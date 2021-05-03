«Жизнь — это не источник радости». Я попробовала опровергнуть это утверждение и стала другим человеком

Большинство людей живет так, как было принято в их семье: от зарплаты до зарплаты, строгий бюджет, отпуск раз в год, да всей семьей и на море, чтобы детей под солнцем погреть. На холодильник накопили, потом телевизор взяли — и не хуже, чем у соседей, ведь все должно быть как у людей. Однако иногда мы встречаем тех, кто не побоялся сломать систему, и в душе возникают сомнения, а действительно ли мы живем так, как хотим.

Меня зовут Катя, и я всегда была уверена, что нужно жить правильно: побольше помогать близким, поменьше думать о себе и стремиться к тому, чтобы о тебе могли сказать только хорошее. И я хочу рассказать читателям AdMe.ru, как пришла к пониманию, что это не совсем верно.

Жить надо не для радости, а для совести

Мама с детства учила меня, что жизнь — это не источник радости и удовольствия, а исключительно служение долгу и людям, с которыми судьба свела нас. «Жить надо не для радости, а для совести», — утверждает мама. Я и жила. Вышла замуж за положительного парня, который стал хорошим мужем мне и неплохим отцом нашему сыну. Никаких дурных компаний, все в дом — идеальный муж. Работала я бухгалтером на крупном предприятии. В детстве мне хотелось стать журналистом: люблю встречать новых людей, да и писать неплохо получалось. Но мама сказала, что работа эта опасная и для женщины не очень подходящая: что за семья, если жена вечно по командировкам мотается? Поэтому я выбрала профессию поспокойнее и поскучнее. Как говорится, такую, которая всегда прокормит. У меня была обычная жизнь: ребенок к 30 годам, квартира в ипотеку, машина относительно не старая. Во всем здоровая экономия: в ресторан — по праздникам. Зачем деньги тратить? Лучше родителей навестить, тем более они и накормят вкусно. На работе девчонки вечно хвастались свеженьким маникюром. Я сделала пару раз, но мама возмутилась: «Столько денег за один раз?! И держаться будут всего 3 недели? Лучше купить обыкновенный лак, и будет не хуже. И дешевле!» Муж проявил редкое единодушие с тещей. Я и перестала: действительно, что, сама ногти не накрашу?

Только одно но

По магазинам я тоже особо не бегала: джинсы купила раз в пару лет — и хватит. Косметику никогда новую не покупала, пока старая не закончится. Хотя мы могли себе позволить и рестораны, и маникюр, и шопинг — просто ведь столько других нужд есть, поважнее. И ипотеку выплатить поскорее нужно, сыну на обучение отложить хочется: нужно думать о его будущем уже сейчас. Да и в Турцию или в Таиланд съездить планировали. Все было как у людей — стабильно и правильно. Существовало одно только но: такая жизнь почти не приносила радости. Хотя что это я? Жить ведь надо для совести, а не для радости.

«Зачем он так со мной?»

Однажды мне позвонила подруга. Мы с Ленкой дружили с детства. Когда-то, лет 20 назад, мечтали, что вырастем и наконец-то будем делать что хочется, а не что нужно. Работать на невероятных работах, бывать в дальних странах, одеваться как с картинки, обедать в шикарных ресторанах, общаться с интересными людьми. Я бы хотела сказать, что хоть у Ленки все это получилось, но нет — мы обе жили примерно одинаково. И все мечтали, что когда-нибудь... Вот только дети вырастут, и мы как начнем делать все что хотим! В этот раз она попросила меня зайти. Голос был странным. Пришла к ней вечером и не сразу поняла, кто мне открыл дверь. Лицо этой женщины было опухшим от слез, голос хриплый. Я никогда не видела свою Ленку такой. Но когда узнала, что произошло, просто остолбенела. Оказалось, что вчера она ездила по делам в другой район города и там увидела в кафе своего мужа. Все было как в дешевом фильме: напротив сидела молодая девушка, они улыбались друг другу, держались за руки, а через полчаса вышли и зашли в дом на соседней улице. Лена поехала домой. Вечером рассказала мужу, что видела его. Он не стал отпираться и честно сказал, что это не первый его роман. Он устал от ее «правильности», ему с ней скучно, и вообще он был бы не против развестись. Моя красивая Ленка сидела передо мной, шмыгала носом, вытирала слезы и говорила: «Не понимаю... Я ведь все для него. Я же все делала так, как мне говорили: для себя поменьше, для семьи побольше. Не ездила без него никуда, деньги не тратила... Зачем он так со мной?»

Осталась одна

Через пару недель ее муж подал на развод и переехал. Лена осталась одна с ребенком. Она похудела, осунулась, под глазами появились черные круги: ее мучила бессонница. Я старалась заходить к ней почаще, каждый раз мы садились на кухне и она плакала от обиды и непонимания того, как же так получилось. Мы вместе думали над тем, в чем же была ее ошибка, что она сделала не так, — и не находили ответа. Через год Ленка стала понемногу оживать. Отплакав свое горе, она поняла, что нужно жить дальше. Записалась в фитнес-клуб, обросла новыми знакомыми. Еще через несколько месяцев поменяла работу. Стала покупать новую одежду и даже начала иногда ходить на свидания. Все налаживалось и постепенно, кажется, стало даже лучше, чем было. Ленка будто начала жить для себя — и выглядела вполне счастливой. А вот я нет. Мне самой было странно, что ее история так повлияла на меня. Раньше у меня было четкое понимание: живи как должно, и у тебя все будет хорошо. Но Ленка и жила именно так, как нас учили родители. А ее муж ушел к другой женщине. Значит, это правило не работает?

Я посмотрела в зеркало и заплакала. Прямо в прихожей

Я стала всматриваться в своих знакомых, в том числе и тех, кого мы с Ленкой когда-то осуждали. Эта на маникюр бегает каждую неделю — семейный бюджет тратит. Эта каждые полгода курс массажей берет — скажите, барыня какая. О здоровье, говорит, забочусь. Я вон без массажа успеваю и в офис, и дома прибрать, и приготовить. А у одной знакомой вообще каждую неделю женщина приходит порядок наводить. И ведь получает она не больше моего, а поди ж ты... Все это не давало мне покоя, крутилось в голове, словно назойливая муха. В какой-то момент я призналась себе, что не люблю свою работу — и никогда не любила. Осознала, что меня бесят наши семейные выходные: они всегда одинаковые, и так уже 10 лет. Поняла, что у меня уже давно не появлялось желания купить себе что-то. А зачем? У меня же вроде все есть. Однажды, уже через пару лет после того памятного вечера, я забежала к Ленке на кофе. Она встречала меня в прихожей, помогала повесить пальто. Тут я случайно взглянула в зеркало и увидела нас обеих: ее — цветущую, довольную, недавно постриженную, в модном батнике... Она выглядела на 25, а не на 33. А рядом с ней стояло чучело с облезшим лаком на ногтях. Замученная женщина с серым лицом, ненакрашенная и в кофточке фасона молодости моей мамы. Мне вдруг стало так тошно, что я расплакалась. Прямо в прихожей.

Не хочу больше жить так, как раньше

Ленка испугалась, а я внезапно стала говорить. Говорить все то, что меня мучило и что никто не мог понять. Мы разговаривали несколько часов. Ленка сказала, что понимает меня: оказывается, у нее тоже бывало такое чувство. «Знаешь, — сказала она, — сейчас, когда я стала позволять себе делать то, что я хочу, а не то, что должна, мне стало в тысячу раз лучше. Да, я до сих пор не простила предательства мужа. Но в то же время в чем-то я ему даже благодарна». Мой муж звонил несколько раз и возмущался, что я не иду домой: привычный ритм выходного нарушился. Я пришла вечером, зареванная и опухшая, и сказала только, что у меня нет сил сейчас говорить — все завтра. Он обиделся. Когда на следующий день я сказала, что не хочу больше жить так, как в последние годы, он не понял. Мол, что такого-то, живем как все. Но я больше не могла «как все». Уже было все равно, поддержит он меня или нет, — надо было что-то изменить, иначе я просто задыхалась. На следующей неделе я начала ходить в спортзал вместе с Ленкой. Настояла на том, чтобы купить велики: всегда хотела по выходным кататься на природе. Муж сначала ворчал, но я сказала, что он может и дальше лежать на диване, а мы с сыном едем кататься. Мне было радостно, что он выбрал нас, а не диван. Постепенно обновила гардероб, потратилась на новую косметику. Сделала маникюр в салоне — оказывается, это так приятно, когда кто-то делает тебя красивой, а ты просто отдыхаешь. Я и не знала.

Я уволилась с работы

Вечерами я стала пытаться писать статьи на заказ — просто решила однажды заняться тем, к чему всегда лежала душа. Неожиданно, но у меня получалось. Я все делала в соответствии с договоренностями и в срок. Через несколько месяцев случайные клиенты стали постоянными. Их число росло, заказы прибавлялись, и однажды я поняла, что эта профессия может приносить мне не меньше заработка, чем моя скучная работа. Когда я уволилась, мои родители удивились: как можно сменить стабильную работу на какие-то писульки в интернете? Муж, как ни странно, поддержал. Видимо, заметил, что с некоторых пор я стала веселее и перестала постоянно ворчать. К тому же я убедила его в том, чтобы не выплачивать ипотеку раньше срока: какой смысл ради этого отказывать себе во всем сейчас, когда вокруг так много вещей, которые хочется купить или сделать? И нам действительно стало значительно легче жить.

Попробовала жить для себя, а не «для людей»

Через год Ленка напомнила мне о дне, когда я заплакала у нее в прихожей. Я оглянулась назад и даже не поверила: стольких перемен за такой короткий промежуток времени у меня, наверное, за всю жизнь не бывало. Тогда было невозможно представить, что вот так вот, собственными руками, можно что-то изменить. Теперь становилось страшно: я ведь могла этого и не сделать. Я попробовала жить для себя, а не «для людей». И оказалось, что разрешать себе удовольствия, заботиться в первую очередь о себе — все это не делает меня плохой для других. Напротив, почему-то мои близкие со временем стали даже бережнее относиться ко мне. Стало естественным, что я не просто домашний робот по наведению порядка и готовке еды — я живой человек, с желаниями которого нужно считаться. Это повлияло и на отношения с мужем: незаметно для нас обоих все изменилось с тех пор, как я стала позволять себе отдыхать так, как мне хочется, и делать то, что хочу (да еще и его привлекать). Я будто стала легче и смогла снова разглядеть в нем того симпатичного парня, в которого влюбилась 10 лет назад. Достаточно было перестать захлебываться нелюбимой работой, нескончаемым бытом и постоянными попытками быть хорошей для всех. Так незаметно все поменялось: я научилась отдыхать и получать удовольствие от жизни. Оказалось, что, когда я делаю что-то для себя, и моей семье от этого лучше: добрая, счастливая жена и мать может дать гораздо больше, чем нервная и задерганная женщина.