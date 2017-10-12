10 бесплатных услуг на борту самолета, о которых вы не знали

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Опытные путешественники в курсе, что многие дополнительные опции у авиакомпаний предоставляются совершенно бесплатно. Но большинство не знает об их существовании или думает, что они требуют доплаты. AdMe.ru предлагает познакомиться с самыми интересными из них.

10. Аксессуары для комфортного отдыха

Пледы, подушки и маски для сна входят в перечень обязательных услуг. И даже если пассажиру захочется вздремнуть во время короткого перелета, он имеет полное право попросить у стюардессы все перечисленное. Если вам комфортнее переносить полет без обуви, бортпроводник выдаст вам одноразовые носки или тапочки. На очень длинных рейсах пассажирам в обязательном порядке выдают наборы для личной гигиены, в которые входят зубная паста, мыло, влажные салфетки, а у некоторых авиакомпаний — бальзам для губ и крем для рук.

9. Специальное меню

Если покупка билета происходит заранее (не позднее чем за 24 часа до вылета), пассажир вправе обговорить меню: большинство компаний предлагают диетическое, детское, постное, вегетарианское и даже кошерное питание. Доплачивать за это также не нужно.

8. Снэки и банка газировки

Вы имеете право на дополнительные закуски — орешки, чипсы и т. п. К сожалению, такая услуга есть не у всех авиакомпаний. Но поинтересоваться у стюардессы на этот счет стоит, ведь это тоже бесплатная опция.

7. Горячий шоколад

Самыми востребованными напитками на борту кроме воды и соков принято считать чай и кофе. Но большинство крупных авиакомпаний уже давно расширили этот список. Например, популярный согревающий напиток горячий шоколад вполне может оказаться на борту вашего самолета. Не поленитесь и уточните это у стюардессы.

6. Удобные места

Во время покупки билетов на рейс можно выбрать места поудобнее, например с большим пространством для ног. Обсудив все нюансы заранее, вы обеспечите себе максимально комфортный перелет. Исключение — авиакомпании, в которых на места повышенного удобства предусмотрена более высокая цена. Сменить кресло во время полета тоже вполне реально: если попросить об этом бортпроводника, он проверит наличие свободных мест и попробует вам помочь.

5. Дополнительная порция еды

Питание всегда включено в стоимость перелета. Но аппетит у всех пассажиров разный. Если вам захочется подкрепиться дополнительно — не стесняйтесь, спросите у стюардессы, не осталось ли лишних порций. Как правило, бортпроводники не отказывают своим клиентам в таких просьбах, поскольку часто другие пассажиры пренебрегают обязательным питанием, и остается еда про запас.

4. Лекарства и первая медицинская помощь

На любом рейсе предусмотрена полноценная аптечка с большим выбором бесплатных лекарств первой необходимости: обезболивающими, противорвотными, антигистаминными и другими востребованными средствами. Бортпроводники также умеют оказывать первую медицинскую помощь, и она входит в список обязательных услуг.

3. Услуги для детей

Перемещаться с детьми самолетом стало гораздо проще благодаря современному сервису. Младенцы, которым не нужно покупать отдельное место, бесплатно обеспечиваются колыбельками. Единственное, что нужно сделать родителям, — забронировать специальное место, рядом с которым возможна установка люльки. Стюардесса присмотрит за ребенком, если родителю нужно отлучиться в туалет. У многих авиакомпаний предусмотрена и услуга сопровождения детей, которые летят без родителей.

2. Развлечения

На борту всегда припасено что-нибудь, чтобы развлечь пассажиров: интересные журналы, наушники с радио, а также встроенные экраны для просмотра кино.

1. Экскурсия в кабину пилота