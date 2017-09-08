10 близнецов распиаренных достопримечательностей, которые можно посетить бесплатно

Этот пост предназначен для тех путешественников, которые любят историю и не любят понты. Достопримечательности можно найти в любом городе любой страны, но людям подавай те, о которых только ленивый не слышал.

Редакция AdMe.ru нашла 10 альтернативных мест, которые ни по внешнему виду, ни по историчности, ни уж тем более по своей атмосфере не уступают распиаренным «братьям». А в конце всех, кто мечтал учиться в Хогвартсе, ждет приятный сюрприз.

Колизей / Гладиаторская арена

Колизей — одна из самых узнаваемых и популярных достопримечательностей, но мало кто знает, что в соседней Хорватии есть брат-близнец Колизея. Древнеримский амфитеатр в городе Пула — это единственная из арен с сохранившимися 4 башнями и 3 архитектурными ордерами.

Собор Парижской Богоматери / Амьенский собор

Когда смотришь на эти две картинки, так и хочется начать играть в «найди 10 отличий». Оба готических собора находятся во Франции: Нотр-Дам в столице, а Собор Амьенской Богоматери в городе Амьен на севере страны. У первого был отличный пиарщик — Виктор Гюго, написавший роман про цыганку Эсмеральду, поэтому возле него всегда толпы туристов. Второму повезло чуть меньше, но от этого он только выиграл — в любое время года можно приехать и насладиться готической архитектурой без посторонних.

Мачу-Пикчу / Исла-дель-Соль

Мачу-Пикчу — самый известный город инков, но там нет ни воды, ни еды, а еще туда ежедневно пускают лишь ограниченное число туристов. Поездка в Мачу-Пикчу утомительна и стоит недешево. В качестве альтернативы можно съездить в соседнюю Боливию и посетить там другой город инков — Исла-дель-Соль.

Стоунхендж / Эйвбери

Стоунхендж, наверное, одна из самых переоцененных достопримечательностей. Камни нельзя трогать, внутрь заходить нельзя, если вдруг начнется дождь, туристу негде даже укрыться. И за все это придется заплатить немалые деньги. В 30 км от знаменитых камней есть такие же и с не менее впечатляющей историей. При этом Эйвбери можно посетить бесплатно.

Петра / Лалибэла

Рекламные буклеты Петры прямо окунают в восточную сказку. Но развитая инфраструктура и толпы туристов немного портят впечатление: нет времени наслаждаться красотой. А вот в эфиопской Лалибэле можно получить не меньшее удовольствие от созерцания высеченных из камня храмов и церквей, самой необычной из которых является Церковь Святого Георгия.

Ангкор-Ват / Боробудур

Ангкор-Ват до недавних пор считался заброшенным буддийским храмом, пока не стал популярной достопримечательностью. Туристы со всего мира каждый день наслаждаются архитектурой храма и исследуют его территорию в поисках просветления. В древнем индонезийском храме Боробудур не встретишь такого наплыва людей, но это только плюс.

Храм Василия Блаженного / Храм Спаса на Крови

Купола Храма Василия Блаженного — один из самых узнаваемых символов России. Но мало кто знает, что в культурной столице страны есть еще один храм в том же стиле, который построили по образу и подобию московского собора.

Акрополь / Эфес

Развалины древнего города, остатки театров, церквей с сохранившимися колоннами ассоциируются с Грецией. А ведь у соседки-Турции тоже есть чем похвастаться. Древний город Эфес менее популярен, чем Акрополь, но это не делает его менее значимым для истории.

Мост «Золотые Ворота» / Мост имени 25 апреля

Красных мостов в мире видимо-невидимо, но только мост «Золотые Ворота» прославился на весь мир. У него много «братьев», и не нужно пересекать океан, чтобы посмотреть на чудо архитектуры: достаточно съездить в Португалию и оценить висячий мост с причудливым названием «Мост имени 25 апреля».

Биг-Бен / Парламентский холм

Еще один пример того, что не нужно лететь через океан, чтобы увидеть достопримечательность. У жителей Канады есть свой личный Биг-Бен, который по внешнему виду едва можно отличить от лондонского. Здание Парламента Канады построено в стиле неоготики, и возглавляет его Башня Мира с большим циферблатом.

Бонус:

Хогвартс / Черновицкий национальный университет

Школа Чародейства и Волшебства в 8 экранизациях поттерианы несколько раз меняла свой облик, но некоторые поклонники даже не заметили этого. Несколько реальных замков вперемешку с декорациями можно было бы не использовать, если бы режиссеры знали о существовании здания университета в Черновцах. Величественное строение не только снаружи, но и внутри полностью соответствует атмосфере. Вы согласны?

Фото на превью depositphotos

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