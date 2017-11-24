Женщины, от которых сбегают мужчины, допускают одни и те же 10 ошибок в отношениях

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Хорошо, когда рядом с нами мужчина нашей мечты, идеальная половинка, с которой никогда не бывает ссор и проблем. Но в реальности мы часто сталкиваемся с конфликтами и разногласиями. Статистика неумолима, и процент разводов очень высок. Что же делать, чтобы сохранить отношения? Прежде всего, начать с себя, не искать виноватого, а подумать, как же мы сами разрушаем отношения. Убиваем в мужчине его мужское начало? AdMe.ru собрал наиболее часто встречающиеся ситуации, в которых мы себя ведем очень неосмотрительно. Если узнали себя, то это как минимум возможность задуматься и изменить свое отношение. Ваша половинка точно почувствует перемену.

1. Вы стараетесь держать все под своим контролем

Иногда нам кажется, что, если мы ослабим контроль хоть на секунду, мир скатится в пропасть. Нет, не скатится. Доверьтесь своему мужчине, переложите часть ответственности на него. Он будет только рад! Ведь если человек, которого вы выбрали в спутники, нуждается в постоянных напоминаниях и проверках, то, вероятно, это не тот человек, что вам нужен?

2. Постоянно критикуете из лучших побуждений

Благими намерениями выложена дорога в ад. Конечно, нам хочется, чтобы мужчина был идеален, и мы, как Пигмалион, начинаем лепить свою Галатею. Но не стоит постоянно критически оценивать своего партнера, ведь если он такой неидеальный для вас, то, может, для другой он как раз и будет идеален со всеми своими недостатками?

3. Обесцениваете его чувства

Нас учили, что мужчины не плачут. Плачут. И болеют. Если вы любите его, то уважайте его чувства. То, что кажется незначительным для вас, может иметь огромную ценность в его глазах. Так что будьте тактичны и с пониманием отнеситесь к таким «слабостям» мужчины. Не выносите их на всеобщее обозрение, не стыдите его. И тогда такого же отношения можно ждать в ответ.

4. Привлекаете своих родителей в ваши отношения

Очень сложно бывает удержаться и не нажаловаться близким на свою вторую половинку. Но лучше сдержаться и честно поговорить по душам наедине. Ведь мало того что вы-то потом остынете, а родители все запомнят, так и отношения могут сойти на нет от вмешательства в вашу личную жизнь кого-то со стороны. Вы же, в свою очередь, тоже можете настаивать на том, чтобы он не распространялся про ваши проблемы.

5. Чрезмерно опекаете своего мужчину

Инфантильным мужчину делает в первую очередь окружение. Если его мама заботилась о сыне, это нормально, плохо, если он хочет такого же отношения от вас. Не стоит перенимать от нее эстафету. Дайте возможность своему мужчине проявить заботу в ухаживании за вами, а не наоборот.

6. Не доверяете ему

Сложно доверять, если часто встречался обман. Но все время ждать подвоха — это спровоцировать его. Часто проблема недоверия скрывается в самом человеке. Ведь каким бы идеальным ни был мужчина, всегда можно найти, к чему придраться. Надо решать внутренние конфликты, не перенося их на окружение. А если вы правы в своих подозрениях, то лучше кардинально решать проблему, чем мучить себя сомнениями.

7. Не умеете принимать знаки внимания

Иногда мы отказываемся принимать подарки от своего мужчины. Потому что они дорогие, потому что за эту сумму можно было купить килограмм говядины и т. д. Но и не удивляйтесь потом, что подарков не будет вообще, — кому приятно, если знаки внимания вызывают только неудовольствие? Расслабьтесь, вы та, ради которой он хочет совершать подвиги и дарить подарки.

8. Не поощряете его увлечения

Да, мириться с его опасными увлечениями очень тяжело, ведь он может себя покалечить и оставить вас вдовой во цвете лет. Поэтому все мотоциклы, экстремальные виды спорта и т. д. должны уйти в небытие. Но вместе с этим уходит и энергия мужчины. Да, появляется безопасность, но пропадает искра из отношений, ваш мужчина становится домашним и теряет ту силу, которая так сильно манила вас когда-то. Придется научиться жить так, чтобы не ущемлять его не всегда безопасное хобби, хотя бы для того, чтобы вам было интересно с ним.

9. Настаиваете на том, чтобы он прекратил отношения со своими друзьями

Даже если его друзья на него «плохо влияют», неподходящая компания и т. д. — это его выбор. Или вы его принимаете, или нет. Но ставить громкие ультиматумы не стоит. Он-то перестанет общаться с друзьями, но потребность никуда не денется, и можно получить хорошую депрессию. А нам этого точно не нужно. Представьте, если бы он стал выбирать для вас подруг?

10. Вы думаете только о себе

Здоровый эгоизм — это не плохо, плохо, когда мы вмешиваем в него посторонних людей. Ваш мужчина вам ничего не должен, как и вы ему, все делается добровольно. И этого достаточно, чтобы уважать и прислушивания к потребностям друг друга.