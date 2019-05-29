Зачем нужен ДНК-тест в повседневной жизни и что еще он может установить кроме отцовства

19 1

23

10.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно прогнозам экспертов, объем мирового рынка ДНК-тестов может достигнуть $ 10 млрд к 2022 году. Сейчас домашние наборы для таких исследований становятся все доступнее, а их производители предлагают узнать все больше секретов, которые таят в себе гены, — от талантов и подходящей диеты до родословной. Наука не стоит на месте. Но зашла ли она действительно так далеко в своих открытиях?

AdMe.ru решил детально разобраться в этом вопросе и оценить, насколько подобные ДНК-тесты способны помочь в решении тех или иных заявленных проблем, в результатах каких из них есть реальная польза, а какие больше похожи на астропрогнозы.

1. Предрасположенность к заболеваниям

В 2013 году актриса Анжелина Джоли приняла решение в целях профилактики удалить молочные железы. При анализе ДНК у нее был обнаружен «дефектный ген», что увеличивало риски появления онкологических заболеваний, от которых когда-то ушли из жизни ее мать и тетя. Гарвардское исследование даже выявило так называемый «эффект Анжелины», когда после публикации ее истории спрос на ДНК-тестирование возрос на 64 %. Некоторые специалисты до сих пор спорят о том, можно ли было обойтись без таких радикальных превентивных мер, на которые решилась актриса. Наличие генетических маркеров предрасположенности к определенным заболеваниям не является диагнозом, а служит рекомендацией к профилактике и избеганию факторов риска. Связь таких распространенных болезней, как, например, диабет, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, с определенными генами и изменениями в них пока неочевидна и находится на стадии изучения. Другими словами, ДНК-тесты определяют вероятность и требуют консультирования с врачом, но не являются доказательством возникновения болезни.

2. Таланты

Для своего исследования журналист Ребекка Робинс прошла 5 различных генетических тестов, предназначенных для определения спортивного потенциала. И оказалось, что интерпретации некоторых из них полностью противоречат друг другу. Но в целом рекомендации были общими, как и для большинства «средняков»: можно заниматься различными видами спорта на силу или выносливость, но весомых преимуществ ни для одного из них нет. В реальности же у Ребекки заметные успехи в софтболе. «Изучая отчеты, мне иногда казалось, что я читаю гороскоп. И пытаюсь распознать в нем признаки, наиболее подходящие под описание меня». Ученые исследуют ДНК чемпионов, спортсменов, гениев. Они выявляют, какие генетические маркеры встречаются у них чаще всего. Именно с этими результатами и сравниваются данные заказчиков. Однако очевидно, что развитие таланта и успех в спорте или другом роде занятий определяет большее количество факторов, чем комбинация генов.

3. Происхождение

У простых людей, как и у звезд, есть возможность пройти ДНК-исследование, чтобы получить информацию о своем происхождении. Жительница США пыталась с помощью тестов нескольких фирм узнать историю своей семьи (ее дедушка был типичным представителем восточных народов, а многочисленные родственники происходили из Сирии). В итоге проверка одного и того же образца в разных лабораториях дала совершенно разные результаты. Каждая компания предложила свою версию. В некоторых отчетах о предках с Востока вообще не упоминалось. По мнению экспертов, исследование, где по ДНК определяется, на сколько процентов человек является представителем той или иной национальности, носит развлекательный характер. Взятый образец сравнивается с образцами ДНК других людей на выявление совпадений. Самое интересное, что это современные люди, а не люди, жившие несколько сотен лет назад. Следовательно, информация о настоящих предках человека больше похожа на догадки.

4. Питание и диета

В масштабном 2-летнем исследовании Стэнфордского университета приняли участие 600 человек. Они были разделены на 2 группы, и для каждой был выбран определенный тип диеты — с низким содержанием жиров или углеводов в зависимости от чувствительности участников к этим макронутриентам по результатам ДНК-тестов. В итоге ни одна из групп не продемонстрировала каких-либо нетипичных успехов. Существует лишь некоторое количество реакций организма (например, непереносимость лактозы), генетические вариации которых тщательно исследованы. Этого нельзя сказать о многих других похожих проблемах. То есть вполне реально получить стоящие рекомендации по сокращению количества молочных продуктов в рационе, но подробные ДНК-диеты не имеют достаточного обоснования.

5. Планирование потомства

Журналист и автор книги о генетике Бонни Рочман сама проходила генетические тесты во время беременности. Нетипичные изменения, выявленные по УЗИ, подтолкнули Бонни к проведению инвазивного обследования (когда образец ДНК плода извлекается через длинную тонкую иглу). Таким образом, сама процедура была связана с определенными рисками. Вероятность присутствия серьезного генетического заболевания не подтвердилась. Тем не менее были обнаружены некоторые изменения в хромосомах, но, по словам женщины, на здоровье ее дочери, которой сейчас 11 лет, они не отразились. Специалисты считают подобные генетические тестирования наиболее информативным методом. Но не все будущие родители осознают серьезность этих исследований, а врачи не всегда проводят специальные беседы. Ведь и отрицательный результат не дает 100%-й гарантии. Кроме того, генетический скрининг может давать и ложноположительные сведения. Поэтому считается, что проведение такого тестирования — это личный выбор и ответственность только самих будущих родителей.

6. Подбор лекарств

33-летняя Нора прошла тест в надежде наконец-то найти подходящий препарат для лечения депрессивных симптомов тяжелой формы предменструального синдрома. Будучи студенткой, она принимала антидепрессант, который в итоге не помог. Но сейчас он оказался в списке наиболее подходящих по результатам теста. Нора попробовала также другое рекомендуемое лекарство, но через несколько недель ее состояние стало хуже, чем когда-либо. В медицине ДНК-тестирование действительно вызывает наибольший интерес при назначении психиатрических препаратов. Именно их зачастую сложно подобрать даже высококвалифицированным врачам. Фармогенетика является интересной и достаточно быстро развивающейся областью науки. Однако она все еще нова. И исследований, подтверждающих, что лечение препаратами, которые были подобраны на основе ДНК-теста, более успешно, еще недостаточно.

7. Степень родства

Тема установления отцовства и родства хорошо известна немалому числу звезд. Среди них Эдди Мерфи, Марк Энтони, Джуд Лоу, Сильвестр Сталлоне. Причем зачастую такие истории граничат со скандалом. Благодаря отрицательному ДНК-тесту на отцовство в 2009 году звезда кино Киану Ривз выиграл судебное разбирательство. Жительница Канады направила в суд иск, в котором утверждала, что актер является отцом 4 ее детей. И требовала на их содержание по $ 150 тыс. ежемесячно, а также $ 3 млн в качестве компенсации и поддержки для себя.

ДНК людей одинаковы на 99,9 %, уникальным каждого делают 0,1 % кодовых вариаций генов. Однако чем более тесно связаны два человека, тем больше вероятность того, что некоторые из этих генетических маркеров будут совпадать. Именно такие соответствия и отслеживает тест. Результаты анализа ДНК на определение степени родства являются настолько достоверными, что имеют юридическую силу в суде.

А как вы относитесь к сфере применения генетических тестов? Если бы у вас была возможность их пройти, о чем вы хотели бы узнать по вашей ДНК?