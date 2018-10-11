Женщины рассказывают, что они посоветовали бы себе 20-летним. Их слова стоит прочитать всем

Писательница Ньяша Джуниор (Nyasha Junior) задала вопрос женщинам старше 40 лет: «Какой совет вы дали бы себе 20-летней?» Ответы не заставили себя ждать. И хотя их не услышат те самые девушки, к которым они обращены, многим из нас они будут полезны.

Мы в AdMe.ru выбрали несколько советов, которые помогают вспомнить, что действительно важно и ценно в нашей жизни, а чем можно не бояться пожертвовать.

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А что бы вы хотели сказать себе в юности?

9 На склад!
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  • 11 октября 2018
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