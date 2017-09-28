Язык тела, который всегда вам скажет правду об отношениях

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Отношения только начинаются: застенчивые взгляды, робкие попытки взять за руку, приобнять... Или наоборот — вы не первый год вместе, но почему-то она уклоняется от объятий и отводит взгляд.

AdMe.ru подскажет, как без слов понять, что происходит в ваших отношениях.

Все хорошо — вы нравитесь друг другу

Вы замечаете, что ваш партнер встречается с вами взглядом и задерживает его на доли секунды дольше, чем это принято. Если через некоторое время прием повторяется, не сомневайтесь — вы ему/ ей нравитесь.

Если в разговоре или на прогулке ваш партнер все время старается повернуться к вам корпусом — это очевидный признак заинтересованности. И даже когда он закинет ногу на ногу — носок обуви будет обязательно направлен к вам.

Если женщина испытывает чувство симпатии, то она, даже неосознанно, подается ближе и выравнивается, таким образом выставляя свою фигуру в наилучшем свете.

Мужчины же в таком случае стараются казаться больше и мужественнее. Выпрямляются, ставят «руки в боки», разворачивают локти. При разговоре могут опереться рукой о стену на уровне вашего плеча, чтобы завладеть личным пространством.

Если вы стали замечать, что ваши руки слишком часто сталкиваются (даже если для этого нет очевидного повода) или на вашей одежде появилось возмутительное число «соринок», которые обязательно нужно убрать, — это явный признак того, что в плане симпатии сейчас все очень и очень хорошо.

Бывает так, что вы замечаете, что человек рассказал шутку в компании и первым делом пристально смотрит на вас, на вашу реакцию. Это один из самых очевидных признаков симпатии — ведь для кого он старался?

Мужчины перестают улыбаться «во весь рот» где-то в возрасте 5–6 лет. Если вы замечаете, что рядом с вами мужчина сияет голливудской улыбкой, то это может значить только одно, утверждает психолог Патти Вуд, — что он по-настоящему счастлив.

Если вы замечаете, что человек стал жестикулировать и использовать интонации, схожие с вашими, — не обязательно, что вы стали его новым кумиром или он хочет вас поддразнить. Скорее всего, вы просто ему нравитесь и он копирует жесты неосознанно.

Что-то идет не так, нужно поговорить

Вы пытаетесь что-то сказать партнеру, но все время вам будто бы «неудобно» говорить — он не повернут к вам, избегает взгляда в глаза и все время старается отойти немного подальше. Все это — безусловный признак проблем и антипатии.

Если ваша вторая половинка стала уклоняться от объятий, поцелуи стали быстрыми и формальными, а когда вы засыпаете вместе, то он/ она поворачивается к вам спиной, согнувшись в позу эмбриона, — все это крайне тревожный звонок для ваших отношений.

Если на вашу шутку вы замечаете неискреннюю, натянутую улыбку (и в принципе любая ваша инициатива сопровождается достаточно вялым энтузиазмом) — это означает, что вы не особо интересы собеседнику и не стоит тратить на него свои силы.

Все телесные «блоки» во время диалога: руки, скрещенные на груди, нога за ногу — это повод насторожиться — все ли хорошо в ваших отношениях. Также стоит обратить внимание, если партнер говорит отрывисто, голос звучит глухо, а взгляд потуплен.

Стоит насторожиться, если мужчина не соблюдает элементарных правил этикета: не открывает перед вами двери, не пропускает вас вперед. То же и с девушкой — забалтываясь по телефону, она забывает о вас. Если во время прогулки вы отстали, а ваш партнер даже не оглядывается и не замедляет шаг — скорее всего, в его лице ваши чувства уходят.

Любящим людям свойственно проявлять заботу о своем избраннике. Если же вместо сниманий ворсинок с одежды или приглаживания ваших волос он/ она ограничивается информированием: «У тебя волосы растрепались», — стоит задуматься о гармоничности ваших отношений.

Однако стоит помнить, что любые подобные «симптомы» — это не приговор. Это всего лишь сигналы дисбаланса в отношениях, которые очень важно замечать, чтобы уметь вовремя исправить ситуацию!