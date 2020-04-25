Почему современное общество норовит списать женщин 35+

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Средняя продолжительность жизни в мире постоянно растет, а на просторах интернета все чаще можно увидеть статьи, которые утверждают, что 30 — это новые 20, а 40 — новые 30. Но парадокс заключается в том, что, несмотря на активную пропаганду продления молодости, сознание многих людей не поспевает за прогрессом и общество не может оставить без критики женщин, которые переступили отметку 35+. В чем же причины такой нетерпимости? Разберемся в статье.

AdMe.ru попробовал поразмышлять на непростую тему: почему женщины рано «выходят в тираж» и с каждым годом становятся объектами все более пристального внимания окружающих.

Когда наступает пограничный момент?

Прежде чем перейти к основной теме, сначала определим, когда же окружающие переводят девушку в статус «женщина» и перестают воспринимать ее как юное создание. Согласно исследованиям, эта граница проходит в 35 лет. А еще, согласно опросу более 2 тыс. работников в Великобритании, именно в этом возрасте люди начинают ненавидеть свою работу, из чего мы можем сделать вывод: 35 лет — период серьезных изменений в сознании человека.

1. Попытка навязать свои стандарты

Женщины психологически стареют гораздо раньше, чем это происходит биологически. И к этому причастны окружающие, в том числе самые близкие, которые не устают напоминать о тикающих часиках и предсказывают одинокое будущее с 40 кошками. Вполне логично, что собственные дни рождения начинают вызывать беспокойство, ведь приближение к 30 воспринимается как окончание лучшей жизни, а 40 лет и вовсе ассоциируется с возрастом дожития. Причины запугивания юной особы кроются в желании привить ей свою жизненную философию. Например, женщина — эталонная домохозяйка, за спиной у нее один брак, дети воспитаны и аккуратно одеты, а муж обходит стороной рестораны, потому что знает, что ни один шеф-повар не превзойдет его жену. И это прекрасная жизнь одной конкретной семьи, но это не значит, что такая модель подойдет всем. Также нельзя забывать про эффект подражания, когда возникает желание что-то сделать только потому, что так делают другие люди, независимо от собственных убеждений. Но чаще всего результат, который достигнут под чужим влиянием, не приносит счастья. Именно поэтому так важно понять, то, к чему вы стремитесь, — это ваши желания или навязанные кем-то извне?

2. За едкими комментариями скрывается зависть

Если посмотреть на аккаунт человека, который оставляет нелестный комментарий о внешности и возрасте других, то с удивлением можно обнаружить, что неконструктивную критику в большинстве случаев пишут ровесники. Почему же так происходит? У каждого человека свои мечты и надежды на будущее: для кого-то важно создать семью, для других — реализоваться в карьере, а третьи грезят о том, чтобы оставить после себя след в истории. У всех людей, которые пишут оскорбительные комментарии, есть общая черта — они живут с мечтой, только не реализованной. Травля — отличный индикатор самодостаточности и достижений человека, а зависть и обида зачастую становятся мотивами для издевательств.

3. Женская конкуренция

Молодым обычно нет дела до того, как выглядят люди старшего поколения, но только до того момента, пока не затрагиваются их интересы. И повод переживать у девушек действительно есть. Несмотря на то что в обществе спокойно относятся к мужчинам, которые встречаются с юными особами, и нетерпимы к женщинам, которые позволяют себе завести роман с молодым человеком, тем не менее более зрелые дамы все чаще занимают места тех, кто моложе. Исследование показало, что мужчины до 30 лет предпочитают встречаться с женщинами, которые на 3-6 лет их старше. Психологи считают, что привлекательность таких женщин состоит в том, что они искусно могут реализовать себя во множестве сфер (карьера, дети, ведение домашнего хозяйства, фитнес и т. д.).

4. Устранение своих комплексов за счет недостатков других

В обществе мужчину принято сравнивать с хорошим вином, которое с каждым годом становится только лучше, а вот если женщина не хочет остаться на обочине жизни, то она должна соответствовать достаточно высоким требованиям, которые предъявляют окружающие. В случае если женщина живет в свое удовольствие и не оглядывается на чужое мнение, то многих это приводит в замешательство. Не только молодые могут танцевать до утра, носить мини и красить волосы в яркий цвет, но обычно такое поведение вызывает внутреннее противоречие у тех, кто не может решиться на подобное: «Почему она так себя ведет?! Я же себе такого не позволяю!» Если человек сам себе многое запрещает, то вполне логично, что его крайне раздражают ровесники, которые ведут активную жизнь и не спешат становиться в очередь за пенсионным удостоверением. А лучший способ преодолеть ненависть к себе — указать на чужие недостатки. Интересно, что зависть к социальному статусу, отношениям и привлекательности присуща молодым людям до 30 лет, а в более зрелом возрасте люди заостряют свое внимание на финансовых успехах других.

5. Попытка обратить на себя внимание

Когда нет других возможностей выделиться, некоторые люди стараются как можно ярче продемонстрировать свою непохожесть на фоне других, что часто приводит к такому явлению, как внутренняя мизогиния. В переводе с древнегреческого «мизогиния» означает «женоненавистничество», а по сути внутренняя мизогиния — это неприятие женщинами женщин. Почему же женщины чаще всего не объединяются, а нападают друг на друга? Ответ прост: хочется закрепить за собой позицию «не такая, как все», примкнуть к лагерю сильных, где нет места стереотипам о женской слабости и глупости, тем самым преподнести свою уникальность и надеяться на особое внимание со стороны мужчин. Это всего лишь тактика выживания в современном мире, которая имеет грубую форму.

6. Возможность отомстить и позлорадствовать

У меня есть теория насчет одиноких женщин старше 40. Эти женщины, когда им было от 20 до 30 лет, упустили достойных мужчин. Они отдали свое предпочтение красавчику, который достиг своего максимума еще в старшей школе. Теперь же этот парень интересуется 19-летними девушками, а некогда привлекательная женщина все еще считает, что она королева выпускного вечера, хотя большинство мужчин уже не видит в ней ту популярную девчонку. © Michael Douglas Есть категория людей, которые искренне наслаждаются, когда наблюдают, как признанная красотка в их окружении приближается к своему очередному юбилею. Женщинам в такой момент кажется, что еще немного — и она больше не будет вызывать интерес у мужчин. Мужчины же, которые когда-то не добились ее расположения, тоже надеются на то, что скоро появится шанс у тех, кто всегда был за бортом. Ну, или по крайней мере красотка останется одна. Но как же ошибаются эти люди, ведь женщина не теряет своей привлекательности, а лишь накапливает очарование с годами. Посмотрите выступление певиц Дженнифер Лопес и Шакиры на Супербоуле-2020. Разве можно сказать, что они старые? Их перформанс не оценили зрительницы и сочли такое выступление оскорбительным за излишнюю откровенность, а вот мужчины остались при своем мнении, и мы догадываемся, при каком.

Вывод: возраст не должен стать единственным достижением в жизни

Возраст невозможно остановить, и вы никогда не будете моложе, чем в данную минуту, но это не значит, что поезд ушел. Если вы не перестали следить за собой, наполнять себя эмоционально и постоянно учиться чему-то новому, то все еще впереди. Отличный пример — актриса Изабелла Росселлини: крупный косметический бренд, который долго сотрудничал с Изабеллой, решил попрощаться с актрисой, когда ей исполнилось 43 года, пояснив, что Росселлини «слишком стара». Но спустя 20 лет актрису попросили вернуться. И причина в том, что все больше косметических корпораций делают ставку на философию «новой молодости». Посмотрите, кто сегодня является амбассадорами красоты Lancome: Лупита Нионго — 37 лет, Кейт Уинслет — 44 года, Пенелопа Крус — 45 лет, Джулия Робертс — 52 года, Изабелла Росселлини — 67 лет. Принять свой возраст. Для одних женщин это сущий кошмар, в то время как другие могут позволить себе открыто говорить о предстоящем юбилее. Да, 20 — прекрасное время, как и 25, но если к 30 мы учимся прислушиваться к себе, то в 40 лет в нашей жизни будет все, кроме комплексов.

А вы можете вспомнить случай, когда вы испытали на себе давление из-за возраста?