Знаете, какова идеальная разница в возрасте для прочных отношений? (Спойлер: меньше, чем вы могли подумать)

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Говорят, что возраст — это не что иное, как просто цифра, которая не имеет никакого значения, если вы действительно любите друг друга. Но что, если это не так и на самом деле по разнице в возрасте уже заранее можно делать прогнозы, насколько прочными или, напротив, недолговечными будут отношения?

Никто до сих пор точно не понимает, как строятся успешные отношения, но наука определила потенциально решающий фактор. Согласно исследованию, проведенному в одном из самых авторитетных частных исследовательских университетов США — Университете Эмори в Атланте, существует математически выверенная идеальная разница, которая может повысить ваши шансы на длительные отношения. И мы в AdMe.ru решили разобраться в этом подробнее.

Суть исследования и статистика

В исследовании приняли участие 3 000 человек, каждый из которых был женат хотя бы 1 раз. Выяснилась любопытная взаимосвязь: чем больше разница в возрасте, тем выше риск расставания. Конечно, утверждать наверняка нельзя и определенно существуют исключения, но полученные результаты как минимум могут объяснить конфликты в парах, на определенных этапах жизни которых неожиданно появляются взаимоисключающие интересы и цели.

Ученые привели более подробную статистику, в которой указано, что риск расставания для пар с 5-летней разницей в возрасте составляет 18 %. При 10-летней разнице риск значительно повышается — до 39 %. Ну а для пар с разницей в возрасте 20 лет или больше в приведенной статистике самые удручающие предзнаменования, ведь риск скорого расставания для них составляет целых 95 %. Исследователи рассматривали не только возрастные параметры, но и наличие добрачного ребенка, общего ребенка, продолжительность конфетно-букетного периода, расходы на свадьбу, образование и многое другое. К слову об образовании, серьезная разница между партнерами в этом параметре грозит разводом для 43% пар.

Но перейдем от грустного к сути дела, ведь вспомним, что ученые выявили также и идеальную разницу в возрасте, а составляет она всего 1 год (на самом деле в число потенциальных счастливчиков также входят ровесники и пары с возрастной разницей в 2–3 года). Это самые благоприятные вводные, при которых вероятность расставания составляет меньше 3 %. Конечно, возникает закономерный вопрос, почему же это происходит? Скорее всего, в данном случае на первый план выходит самая очевидная причина в виде разных жизненных ценностей и целей. Люди со значительной разницей в возрасте априори видят мир по-разному, и вероятность совпадения взглядов, увлечений и желаний близится к нулю.

Подведем итоги