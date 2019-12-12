10 безумных новогодних традиций за границей, которые никогда не смогут заменить ночь с тазиком оливье

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Всем привет! Меня зовут Паша, и на протяжении последних 10 лет в канун новогодних праздников я сбегаю от майонезных салатов, «Голубых огоньков» и протирания пыльных елочных игрушек, снятых с антресолей. У кого-то есть традиция 31-го числа ходить в баню, а я еду в аэропорт и улетаю в очередное путешествие, чтобы отметить наступление Нового года без бутербродов с красной икрой и боя курантов.

Специально для AdMe.ru я расскажу без прикрас, почему главный праздник года лучше отмечать дома с друзьями, а не в чужой стране, где порой странные традиции могут шокировать нас точно так же, как иностранца — вид и вкус селедки под шубой.

1. Сжигание кукол, желтое белье и деньги под пяткой

Пока мы в России загадываем желания с помощью бумажки, зажигалки, боя курантов и игристого напитка, эквадорцы для этих целей делают специальную куклу. За несколько часов до Нового года можно увидеть обугленные куклы на улицах Кито, которые могут испугать туристов, не знающих об этой традиции. Эти куклы наполняют старыми газетами, а иногда и фотографиями событий прошедших 12 месяцев. Так эквадорцы прощаются со старым годом — буквально сжигая все плохие воспоминания.

А еще не смущайтесь, если увидите, что на улицах продают желтое нижнее белье. Именно в нем здесь и нужно встречать Новый год, чтобы вам сопутствовала удача.

Также помните, что в этот праздник у каждого эквадорца в левом ботинке под пяткой обязательно будет однодолларовая банкнота. Если вдруг захотите что-то купить у местных жителей, а они слукавят, что у них нет сдачи, попросите поискать мелочь в обуви.

2. Битье тарелок о двери

Если в Дании на Рождество вы услышите звук разбивающейся о вашу дверь тарелки, то будьте уверены: это не чьи-то семейные разборки. То, что у нас считается вандализмом, у датчан является доброй традицией. Они любят разбивать посуду на пороге дома своих родных и друзей в канун Нового года. Чем больше посуды разбито у вашей двери к 1 января, тем больше друзей и удачи будет у вас в наступившем году. Поэтому вместо звука фейерверков или боя курантов здесь вы услышите, как датчане в полночь ломанутся бить посуду о чужие двери.

3. Сжигание елки

Если в России некоторые выбрасывают елку аж 8 марта, делая долгожданный подарок к Международному женскому дню, то в Нидерландах уже несколько десятков лет от главного символа города избавляются оригинальным способом. В канун Нового года все приносят елки на площади или в парки, чтобы их сжечь, любуясь огромным праздничным костром. До 1950-х годов голландцы жгли елки прямо на улицах, пока местные власти не организовали специальные места, где под наблюдением пожарных сегодня можно эффектно уничтожить новогоднее дерево.

4. Новогодний заплыв

Утром 1 января, когда мы обычно смеемся над шутками о прошлогодних салатах на завтрак, десятки тысяч голландцев едут на пляж Схевенингена, чтобы окунуться в Северное море в костюмах Санта-Клауса. Эта голландская традиция появилась в 1960-х годах, когда местный клуб плавания решил начать год с погружения в море.

5. Медвежьи гулянья

Если в канун Нового года вы случайно окажетесь в Румынии, то не пугайтесь, увидев пляшущих медведей на улицах северных деревень. Традиционные гулянья с людьми, переодетыми в шкуры медведей и целыми днями танцующими до упада, здесь символизируют смерть и возрождение времени.

6. Подарки в полене

В Каталонии вы не найдете подарков под елкой, так как их прячут в специальное бревно кагатио. Чтобы достать сюрприз, обычно конфеты и сладости, нужно сначала поколотить бревно прутиками. А если вы захотите и сами получить сладости, то загляните на Шествие трех королей в Барселоне, которое проходит в первых числах февраля. Это красочный парад, во время которого из больших пневматических пушек в толпу стреляют конфетами.

7. Демоны в гостях

Семейная поездка на Новый год в Японию может не на шутку испугать ваших детей. Здесь во время праздника люди переодеваются в костюмы из соломы, надевают маски демонов и посещают дома, где живут маленькие дети, чтобы напомнить им, чтобы они хорошо себя вели в наступающем году. Даже японским ребятишкам эта древняя традиция не всегда приходится по душе.

8. Водные бои со слонами

На празднование Нового года вы можете попасть не только в конце декабря, но и в середине апреля, если окажетесь в это время в Таиланде. Здесь на тайский Новый год можно случайно стать участником водной битвы со слонами. Также вас могут просто так окатить водой из ведра, не особо спрашивая разрешения, ведь это местная традиция. Вода в данном случае символизирует очищение от всего негатива, который вы накопили за прошедший год, поэтому не стоит обижаться, если вы неожиданно промокнете до нитки.

9. Фейерверки из жидкого металла

На китайский Новый год можно стать свидетелем необычного и немного опасного, но очень впечатляющего зрелища. Традиция, которой уже более 500 лет, представляет собой бросание расплавленного железа на холодные кирпичи городских ворот, чтобы сформировать искры, подобные фейерверку.

10. Соревнования больших животов

Если вы вдруг решите встретить Новый год в Африке и отправитесь в Эфиопию, посетите одно место, где вас точно не будут одолевать муки совести по поводу лишних килограммов, набранных во время традиционной новогодней «майонезной диеты». Здесь живет племя боди, в котором мужчины с большими животиками считаются эталоном красоты. В Новый год старейшины измеряют и выбирают самого упитанного молодого человека, чтобы наградить его кубком за красоту. Чтобы одержать победу в соревновании, участники начинают специально много есть за 3–6 месяцев до наступления Нового года, чтобы за это время практически удвоить свой вес.

Бонус: как отмечают праздники в Германии

Если вы хотите вдохновиться атмосферой настоящего европейского Рождества, то планировать поездку стоит за несколько дней до сочельника. В сам праздник все города Европы пустеют, магазины закрываются, и делать там в это время совершенно нечего. Но если вдруг вас позвали в гости на семейное торжество, то не ожидайте ничего даже близкого к привычному отмечанию на родине. Да, Новый год здесь практически никак не празднуют: просто выходят на улицу и запускают фейерверки или смотрят концерт на главной площади, хотя чаще всего — его телевизионную трансляцию. Кажется, что на Рождество в Европе должно быть весело. Возможно, но только не тем, кто привык вкусно и плотно поесть. Например, когда я пошел в гости к своим друзьям в Берлине, увидел огромный дом, много гостей и даже праздничный стол с закусками. Я подумал: «Ох, сейчас я вкусно поем, поболтаю». Однако на столе стояли лишь фрукты, салатик из листьев латука и какие-то сладости. Трапеза закончилась минут через 15, и все расселись в гостиной. Я надеялся, может, потом предложат горячее или что-то еще, но был только чай с печеньками. А затем началось собственно самое главное — вручение подарков, которое длилось часа 3. На середину комнаты выходил человек, и ему дарили подарки сначала его родители, потом дальние родственники, затем друзья. Каждый пакет нужно было медленно разворачивать, потом долго восхищаться, благодарить, целовать дарителя и переходить к следующему. Все подарки вручали с чеком, чтобы можно было поменять их в магазине на что-нибудь другое. Свой сюрприз я тоже получил — от хозяйки дома (бабушки моих друзей), хотя в принципе даже не планировал участвовать в этой церемонии, собирался только наблюдать со стороны. Собственно, когда дары всем вручили, праздник и подошел к концу. С легким чувством голода (наверное, впервые в жизни после праздничного стола), но зато с подарками я ушел из гостей. А на следующий день купил в русском магазине в центре Берлина немного оливье в тарталетках, и на душе стало сразу так тепло и хорошо, а в воздухе, казалось, запахло мандаринами.