лыжников и сноубордистов, так и для новичков. Как добраться: из Кракова (110 км) или Братиславы (333 км).

из Кракова (110 км) или Братиславы (333 км). Верхняя точка катания: 1 985 м.

1 985 м. Ски-пасс: 1 день — $ 23.

7. Бэйдаху, Китай

Бэйдаху — это один из трех главных горнолыжных курортов Китая. В 2007 году на его территории проводился один из этапов зимних Азиатских игр, отчего курорт приобрел не только всю необходимую инфраструктуру и разнообразные трассы, но и международную известность. Здесь же тренируются профессиональные китайские спортсмены. Как добраться: из Цзилиня (50 км).

из Цзилиня (50 км). Верхняя точка катания: 1 404 м.

1 404 м. Ски-пасс: 1 день — $ 25.

8. Сольдеу — Эль-Тартер, Андорра

Пиренеи — это всегда более дешевая альтернатива Альпам. Поэтому два курортных поселка, Сольдеу и Эль-Тартер, расположившиеся всего в 17 км от столичной Андорры-ла-Вельи, будут отличным выбором для любителей качественного, но при этом недорогого сервиса. Деревушки находятся на расстоянии 3 км друг от друга и соединены между собой системой канатных дорог, благодаря чему их можно назвать одним большим горнолыжным пространством. Курорт известен своими лыжными школами и подойдет для катания людей начального и среднего уровня. Верхняя точка катания: 2 358 м.

2 358 м. Как добраться: из Андорры-ла-Вельи (17 км), из Барселоны (240 км).

из Андорры-ла-Вельи (17 км), из Барселоны (240 км). Ски-пасс: 7 дней — $ 212.

9. Пояна-Брашов, Румыния

Этот карпатский курорт расположен в знаменитом «вампирском» регионе Европы — в Трансильвании. Курорт довольно скромный: всего 3 подъемника и 7 лифтов, ведущих к спуску, причем сами спуски достаточно простые, подходящие скорее начинающим лыжникам. Зато, во-первых, он радует ценами, во-вторых, качественным сервисом, в-третьих, захватывающими пейзажами. Помимо всего очень радостно, что с каждым годом курорт все больше и больше развивает свою инфраструктуру. Верхняя точка катания: 1 775 м.

1 775 м. Как добраться: Бухарест (167 км).

Бухарест (167 км). Ски-пасс: 1 день — $ 29.

10. Эльбрус, Россия

Потухший вулкан Эльбрус является высочайшей точкой Европы (5 642 м). Благодаря этому на определенных участках его склонов можно кататься в течение всего года. Главное преимущество курорта в его разнообразии: здесь можно найти трассы любой сложности и для любого уровня. Да и в плане инфраструктуры Эльбрус держит вполне европейскую планку, уступая звание лучшего горнолыжного курорта России лишь Красной Поляне в Сочи. Верхняя точка катания: 3 780 м.

3 780 м. Как добраться: на автобусе от Минеральных Вод (183 км).

на автобусе от Минеральных Вод (183 км). Ски-пасс: 1 день — $ 24, 7 дней — $ 135.

Все, начинаем собирать экипировку и летим в горы! Кто из вас так же, как мы, любит зимний отдых? Вы согласны с тем, что пляжные страны зимой — это отдых для ленивых?