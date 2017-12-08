Запомните эти 20 советов, им следуют богатые и счастливые люди

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Многие уверены, что существует один верный путь, который сделает вас счастливым и богатым. Но это не так. И Джеймс Альтушер — американский предприниматель, хедж-фонд-менеджер, писатель и видеоблогер — подтверждает эту мысль. Он общался с многими состоятельными людьми и считает, что у каждого свой путь к успеху, но есть привычки, которые помогут приблизиться к этому правильному пути. Мы в AdMe.ru решили рассказать о 20 привычках или советах, которые, по мнению Альтушера, помогут вам быть успешнее, богаче и счастливее. А в конце вас ждет бонус, который расскажет, как быстрее и эффективнее получать желаемое от малознакомых людей.

1. Каждый день окружайте себя людьми, которые любят вас и которых любите вы

Возможно, это не так просто, как кажется, поэтому не стоит слишком усердствовать. Но каждый день стоит хотя бы понемногу приближаться к поставленной цели: откажитесь от встреч с неинтересными людьми, не общайтесь с теми, кто не разделяет ваши ценности или «тащит вниз». Тогда в конечном счете вы получите все, чего хотите.

2. Каждый день избегайте смерти

Эта привычка — лишь отражение ваших правильных привычек. Откажитесь от всего, что вредно для вас. Ведь больницы не приносят денег своим пациентам. Многие уверены, что с возрастом их метаболизм замедляется, тело стареет и именно поэтому начинаются проблемы со здоровьем. Отчасти это так. Но, помимо прочего, мы год от года каждый день больше сидим на одном месте. Поэтому не забывайте о спорте и физических нагрузках.

3. Каждый день делайте одно дело, которое вам нравится с детства

Не важно, любили ли вы сочинять сказки, играть в футбол, рисовать или делать комплименты. Ежедневное повторение, во-первых, отточит мастерство. А во-вторых, позволит заниматься тем, что вам приятно.

4. Ежедневно составляйте список из 10 идей

Они будут подспорьем для ваших планов и целей, для творчества и безумных решений. 10 идей ежедневно — это идеальная таблетка, чтобы стать суперменом интеллектуального труда. Альтушер убежден, что уже через полгода ежедневного составления идей вы увидите крутой результат.

5. Благодарите

Приятно, когда вас кто-то благодарит. Но благодарить кого-то другого также полезно. Альтушер уверен, что в любой ситуации, когда вы злитесь или просто напряжены, вспомните, за что вы благодарны. Пусть это будет даже мелочь, но она способна отвлечь вас от негативных мыслей. Это нелегко, но действенно.

6. Сажайте семена

Многие люди имеют только одну цель в жизни. Они строго придерживаются правил и движутся по проложенному маршруту. Конечно, может быть, их ждет успех. А может быть, провал. И вся жизнь рухнет, когда цель не будет достигнута. Альтушер советует каждый день сажать семена. По его словам, 50 % всех цветов вырастает из 1 % семян, которые были посажены в почву. Не все ваши планы и идеи реализуются в жизнь. Но реализуется большее число, если вы рискнете и попробуете поставить не одну цель. Под семенами Альтушер имеет в виду действия — отправьте кому-нибудь письмо с благодарностью, поделитесь идеями со знакомыми, ведите правильный образ жизни, создайте сайт или напишите книгу, прочитайте книгу. В конце концов, придумайте еще 100 «семян» и воплотите их в жизнь.

7. Забудьте про оправдания

Оправдания истощают ваши ресурсы. Часто мы слышим и сами говорим фразу: «У меня нет времени». Но это неправда. Мы находим время на все, что важно для нас. Если же вы чего-то не делаете, значит, это не важно. И нет смысла оправдываться ни перед собой, ни перед другими.

8. Правило Уоррена Баффетта: 5/25

Согласно правилу, нужно составить список из 25 важных для вас вещей, которые бы вы хотели сделать в жизни. Затем из них следует выбрать 5 самых-самых. А про остальные забыть навсегда. Потому что реализовать все вы, вероятнее всего, не сможете, а 20 менее важных идей отнимут много сил и времени.

9. Напоминайте о себе

Напоминать о себе стоит не только людям, которые очевидно полезны для вас, но и вообще новым знакомым. Не стоит стесняться. Ведь это совершено нормально. Лучше со временем сделать это одной из полезных привычек. Напомнить о себе можно просто и ненавязчиво: напишите, что были рады познакомиться, подарите человеку его любимую книгу или сделайте еще какую-то приятную мелочь.

10. Задавайте вопросы

Не стесняйтесь! Подойдите к незнакомцу и спросите, что хотите. Позвоните или напишите интересному человеку в социальных сетях. Это позволит найти самого умного человека в вашем окружении, и, возможно, именно он станет вашим счастливым билетом в жизнь. А даже если нет, вы обретете новое знакомство и, вероятно, получите ответ на свой вопрос. Со временем вы сможете не только спрашивать, но и предлагать свои идеи и решения.

11. Будьте ближе к самому умному человеку в вашем окружении

Найдите самого умного человека в вашем окружении. Он обязательно захочет что-то сделать, и вероятно, это будет что-то стоящее. Следуйте за ним и не задавайте вопросов. В целом привычка окружать себя умными людьми весьма полезна. Они неосознанно заставляют вас быть лучше: сильнее, умнее, честнее, добрее и рискованнее. Это своего рода конкуренция, которая будет для вас полезна.

12. Спите

На счет сна у каждого свое мнение. Но доказано, что следует спать около 7–9 часов, чтобы избежать ряд проблем с организмом. Альтушер же убежден, что в течение 2–5 часов после сна мозг наиболее активен. Поэтому самую важную работу следует делать именно в это время. Также Джеймс рекомендует держаться подальше от людей, которые спят по 2–3 часа в день. По его мнению, они злые. Так это или нет, мы, конечно, не знаем. Но полноценный 8-часовой сон в любом случае полезнее.

13. Не спешите

К большинству людей успех не приходит в один момент. Он складывается из множества маленьких побед. По словам Альтушера, он пообщался для своей программы со 150 успешными людьми. И у всех них была одна общая деталь — эти люди 10–20 лет усердно работали и лишь после этого добивались успеха. Так что не думайте, что большой успех придет к вам быстро, и празднуйте каждую маленькую победу на своем пути.

14. Говорите «нет»

Это чертовски полезное умение. И жаль, что не всем его прививают с детства. Не позволяйте людям и обстоятельствам строить вашу жизнь. Берите бразды правления в свои руки и четко и громко говорите «нет», когда это требуется. Тогда и только тогда вы сможете добиваться поставленных целей быстрее, не отвлекаясь на ерунду.

15. Позвольте себе ошибаться и учитесь на ошибках

Если довольствоваться малым и делать лишь то, что у вас хорошо получается, вы никогда не будете расти в профессиональном смысле. Альтушер для пояснения этого пункта приводит такой пример: «Я учил свою дочь подавать мяч сильнее. У нее неплохо получалось, но подачи были слишком слабыми. В итоге мячи было легко отбивать. Я сказал: „Бей так сильно, как только сможешь“. Она начала делать ошибки и расстраивалась из-за этого. Но позже у нее начало получаться: мяч все чаще попадал в цель, а удары были значительно сильнее. Я спросил: „Что происходило у тебя в голове?“ Она ответила: „Я поняла, что бью слишком влево, поэтому немного передвинула цель“. Если бы она и дальше била мяч так, как ей легче и удобнее, она не стала бы сильнее. Ошибки помогли ей покорить новую вершину».

16. Любите

Любовь — прекрасное чувство. Постарайтесь дарить его окружающим и заметите, как оно вдвойне возвращается к вам. Джеймс Альтушер дает 4 важных совета, которые помогут вам развить эту привычку даже по отношению к малознакомым людям: если вы не знаете какого-то человека, представьте, будто завтра он умрет. В результате вам станет его жаль. Вы отнесетесь к такому человеку с любовью, которую мы испытываем к тому, кого скоро не станет;

если вам не нравится человек, относитесь к нему, как мать относится к ребенку. Пожелайте ему успехов, какие бы чувства человек у вас ни вызывал;

если это человек, которого вы любите, но который в данный момент не приносит вам радости, пожелайте ему лучшего в будущем;

если это человек, которого вы любите всем сердцем, слушайте, помогайте и удивляйте его. И самое главное — говорите о своих чувствах.

17. Понемногу каждый день

Двигайтесь к своей цели понемногу изо дня в день. Если вы хотите написать книгу, то пишите каждый день. Если хотите научиться рисовать, делайте наброски ежедневно. Даже если поначалу у вас будет плохо получаться, со временем мастерство отшлифуется. Да, для достижения цели нужно время. Не тратьте его впустую.

18. Здесь и сейчас

Воспоминания, как омут, затягивают в свои глубины, но не становятся решением проблемы. Переживания о будущих невзгодах — пустая трата времени. Живите здесь и сейчас. Тогда в прошлом вас будут ожидать радостные воспоминания, а в будущем — захватывающие и приятные моменты.

19. Позвольте себе быть неточным

Несмотря на то что мы обещали рассказать о 20 привычках, в результате их получилось 19. И последний полезный совет заключается в том, что каждый человек может позволить себе иногда быть неправым, иногда может разрешить себе не нравиться людям или ошибаться. И в этом нет ничего страшного.

Бонус: эффект Бенджамина Франклина

Обычно мы думаем, что человек охотнее поможет нам, если перед этим мы сами окажем ему помощь. Но исследователи пришли к выводу, что это не так. На самом деле малознакомый человек готов оказать нам услугу, если перед этим окажет более мелкую. Действие эффекта заключается в том, что люди начинают испытывать к нам симпатию, только когда сами сделают нам какое-то одолжение. После этого они готовы оказывать нам и другие услуги. Франклин в автобиографии рассказывал, что проверил свою мысль на сопернике-законодателе, который был враждебен к нему. Однажды Франклин написал записку с просьбой одолжить книгу из частной библиотеки законодателя. Последний согласился. И уже через несколько дней Франклин вернул книгу с запиской, в которой сердечно благодарил человека. После этого соперник-законодатель стал вежливым и был готов помочь в других, более крупных делах. Франклин дружил с ним до самой смерти.

Вы не обязаны слепо следовать этим советам хотя бы потому, что, по словам самого Альтушера, успех каждого человека складывается из актуальных именно для него компонентов. Но прислушаться к ним все же стоит. А какой совет вы бы дали себе в юности?