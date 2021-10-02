Замужние и женатые пользователи Reddit дали советы тем, кто только собирается пожениться и не хочет развалить свой брак

Не все пары подробно обсуждают друг с другом свои представления о семейной жизни, прежде чем пожениться. А потом оказывается, что одному из супругов нравится загорать у бассейна, а второму по душе прогулки; один не собирается заводить детей, а другой жизни без них не мыслит. И порой выясняется это слишком поздно, что приводит к недовольству, конфликтам и разводам. Пользователи Reddit поделились своим опытом семейной жизни с теми, кто хочет жить в браке долго и счастливо.