Я поработала в сетевом маркетинге и из-за этого чуть не потеряла семью

5 0 3 25

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, нет человека, который не знал бы, что такое сетевой маркетинг. Обычно люди относятся к нему очень скептически и отстраняются, едва приблизившись. Однако некоторые сталкиваются с сетевым бизнесом так близко, что встреча перестает быть приятной.

Меня зовут Инна, и я хочу рассказать читателям AdMe.ru о том, что узнала, когда познакомилась с сетевым маркетингом.

Все началось с английского. Пару лет назад я решила подтянуть его и нашла преподавателя. Учительницу звали Лена, мы были одного возраста и симпатизировали друг другу: общаться было легко, и мы с удовольствием болтали обо всем.

Через пару месяцев Лена вскользь упомянула, что выдерживает свой напряженный график только благодаря витаминным коктейлям какой-то фирмы. Я подумала: «Почему нет, каждый поддерживает в себе силы как может». Лена иногда рассказывала дивные истории о зубной пасте, вылечивающей кариес, и о косметике, которая невероятно омолаживает. Через какое-то время она невзначай поинтересовалась, не напрягает ли меня финансовая зависимость от мужа, ведь я в декрете и не зарабатываю. Действительно, я испытывала дискомфорт от этого. И Лена рассказала, что была в такой же ситуации. Именно тогда она и начала заниматься сетевым бизнесом, ведь это идеально для молодой мамы. Ты заказываешь товары, не выходя из дома, а во время прогулок с ребенком раздаешь их. Рациональное зерно в этих словах было: действительно удобно. Момент тоже был удачный. Неожиданно для себя я вдруг сказала: «Да, я, пожалуй, попробую».

Я зарегистрировалась в компании. Платная регистрация смутила, но это же вложение в будущий бизнес. Лена всегда была готова отвечать на вопросы, подбадривала и сообщала, какой бонус я получу, если продам на энную сумму. Она заразительно и уверенно рассказывала о том, как много возможностей вокруг нас, и невольно у меня появлялось желание бежать искать клиентов. Такой настрой держался полчаса-час. Потом туман рассеивался, я приходила в себя и недоумевала, почему так реагирую на ее слова. Как-то раз моя наставница позвала меня на встречу консультантов и рассказала, с какими замечательными людьми я познакомлюсь: с истинными лидерами, выбравшими независимость. Я нарисовала себе в голове картинку с небольшим конференц-залом, зажигательным спикером и молодыми людьми, увлеченными общим делом. Потратила последние деньги, чтобы привести себя в порядок. Встреча проходила на квартире менеджера. То, что я увидела, переступив порог, шокировало меня. Менеджер, выбравший независимость, — женщина лет 75, одетая в домашнее платье. Вокруг ковры, покрытый пылью хрусталь и застарелый запах еды. Присутствующие также были пенсионерами. Это выглядело сюрреалистично, но так хотелось верить в светлое будущее, что я быстро нашла всему правдоподобное объяснение.

И тем не менее я не могла понять одного: ну где, где эти бабульки находят покупателей своего товара? На первых порах у меня вообще не получалось продавать: чудесные витамины и моющие средства никому не были нужны. Но скоро я увидела, как это происходит: однажды, стоя в очереди в банке, я встретила одну из тех дам с семинара. Заведя разговор с женщиной из очереди, она за 5 минут впарила ей какие-то духи. Это было так легко и изящно! И я решила, что тоже так смогу. Ведь я никого не обкрадываю: люди сами решают, покупать или нет.

Случай представился скоро: гуляя по парку с дочкой, я заметила такую же мамочку с коляской. Подошла к ней и начала разговор, мы немного прогулялись вместе. Было ужасно неловко, но я подбадривала себя теми словами, которые слышала на встрече и от Лены: я не продаю, а оказываю услугу, за которую меня эта женщина еще потом благодарить будет. Я продала ей дезодорант. Но было ужасно стыдно: посреди дружеского разговора ты вдруг недвусмысленно намекаешь человеку, что подошла только для того, чтобы продать что-то. И видишь, как этот человек — слишком мягкий, чтобы отказать — покупает ненужную ему вещь.

Я рассказала Лене об этом эпизоде и своих чувствах. Однако она будто не слышала. Моя наставница отчитала меня за низкие продажи и предложила купить больше товара за свои деньги, чтобы он был в наличии и я могла демонстрировать его качество. Когда я ответила, что не могу, она сказала: «Если не на что, надо взять кредит: все так делают». Поскольку я не работаю официально, кредит мне не дали, а своих денег у меня не было. И тогда я решила попросить их у мужа. Дома я сообщила ему, что планирую закупить побольше товара. На что он сказал, что мне запудрили мозги, что все слишком далеко зашло. И сейчас, впервые в жизни, он отказывается помогать мне в этом. Мы страшно поругались.

Я продолжала заниматься «бизнесом» (благодаря мужу без расширения склада), и однажды Лена уговорила меня принять участие в большом семинаре. Я согласилась: очень уж хотелось на пару дней вырваться из рутины декрета. Мне надо было сменить декорации. На семинаре планировалась официальная часть, а потом прием в ресторане известного отеля. Прием! Я так одичала за 2,5 года дома с ребенком, что возможность надеть платье, туфли на каблуках и пообщаться с людьми казалась волшебной. Правда, проезд и проживание — за свой счет. Ну ничего, я была готова заплатить за эту вечеринку. Тем более что с мужем отношения становились все хуже. Стоило мне упомянуть о компании, как сразу же вспыхивала ссора. Он не понимал, зачем мне все это нужно, кричал, что я становлюсь похожа на зомби. Все время отпускал шуточки, что я будущий миллионер из пирамиды сетевого маркетинга. Поэтому, когда выдалась возможность на пару дней сбежать на семинар, я с удовольствием сделала это. Правда, перед этим позвонила Лена. Мы поболтали. Она рассказала, какое отличное платье одолжила у подруги для семинара, а потом попросила рассчитаться с ней за пару месяцев вперед за уроки английского, так как ей не хватает средств оплатить несколько кредитов. Я отдала деньги вперед за месяц, но задумалась: если у нее все так хорошо и работа в компании позволяет ей жить на широкую ногу, как она говорит, то почему же она берет платья у подруг и не может выплатить кредиты? Это заронило сомнения в мою душу.

Что же касается семинара, то должна признать: все было на высшем уровне. Встреча проходила в большом зале со сценой, был ведущий, выступали звезды компании. Стоимость мероприятия не одна тысяча долларов. Однако сам семинар по сути ничем не отличался от посиделок у бабушки-менеджера: все то же чувство, что смотришь дешевый спектакль. Позже я немного просветилась на тему нейролингвистического программирования и поняла, что семинар сетевой компании — отличное место, чтобы увидеть, как это работает. Каждый оратор так или иначе заводил старую песню о том, что мир полон возможностей, а продавая продукцию компании, мы делаем добро людям — ну просто толпа Прометеев, несущих свет в темные пещеры!

Спикеры рассказывали трогательные истории о тяжелом детстве, бедной молодости и случившемся чуде — встрече с консультантом компании. После этого у каждого произошел поворот в жизни. Как результат: «Посмотрите, где я теперь». Где они теперь, было не особо понятно: многие миллионеры имели весьма потрепанный вид.

Я поняла, почему такие компании любят устраивать групповые мероприятия: в толпе проще внушить идею тому, кто сомневается. Когда вы видите перед собой десятки и сотни людей, уверенных в том, что продавать данную продукцию — это хорошо, буквально через 15 минут вы сами начинаете верить в это.

В свете повальной заботы об окружающей среде ораторы постоянно говорили, что продукция компании абсолютно безвредна, а упаковка подлежит переработке. Но почему-то никого не смущало, что ни на одном товаре нет соответствующей маркировки. Когда я спросила об этом, получила ответы в стиле «компания так крута и известна, что не нуждается ни в каких сертификатах и маркировках». Надо же, а ведь даже концерны с мировым именем не брезгуют значком экологичности на упаковке.

Банкет после столь окрыляющего семинара — это не щедрый подарок руководства своим подданным. Выпив и закусив в компании этих людей, вы становитесь частью «семьи». Вы не можете после этого просто уйти. Вечеринка закрепляет эффект семинара. Маркетологи нащупали золотую жилу, когда изобрели тимбилдинг.

Несмотря на то, что я еще верила многому из того, что мне говорили в компании, сомнений появлялось все больше. В какой-то момент мне пришло в голову, что все эти миллионеры — нанятые актеры. Введя в поиск имена некоторых из них, я не нашла никакой информации в независимых источниках — только на форумах консультантов компании. Я рассчитывала повеселиться и познакомиться с интересными людьми, но тут меня ждало разочарование: большинство было значительно старше меня, и наши представления о веселье разительно отличались. Кроме того, все эти сотни людей были так заряжены полученной информацией, что с ними невозможно было говорить ни о чем, кроме того, как хороша компания и как им повезло попасть в столь избранное общество. Зато Лене явно было очень комфортно в этом доме престарелых. Она порхала от столика к столику, вместе со всеми восхищалась спикерами, принимая их за реальных миллионеров, и гордилась принадлежностью к «элите». Вечеринка закончилась довольно рано, поэтому мы спустились в лобби, чтобы выпить по бокалу вина и поболтать. После сотен комплиментов от пожилых джентльменов Лена чувствовала себя роковой женщиной, поэтому, заказывая вино в баре, решила воспользоваться своими чарами и продать бармену энергетические батончики. Я чуть не сгорела со стыда: бармен смотрел на нас обеих с жалостью и едва заметным презрением. Вечер и так получился не очень, но это уже было чересчур. Быстро выпив вино, я ушла спать.

Но последней каплей стало утро возвращения. Я с удовольствием ехала домой. Мне было понятно, что эта поездка была ошибкой. И вообще вся эта затея с сетевой компанией не для меня. Эти люди были словно поражены какой-то болезнью, и каждый стремился заразить побольше окружающих. В то утро наша дочь проснулась с температурой и муж не смог встретить меня. Я очень распереживалась из-за болезни дочки и решила взять такси, чтобы скорее доехать. Лена сразу же сказала, что поедет со мной, хотя пришлось сделать лишний крюк. Едва сев в машину, она начала «обрабатывать» водителя: работа у него тяжелая, надо пить витамины. Мне было противно слушать все это, и я обрадовалась, когда водитель без лишних церемоний заявил, что его это не интересует. Я доехала домой и сразу же погрузилась в уход за больной дочерью. Через несколько часов мне стало казаться, что вся эта поездка — дурной сон, ничего не было. Но тут позвонила Лена и неожиданно начала отчитывать меня за то, что я не помогла ей ни вчера в баре, ни сегодня в такси. Что компания делает для меня так много, а я не ценю этого.

И тут я поняла. Ей было все равно, что я чувствую. Все равно, что я волнуюсь за больного ребенка. Этим людям неважно, кто перед ними: незнакомец, подруга или соседка, живущая от зарплаты до зарплаты. Им плевать на всех. Каждый человек — лишь ступенька на пути к получению баллов, бонусов, купонов и уровней. Я без слов положила трубку. Моя работа в сетевой компании закончилась.