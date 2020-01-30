Я работаю психологом и расскажу о тревожных звонках, которые помогут разоблачить слабого специалиста

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В последнее время все больше людей стремится заняться своим психологическим благополучием и ищет для себя грамотного психолога. От встречи с низкоквалифицированным специалистом, увы, никто не застрахован, поэтому будет не лишним запомнить отличительные черты психологов, от которых стоит держаться подальше.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на рассказ практикующего психолога Элины Фроловой. В своем твиттере она поделилась секретами, которые помогут раскусить некомпетентного специалиста и застраховать себя от ненужных переживаний. Запоминаем, берем на заметку и делимся с друзьями.

Если на вопросы о своем базовом образовании психолог колеблется с ответом, а тем более если он говорит, что важно не образование, а то, что он сам прошел терапию и овладел методиками, то это, конечно, плохой психолог.

Представьте человека, которому дали в руки инструменты и сказали: «Теперь ты электрик, иди и почини электроподстанцию». Как думаете, какова вероятность, что его ударит током? В психологии точно так же: если ты не знаешь фундаментальных основ, то не сможешь грамотно применить методики.

а тем более если он говорит, что важно не образование, а то, что он сам прошел терапию и овладел методиками, то это, конечно, плохой психолог. Представьте человека, которому дали в руки инструменты и сказали: «Теперь ты электрик, иди и почини электроподстанцию». Как думаете, какова вероятность, что его ударит током? В психологии точно так же: если ты не знаешь фундаментальных основ, то не сможешь грамотно применить методики. Хороший психолог не станет обещать вам гарантированный результат и то, что вы изменитесь и ваша жизнь наладится. Терапия — это всегда долгий и сложный процесс, где вы должны вкладываться и работать над собой.

Если вы услышите от психолога фразы «Вы должны...», «Я вам скажу, как надо...», «Вы все делаете неправильно» и прочие вариации, в которых вам начнут навязывать какие-то установки, вставайте и уходите. То же самое стоит сделать, если специалист начинает рассказывать вам про гороскоп, соционику, религию. Запомните: психолог не дает советов и готовых решений.

Еще один признак слабого специалиста: когда он видит, что ваше состояние ухудшается, он вам помочь не может, но при этом продолжает приглашать на консультации. Хороший специалист в подобном случае перенаправляет к другому специалисту.

Объясню на личном примере. Если я понимаю, что клиент находится в пограничном состоянии (депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, булимия, анорексия), то я отправляю его к клиническому психологу или психиатру. В этом случае я не могу помочь: это не мой профиль работы, поэтому я объясняю клиенту его проблему и то, что ее могут решить только соответствующие специалисты. Никогда не бойтесь обратиться к психиатру, это не клеймо, это ваше здоровье, и если не запускать, то вероятность полного выздоровления выше.

Вы не услышите от хорошего психолога таких фраз, как «Ничего страшного», «Успокойтесь», «В этом нет ничего особенного», «Это ерунда», и любых других словосочетаний, несущих в себе посыл «Ваши проблемы несущественны» и «Не чувствуй» . Еще один плохой признак, когда психолог начинает соревноваться, у кого ситуация хуже: «Ой, знаете, а у меня...»

. Еще один плохой признак, когда психолог начинает соревноваться, у кого ситуация хуже: «Ой, знаете, а у меня...» Если психолог не соблюдает субординацию, переходит с вами на «ты» без разрешения или пожелания со стороны клиента, использует уменьшительно-ласкательные формы обращения или производные имени, то с таким специалистом тоже лучше попрощаться.

Флирт и отношения с клиентами недопустимы ни в каком виде. Исключение можно сделать лишь в том случае, если терапия уже окончена, но и при таком раскладе это нежелательно.

Психолог не должен переносить свои переживания и актуальные проблемы на клиента. Такое случается и с опытными специалистами, но он должен это отследить и сообщить об этом клиенту, и либо взять перерыв на супервизию (сходить к своему психологу), либо направить клиента к другому специалисту, если не может себя контролировать.

Такое случается и с опытными специалистами, но он должен это отследить и сообщить об этом клиенту, и либо взять перерыв на супервизию (сходить к своему психологу), либо направить клиента к другому специалисту, если не может себя контролировать. Если психолог не просто приводит вам в пример какую-то историю предыдущего клиента, а сравнивает вас (и неважно, в чью пользу сравнение), то это неэтично и недопустимо.

Одно из самых важных правил ведения консультации — это безоценочное суждение. То есть как бы психолог ни относился к вашему поведению, он не имеет права это транслировать и давать оценку «хорошо» или «плохо».

Если вы пришли к хорошему психологу, можете быть уверены, что вас примут и поймут просто таким, какой вы есть, и не начнут уверять, что вам обязательно надо меняться, если вы сами не хотите этого сделать. Если говорят, что вы плохой, разворачиваемся и уходим.

Плохой психолог не слушает, а слышит только то, что хочет, и интерпретирует так, как ему удобно, подстраивая под свою парадигму. Если вы пытаетесь объяснить, что вам сложно сейчас не конфликтовать с начальством, но вам упорно доказывают, что это из-за проблем с родителями, а проблем таких и не было никогда, то вас просто не слышат. Психолог должен использовать навыки активного слушания и каждый ваш поток сознания резюмировать, уточнять, правильно ли он вас понял.

и каждый ваш поток сознания резюмировать, уточнять, правильно ли он вас понял. Если вам не повезло с первого раза найти своего хорошего специалиста, то не отчаивайтесь и продолжайте искать, ведь ментальное здоровье действительно очень важно для каждого человека. Удачи вам!