10 забавных утверждений, которые слышали все дети и говорили все родители

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Чего только не придумают родители, чтобы дети были здоровы и хорошо питались. Наверное, каждый ребенок хотя бы раз слышал эти забавные утверждения взрослых о здоровье, которые мы собрали в статье. В их правдивость верил весь двор! Но в чем же родители были правы, а в чем ошибались?

Мы в AdMe.ru с удовольствием окунулись в детство, улыбнулись и решили разобраться, что же на самом деле скрывается за популярными утверждениями.

«Если поднимать тяжелое, развяжется пупок»

Такая теория прекрасно работает для деток до 4 лет, ведь стоит только взглянуть на свой пупок, и сразу видно — он конечно же может развязаться! Столь любимая бабушками присказка на самом деле не такой уж миф. В прямом смысле пупок может «развязаться» только у новорожденных, но случается это очень редко: специалисты «завязывают» его крепко и на всю жизнь. В остальных случаях имеется в виду грыжа, которая может появиться от повышения внутрибрюшного давления у детей практически любого возраста, особенно если есть предрасположенность. Бабушка была права!

«Дети, которые пьют кофе, не вырастают»

Этот нектар взрослой жизни, к которой так жаждет приобщиться каждый ребенок, детям не разрешают пить. Как же так, разве это вредно? Врачи говорят, что кофе действует на детей так же, как и на взрослых: повышает концентрацию внимания и скорость реакции, помогает проснуться. В общем, делает все то, за что мы так уважаем этот напиток. Однако до 14 лет пить его не стоит: у кофе есть и отрицательные свойства. Помимо возможного нежелательного воздействия на несформировавшуюся нервную систему, кофе влияет на гормональный фон и выводит из организма кальций (особенно растворимый кофе). Поэтому кофе действительно может оказывать влияние на рост ребенка, но от чашечки капучино (при нечастом употреблении) ничего не случится.

«От помады губы станут синими»

«А вот одна девочка рано начала красить губы, и они у нее стали синими!» Эта страшилка известна всем внучкам консервативных бабушек, но что такое страх перед будущим, когда хочется быть красивой сейчас при помощи маминой помады? Есть ли связь? Косметологи утверждают, что теоретически пигмент может «съедать» некачественная помада, в результате чего губы становятся бледнее. Но для этого нужно пользоваться ей довольно долго. Синеватыми же губы могут стать в пожилом возрасте, но к помаде это не имеет никакого отношения, а связано только с плохим кровообращением и другими возрастными изменениями. Подарите маме новую помаду, чтобы восполнить потерю тюбика, испорченного вами в детстве. Особо продвинутые бабушки прочили «синее» будущее и ногтям. Конечно, виновником был лак.

«Когда простужен, нельзя есть мороженое»

Тут и так страдания, так еще и лишили любимого лакомства! Где справедливость?! Наши родители искренне верили, что от мороженого простуженному ребенку станет еще хуже. Это мнение опровергали врачи, когда после удаления гланд для явно травмированного горла рекомендовали холодную вкусняшку. Качественное мороженое не ухудшит, а даже улучшит состояние больного. Оно уменьшит боль в горле, а благодаря своей калорийности восполнит энергетические потери ослабленного болезнью организма.

«Арбузные семечки могут прорасти в животе»

Эта чудесная родительская теория появилась от... лени. Да, детям быстро надоедает выплевывать косточки, поедая арбуз. Родителям же совсем не хочется, чтобы ребенок ел арбузные семечки, поскольку их большое количество в желудке может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Но пугать теоретической болью в животе неэффективно, а вот то, что у тебя в желудке прорастет дерево, — это аргумент! Правда, некоторых это не останавливало, а побуждало еще больше налегать на семечки, чтобы проверить теорию на практике. Но, к сожалению или к счастью, все семечки выводятся из организма естественным путем через 2–4 дня.

«Дети, которые едят много рыбы, светятся в темноте»

Зачастую рыба — это не самое любимое детское блюдо. Но как сделать так, чтобы ребенок все-таки ее ел? Логичным будет рассказать о свойствах фосфора и объяснить, что при регулярном употреблении рыбы на обед можно начать светиться в темноте. А есть еще и вдохновляющие примеры, например кошки: они обожают рыбу, и глаза вон как светятся! Логика железная, и на эту удочку попадались многие дети. Как такового свечения, увы, нам не видать, но увидеть, как светится сама рыба, можно. Это лотерея, но обычные кусочки рыбы (дикой, а не разведенной в неволе), даже подвергнутые обработке, могут светиться. Специалисты утверждают, что это безопасно: такое свечение вызывают микроорганизмы, которые встречаются в природе на поверхности океана. Отдельные виды рыб светятся сами по себе, но подобные редкие особи не попадают на стол.

«Нервные клетки не восстанавливаются»

Хороший ход, чтобы успокоить ребенка, — кто захочет остаться (или оставить маму) совсем без нервных клеток? Но современные исследования показали: нервные клетки восстанавливаются, хотя довольно медленно. Этот процесс называют нейрогенезом, и существует мнение, что на его скорость могут влиять образ жизни, лекарства и определенное питание, в частности, употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислот Омега-3 (рыба, морепродукты).

«Морковный сок улучшает зрение»

Сколько моркови мы съели в детстве под девизом «полезно для глаз»! Особенно много этой оранжевой радости доставалось детям в очках. Но, как и кролик из мультфильма о Винни Пухе, особого эффекта они не ощущали. Морковь, конечно, богата витаминами, особенно витамином А, который положительно влияет на общее здоровье глаз, а его недостаток может отрицательно сказаться на способности хорошо видеть при тусклом свете. Но миопию или дальнозоркость он не предотвратит и не исправит. Также не стоит забывать, что витамин А — жирорастворимый витамин, поэтому, чтобы полноценно усвоиться, он должен поступать в организм вместе с жиром.

«От капусты растет грудь»

Еще одна уловка, чтобы заставить девочку-подростка есть салат. Хорошая попытка, и некоторые взрослые женщины также продолжают верить в это природное чудо. Однако никакой связи между ростом груди и употреблением капусты обнаружено не было, а происхождение мифа, скорее всего, связано с тем, что в капусте есть вещества, которые действительно благотворно влияют на грудь, но не в плане размера, а в плане здоровья. Особенно полезна квашеная капуста — концентрация полезных веществ в ней наиболее высока. Содержащиеся в капусте витамин U, клетчатка, фолиевая и тартроновая кислоты способны предотвратить мастопатию, улучшают структуру молочных желез и даже защищают от рака груди.

«Если крутить шапку, заболит голова»

Самое загадочное утверждение нашего детства, которое бабушки не могли объяснить, но уверенно запрещали нам это делать. Надел шапку — носи! Снял — положи и не верти в руках! Думаем, это утверждение относится к разряду примет и основано на «тонких материях». Шапка воспринимается как некая часть головы, а если долго болтать головой, головокружение обеспечено! Но, конечно, связи с шапкой нет.

Бонус: «Быстро поднятое не считается упавшим»

Это девиз уже не родителей, а детей, и многие переносят его во взрослую жизнь. Самые осторожные могут подуть на упавшую еду — и она как новенькая! Ничего ужасного, конечно, не произойдет, но если еда упала на пол, то время, которое она там провела, не имеет ключевого значения. Если на полу есть бактерии, то они не будут ждать, а «напрыгнут» мгновенно; точнее говоря, им для этого нужно менее 5 секунд. Другое дело, что бактерии есть везде, и лучше не знать, сколько их уже «набросилось» на наше печенье раньше. А вот и забавное исследование на эту тему.

А в какие утверждения верили вы? Или, может быть, ваши родители придумывали свои оригинальные теории?