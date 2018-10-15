10 блюд русской кухни, удивляющих иностранцев больше всего

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Путешествуя по миру, посещая новые рестораны и знакомясь с разными людьми, всегда интересно прикоснуться к другой культуре через местную еду. Какие-то блюда вызывают неподдельный интерес, другие кажутся обычными, а третьи пугают своей экзотичностью. При этом мы не часто столь же критично оцениваем привычную нам с детства пищу. Подумаешь, борщ с котлетами!

Национальная кухня любой страны всегда отражает в себе не только особенности климата, но и черты народа, ее населяющего. Нам в AdMe.ru стало очень интересно, насколько известна русская кухня за границей. Приходятся ли по вкусу наши pelmeni и okroshka гостям из-за рубежа? Например, анголец Браулио, уже 4 года живущий в России и изучающий русский язык, высказался так: «Из начало все был очень отвратительно! Но когда я пробовал... Уммммммммммм! Сметана я первый раз пробовал здесь, винегрет! Салианка, борше!»

Борщ

Beta — так называли древние греки свеклу и вторую букву своего алфавита, от которого произошли позже и латиница, и кириллица. Вместе с луком, капустой и другими овощами, растущими в Средиземноморье в больших количествах, свекла заняла свое почетное место в щах и борщах, очень популярных в древней Греции. К нам же этот вкусный, ароматный и полезный суп попал чуть позднее. Незадолго до начала новой эры римские легионеры высадились на территории современного Крыма и привезли с собой не только овощи, но и готовые рецепты, а также искреннюю любовь и уважение к борщу. Но это история. Сегодня борщ прочно ассоциируется у людей с русской или украинской кухней и является самым известным нашим блюдом за рубежом. Вот как его описывает Мэри Нельсон из США: «Этот чудесный свекольный суп понравился мне с первого раза. У него есть „земляной“ привкус, который люди, не любящие борщ, называют „грязевым“. А выраженный запах уксуса, дополненный сметаной, создает необычное, но вкусное сочетание».

Пельмени

Мешочки из теста с мясной или иной начинкой придумали очень давно, и у разных народов свои названия для них: вонтоны, момо, хинкали, равиоли, манты, позы. В русскую кухню пельмени, что в переводе с коми-удмуртских языков значит «хлебное ухо», пришли в начале XV века с Урала и с тех пор неизменно украшают наш стол. «Я слопал все и хотел добавки. Это было чертовски круто! Теперь это одно из самых моих любимых блюд... Мне больше всего нравится в виде супа, чтобы много укропа и с домашним ржаным хлебом», — Formaldehyd3.

Кстати, об укропе...

Многие, очень многие иностранцы, приезжающие в Россию, отмечают огромное количество укропа, который мы любим добавлять почти во все блюда. Даже в те, где его совсем не ждут. По утверждениям Reuters, россияне съедают около 1,6 кг укропа в год на человека. «Ненавижу укроп, но русские пихают его куда только можно!» — KingCarnivore. «Укроп ужасен. Я больше не могу его есть, просто устал от него! Не могу поверить, что они кладут его практически во все», — reluctant_redditer. Отметим все же, что укроп содержит огромное количество полезных веществ и витаминов, полезен для крови, сосудов мозга, пищеварения, зрения.

Холодец

Холодная закуска из желеобразного мясного бульона присутствует не только в русской, но и в других кухнях мира. Главное отличие аспика, зельца или другого подобного заливного в том, что в них отдельно добавляют желирующие вещества — желатин или агар-агар. Для приготовления холодца этого не требуется, нужная консистенция достигается за счет длительного вываривания в бульоне ног, хвоста и головы животного — в них содержится много коллагена. Сложно точно назвать причины, но холодец чаще других блюд вызывает подозрение и отторжение у иностранцев. Алок Матур из Индии так говорит об этом блюде: «Рекомендую вам избегать этого холодного мясного желе, которое делают россияне на праздники. Это невегетарианское блюдо употребляется в холодном виде и содержит отварное куриное мясо, свиные хрящи (например, ноги, уши и даже копыта). Тем не менее это традиционное русское блюдо, которое нравится местным, но иностранцы, особенно индийцы, не находят его аппетитным».

Селедка под шубой

Этот шедевр кулинарного искусства, по сути, винегрет, смешанный с селедкой, яйцом и обильно сдобренный майонезом, еще молод — он появился в СССР в конце 60-х. Среди русскоговорящего населения пользуется огромной популярностью, за границей практически не известен. Часто бывает замечен в паре с холодцом, пугает иностранных гостей меньше, но отношение к нему неоднозначное. «Люблю этот салат. Пришлось надавить на меня, чтобы я попробовал его в первый раз, но я доволен, что это произошло», — iseztomabel. «Я просто не могу смотреть на весь этот майонез. Неужели он захватил все вообще? Многое можно понять, но несколько слоев...» — Flashdance007. «Там было слишком много майонеза. Там всегда слишком много майонеза...» — Msknowbody.

Гречка

Гречка родом из северной Индии и Непала. Совершив долгое путешествие по Азии, в XV веке она прижилась на Руси. Кроме России и стран бывшего Союза гречку употребляют в Израиле, Китае, Корее и Японии. В остальном мире ее едят очень мало. Нравится она далеко не всем. Дело в том, что не привыкший с детства к ее вкусу человек, попробовав ее, почувствует горечь и странный привкус. Сейчас в Европе наблюдается всплеск интереса к гречневой крупе из-за ее полезных свойств, питательности, диетичности и гипоаллергенности. «Я вегетарианка, и мне было очень сложно найти полезную и подходящую еду для таких холодов. Гречка стала моим суперспасением во всех блюдах дня», — говорит Шелл, студентка из Индии.

Сырники

Творог, из которого делают сырники, был известен еще в Древнем Риме, но у нас его называли «сыр», так как получали его из сырого молока. Творогом он стал называться лишь в XVIII веке, когда Петр I привез из Европы твердые (сычужные) сыры и наладил их производство в России. Иногда можно встретить название «творожники», но оно не сильно прижилось, да и как ни называй это легкое блюдо, которое может быть и десертом, и полноценным завтраком, менее вкусным оно не станет. «Я провела 2 недели в России у моего теперь уже экс-бойфренда, и его babushka готовила сырники постоянно. Она даже творог сама делала! Я подсела! Мы ели их с вареньем из ягод, которые они тоже собирают сами», — la_pluie.

Солянка

Впервые солянка упоминается в XVIII веке. Как пишет историк русской кулинарии Павел Сюткин, «тогда она, конечно, еще не суп (похлебка), а горячее блюдо из капусты, огурцов, мяса, птицы, рыбы, грибов или других продуктов». Солянка в виде первого блюда появляется во 2-й половине XIX века. Единого, «классического» рецепта не было — «... с осетриной, каперсами, лимоном, копченостями. Каждый трактирщик показывал в ней свой талант, привлекая клиентов немыслимыми вкусами и запахами». Лаура Хэнкок из Детройта: «Пожалуй, солянка — мой самый любимый русский суп, в большей степени из-за того, что он очень соленый. В нем есть и соленья, и сосиски, и бекон, и курица, и каперсы, и капуста».

Окрошка

Несмотря на жидкую основу, окрошка — это скорее закуска, чем суп. Тысячу лет назад в это простое крестьянское блюдо входили только лук и черная редька, залитые квасом и сметаной. В конце XVIII века рецепт окрошки уже включает в себя различные виды жареного мяса или рыбы, соленые и свежие огурцы, соленые сливы и лук. Картофель не добавляли. В советской кухне мясо в окрошке заменили колбасой, а квас — кефиром. Иностранцы не всегда понимают, зачем салат превращать в суп, тем более на квасе, вкус которого тоже вызывает вопросы. И тем не менее Джейми Хайнеман, известный «разрушитель легенд», оценил по достоинству это летнее блюдо во время своего путешествия в Петербург: «Это хорошо... Да... Очень хорошо! Терпкий квас делает полным вкус пресной самой по себе начинки окрошки».

Кабачковая икра

Эту овощную закуску начали выпускать в начале 30-х годов прошлого века. Но по-настоящему всенародной кабачковая икра стала чуть позже, при Хрущеве, которому она настолько пришлась по вкусу, что он распорядился накормить ею весь Советский Союз. Кабачковая икра низкокалорийна, содержит множество полезных микроэлементов и витаминов. «Вы покупаете ее в банках и держите неподалеку, чтобы утолять ночной голод. По странной иронии ее называют икрой. Она бесформенна, как детское питание. Кабачковая икра, намазанная на хлеб, у каждого в России вызывает воспоминания о детстве», — Марко Норт, Нью-Йорк.

Бефстроганов

Существует несколько версий происхождения этого блюда, и все они связаны с династией Строгановых. Нарезанная ломтиками говядина в сметанном соусе упоминается еще в XVIII веке, но на мировую арену stroganoff вышел в 1891-м, когда повар Шарль Бриер отправил его рецепт на конкурс французского кулинарного журнала. После Второй мировой войны бефстроганов окончательно закрепляет за собой статус «русского блюда» и становится широко известен за рубежом. «Если что еще и ставить на стол, то пусть это будет stroganoff. Мне нравится его „русскость“: маленькие кусочки мяса, грибы, лапша и этот насыщенный соус», — пишет Аманда Браун.

В конце хочется привести слова Нила Хайнема из Лондона: «Не вся русская еда залита ведрами майонеза и засыпана кустами укропа. Как и в большинстве стран, вы обнаружите много чего вкусного, если погрузитесь поглубже и не будете придерживаться лишь того, что уже хорошо знаете».