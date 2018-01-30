Задачка на логику для китайских второклассников поставила в тупик весь мир

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Однажды на уроке математики ученики 2-х классов в китайских школах получили необычное задание. Решить головоломку оказалось трудно не только детям, но и их учителям. Хотя, чтобы найти правильный ответ, требуются вовсе не особые знания в математике, а лишь способность выходить за рамки привычной действительности.

Редакция AdMe.ru предлагает и вам проверить свое логическое мышление.

Итак, приступим

Некоторые родители, не сумев решить головоломку, пришли к неутешительному выводу, что автор сам является пришельцем с далекой планеты. В ходе журналистского эксперимента Xinhua задачу предложили 11 школьным преподавателям математики. Из них верный ответ нашли лишь 5. Остальные сошлись во мнении, что задача неразрешима.

Ответ на задачу

Почему?

При кажущейся непохожести у всех инопланетян в первом ряду есть 2 общих признака: 3 антеннки с круглыми «помпонами» снаружи

1 треугольник внутри Никто из второго ряда не отвечает этим 2 условиям и не является инопланетянином. В третьем же ряду такое существо всего одно. Оно и есть инопланетянин.

А вы согласны с таким решением? Если считаете, что инопланетянином может быть кто-то другой, пишите его признаки в комментариях.