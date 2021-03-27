«Никогда не завидовала уму или таланту, но завидовала красоте». Текст, который открывает глаза

Что бы ни говорили о том, что важен в первую очередь внутренний мир, а потом уже внешность, все равно любой женщине хочется порой быть умопомрачительно красивой. Чтобы комплименты воспринимались как нечто само собой разумеющееся, а прохожие оборачивались, восхищенно глядя вслед. И отчего-то в такие моменты начинает казаться, что все вокруг — богини красоты, а вы по недоразумению оказались с ними на олимпе.

Писатель и блогер Галина Рогалева тоже прошла через это, и, кажется, ей удалось узнать секрет настоящей красоты. С разрешения автора AdMe.ru публикует текст, который поможет взглянуть на понятие привлекательности с другой стороны.

Никогда не завидовала уму или таланту, но завидовала красоте. В психологических книгах писали, что значима лишь внутренняя красота, не внешняя. «Неужели авторам не было 17 лет и им не хотелось нравиться?» — думала я. В студенчестве сидела на диетах, часто красила и укладывала феном волосы, отчего они ломались, торчали как сено. Ни разу за 5 лет не пришла на занятия без макияжа. А дальше — работа на телевидении. Вокруг — богини, Афродиты (ведущие, корреспонденты). Когда выходила из редакции в обычный мир, в метро, в «Пятерочку», не понимала, почему за стенами телекомпании настолько невзрачные женщины. Секрет телевидения прост: там обильно и правильно красят(-ся), гримируют, заливают лаком, одевают, обувают в высокие шпильки. Сначала этому веришь, потом чувствуешь, что такая красота тяготеет к слову «декорация».

Я не ощущала себя красивой без «декорации». Что от меня останется без платья, каблуков, теней, туши и укладки? Часто слышала оценки о женщинах — «ухоженная» или «неухоженная» — и представляла лошадь с широким крупом и стразами в гриве. «Ухоженная» — лишь о внешнем лоске, а что у нее внутри? Со временем заметила, что не самые привлекательные внешне женщины многим кажутся красивыми. В помещение входят двое: одна — практически модель, она и без косметики великолепна, вторая — обычная, ничего выдающегося. Но все стремятся ко второй, ловят ее взгляд, улыбку, ищут ее внимания. Что происходит? Вы должны восхищаться первой, при чем здесь вторая?

Называю это «эффект фонарика». Будто человек проглотил фонарик, и он светит не только ему, а еще и окружающим. Смесь уверенности в себе, удовлетворенности жизнью, позитивной энергии, гармонии. Это считывается не сразу, но обязательно считывается. Все «декорации» и модельные внешности без сияния меркнут рядом. Красота — когда ты нравишься себе, кайфуешь от себя «голой», от своей сути без украшательств, и люди это чувствуют и очаровываются. Я так не умела. Последние годы редко крашусь, это своего рода терапия, выход из зоны комфорта. Главный уход за собой для меня — йога, психолог, медитации, тексты. Много работаю над любовью к себе и принятием себя. Я собираю «фонарик».