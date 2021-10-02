Замужние и женатые пользователи Reddit дали советы тем, кто только собирается пожениться и не хочет развалить свой брак
Не все пары подробно обсуждают друг с другом свои представления о семейной жизни, прежде чем пожениться. А потом оказывается, что одному из супругов нравится загорать у бассейна, а второму по душе прогулки; один не собирается заводить детей, а другой жизни без них не мыслит. И порой выясняется это слишком поздно, что приводит к недовольству, конфликтам и разводам. Пользователи Reddit поделились своим опытом семейной жизни с теми, кто хочет жить в браке долго и счастливо.
Нам в AdMe.ru понравилось утверждение о том, что счастливы люди, вступившие в брак с лучшим другом, то есть с тем, с кем дружили бы, даже если не испытывали бы к нему романтических чувств. Надеемся, что в этой статье найдется мудрый совет и для вас.
- Мой приятель встречался с девушкой 8 лет, на протяжении которых она говорила, что не планирует рожать. А он всегда хотел детей и был уверен, что в конце концов она передумает. И теперь все сложно. © dusty-potato-drought / Reddit
- Дети могут даже испортить их. Конечно, желанные дети — благословение, но они будут испытывать ваши отношения на прочность так, как вы даже представить себе не можете. © Stivo887 / Reddit
- Мой брак еще никогда не был настолько близок к краху, как в то время, когда появились дети. Мало того, что нужно полностью перестроить свою жизнь. Добавьте сюда недосыпание, гормоны, сумасшедший график и миллион других вещей, которые приведут к напряжению даже в очень крепкой паре. Я всегда смеюсь, когда люди говорят, что они решили завести малыша, чтобы спасти брак, потому что я не могу придумать более быстрого способа положить конец разваливающимся отношениям, чем привести в них ребенка. © HouseRenovations / Reddit
- При этом чувство одиночества необязательно означает проблемы с партнером. Просто он не может быть вашим единственным источником общения. © randalhicks / Reddit
- Людям нужны дружба и другие отношения помимо отношений с супругом. Он не может удовлетворить все ваши эмоциональные потребности. Я знаю многих людей, которые игнорируют это, когда женятся, а потом сожалеют. © freechurro824 / Reddit
- Это не означает, что оба должны быть в курсе любой, даже мелкой траты. Скорее, это о том, что у пары должны быть общие финансовые цели, к которым они вместе движутся. © CripzyChiken / Reddit
- У нас с женой есть собственные счета, а также общий счет. Мы вместе решаем, сколько денег кладет туда каждый из нас. С этого счета оплачиваются совместные траты — от ипотеки до детских вещей. За покупки для себя или подарки друг для друга мы платим каждый со своего счета. Моей жене сделали массаж за $ 80? Ок. Она платит за него сама. Я хочу купить дорогую рыбку для своего аквариума? Я плачу за нее из собственных денег. И тогда вопроса «Почему ты заплатил $ 50 за рыбу?» не возникает. Нам нужно перекрыть крышу в доме? Каждый из нас вносит половину необходимой суммы. © ClownfishSoup / Reddit
- Самые стабильные браки — с теми, кто мог бы быть вашим другом, если бы не был супругом. © Beezertheturnip / Reddit
- Даже если бы у меня не было романтических чувств к мужу, я бы хотела с ним дружить, потому что он чертовски крутой. И если бы я никогда не знала его, но встретила 80-летнего мужчину с таким же характером, я бы хотела с ним общаться. Мы вместе больше 10 лет, и хотя ощущение «бабочек в животе» приходит и уходит, но время, что мы вместе, всегда очень ценно для меня. © Cat_Toucher / Reddit
- Однажды «бабочки в животе» улетят, и тогда создавать романтические моменты — это ваша забота. © Frito_del_sur_Sar / Reddit
- Совет ходить на свидания со своим супругом — отличный. © hadriancanuck / Reddit
- У нас с женой разные вкусы во многих вещах, и мы никогда не притворяемся, что нам что-то нравится, ради другого человека. Но мы и не препятствуем друг другу в наших увлечениях. Мне нравится хардкор и панк. Моя жена любит кантри. Она считает мою музыку шумом, я ее музыку — мусором, но это нам совершенно не мешает. © zellamayzao / Reddit
- Поддерживайте интересы ваших партнеров. Моя жена не играет в видеоигры, но все равно позволяет мне расслабиться и поиграть, потому что мне это нравится. А мне не нравятся пошлые любовные романы, которые она любит читать, но я все равно буду спрашивать, понравилась ли ей книга, и слушать, когда она хочет поговорить об этом. © Adatar410 / Reddit
- Моя жена любит дурацкое реалити-шоу. Ее оно смешит, а я его терпеть не могу. Нам необязательно смотреть его вдвоем. Но если бы мы никогда не занимались чем-то вместе, это были бы довольно пустые отношения. © Caelinus/ Reddit
- Я женат 20 лет и иногда сам забываю о том, что долгий брак делает вас экспертом только в собственных отношениях, а не в отношениях вообще. Что-то, что работает в нашей паре, может не работать для других. Многие женатые люди будут давать вам советы, и некоторые из них будут хорошими, но вам все равно придется найти то, что подходит именно вам. © DifficultMinute / Reddit
- Это точно. Когда мы только поженились, один человек посоветовал нам никогда не ложиться спать в гневе. Мы следовали этому совету в течение нескольких лет, и иногда могли ругаться до 2 часов ночи. Но однажды мы улеглись спать, не доспорив и договорившись обсудить все утром. На следующее утро мы оба поняли, что накануне просто устали. Когда ты отдохнул, проблема уже не кажется такой серьезной. Иногда нужно просто «переспать» с ней. © rebel1031 / Reddit
- Только вы устанавливаете правила в браке. Не ваша мать, не ваши друзья, не телевидение — только вы сами. © adamwritesit / Reddit
- Моя мама, которая была замужем 4 раза и теперь, к счастью, в разводе, постоянно говорит мне, что я должна или не должна «позволять» делать своему мужу. Мне приходится отвечать что-то вроде: «Он взрослый самостоятельный человек, который сам контролирует свою жизнь. Мы можем обсуждать мое мнение, но он способен принимать собственные решения». Видимо, для нее брак означает постоянный контроль за тем, что партнер думает, делает и чувствует. © M***t_of_Rivia / Reddit
- У нас с мужем одинаковый «стиль» отпуска, и это очень важно. На отдыхе мы всегда следуем правилу «одно дело в день», в отличие от моих родителей, которые стараются успеть как можно больше. Я ненавижу ездить с ними куда-либо. Не вступайте в брак с теми, кто отдыхает не так, как вы. Не тратьте свой отпуск на борьбу из-за того, что никто из вас не может исправить, — обычную несовместимость. © ColorMeStunned / Reddit
- 150 %. Есть люди, которые говорят: «Мы здесь всего на неделю! Нам нужно извлечь из этого максимум пользы». А мне нужно время для подзарядки. Я не буду получать удовольствие, если все дни с утра до вечера заполнены и нет времени, когда можно ничего не делать и просто расслабиться у бассейна. © Zaq1996 / Reddit
- Я решил, что хочу жениться на своей девушке, как раз во время нашей первой совместной поездки, через год после знакомства. Это было самое веселое приключение моей жизни: мы ехали 13 часов в одну сторону — без радио, без телефонов. И всю дорогу говорили. С неправильным попутчиком это могло бы стать катастрофой. Сейчас она моя жена, и мы планируем нашего первого ребенка в следующем году. © apollo_316 / Reddit
- После 10 лет валяющихся на полу носков и грязной посуды в раковине может показаться, что чувств уже нет. Но вы-то тоже не ангел и тоже стрижете ногти на ногах, ленитесь выносить мусор и не всегда хорошо пахнете, так что вместо поисков кого-то нового лучше взгляните новыми глазами на вашего партнера. Да, прежний огонь угас, но тлеющие угли тоже могут согревать. © angmakesit / Reddit
- Ваш супруг изменится. Это уже не будет тот человек, с которым вы когда-то связали свою жизнь. Моя жена и я прошли через это на 7-м году брака. Мы стали совершенно другими людьми, наши хобби и интересы изменились, и нам нужно было найти способ снова влюбиться друг в друга. Мне пришлось забыть все, что я знал о женщине, на которой я женился, и познакомиться с этой, «новой». © Zabroccoli / Reddit
- Убеждение, что все пары ссорятся, разрушительно. Конфликты неизбежны, и вы никогда не будете единодушны во всем. Но не нужно думать, что все время ссориться и кричать друг на друга — это нормально и все пары так делают. За 12 прожитых вместе лет у нас не было ничего похожего на ссору. Мы расходились во мнениях, но никто ни разу не повысил голос и не наговорил обидных вещей. Если вы не можете договориться с кем-то без крика или того хуже, не вступайте в отношения. © Cat_Toucher / Reddit
- Обсуждайте с супругом свои решения. Мои друзья негативно реагируют на мою фразу «посоветуюсь с мужем». Я не говорю, что вам нужно советоваться с супругом, прежде чем купить шоколадный батончик, но перекладывать на партнера семейные обязанности и тратить большие суммы денег, не предупредив об этом, эгоистично. Я не могу сказать мужу: «Эй, я кое-куда иду сегодня вечером, а ты тут развлекайся один вместе с парочкой детишек». © IAmZot / Reddit
- У меня такое было! Мои коллеги пригласили меня на вечеринку, и я сказала, что должна посоветоваться с мужем. Один из них засмеялся и сказал: «Ты что, должна спрашивать его разрешения? Пожалуйста, папа, можно мне погулять? Ха-ха!» Вообще-то тогда у нас с мужем было 2 детей (сейчас 3) и я не могла просто отправиться развлекаться без предупреждения. © stuckwitharmor / Reddit
- Будьте всегда честны со своими супругами. Подорванное однажды доверие уже не вернуть. © Obiwan_ca_blowme / Reddit
- Да, это как с Санта-Клаусом — нельзя поверить в него снова. © blutoboy / Reddit
А какой секрет счастливого брака знаете вы?