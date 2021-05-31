Я полжизни пыталась похудеть и хочу рассказать, почему на диету меня теперь и калачом не заманишь

Стройность уже давно стала синонимом привлекательности и успеха. Нередко похудеть хотят даже те, чей вес соответствует норме. А уж попытки сбросить ненавистные килограммы к лету, отпуску, годовщине свадьбы или дню рождения и вовсе стали чем-то вроде обязательного ритуала. Словно все эти события могут не наступить, если стрелки на весах не покажут заветные цифры.

Меня зовут Ольга, и специально для AdMe.ru я хочу рассказать о том, как мне, человеку, полжизни сидящему на диетах, удалось перестать винить себя за лишние сантиметры. Надеюсь, эта история станет поддержкой для всех тех, для кого разговоры о весе — больная тема.

С чего все начиналось

Я никогда не была худой, даже в детстве. В 13 лет вместе с подростковыми прыщами ко мне пришли первые растяжки и лишние килограммы. Дома на это отреагировали мгновенно: «Вон как ты раздалась! Скоро в дверь проходить не сможешь!» Дядя, считавший, что женщина не должна весить больше 45 килограммов, щипал за бочок и насмешливо говорил: «Олька, ты че это такая большая? Толстых замуж не берут». Мальчишки в школе сходили с ума по стройным, не по годам развитым одноклассницам. По телевизору крутили музыкальные клипы с супермоделями. Все это сложилось в единую мозаику, и результат не заставил себя ждать. «Чтобы быть красивой, нужно быть худой», — решила я и села на диету.

Диеты: зло, которое работает

С тех пор я перепробовала множество диет: низкоуглеводная, питьевая, кефирно-гречневая, японская, голливудская — им нет числа. Были и те, которые маскировались под деликатным названием «система питания»: «минус 60», подсчет калорий, детокс, интервальное голодание. И все они работали. До поры до времени. Но стоило лишь немного ослабить вожжи, как вес с лихвой возвращался. А вместе с ним и чувство вины: «Слабовольная неудачница, опять сорвалась! Ну ничего, вот с понедельника...» «Для пущего эффекта надо заняться спортом», — резонно рассудила я и записалась в фитнес-клуб. Трижды в неделю по полтора часа я делала все, что терпеть не могла: поднимала тяжести, бегала на дорожке, стояла в планке и качала пресс. И все во имя высокой цели: сжечь калории и обрести фигуру мечты. Только пользы от этого почти не было: вес никуда не уходил, а стресс, порождаемый ненавистными тренировками, вызывал только одно желание — съесть что-нибудь вкусненькое.

Жизнь в страхе поправиться

Я дрессировала себя, как подопытного кролика, в надежде, что однажды найду ту самую диету, соблюдать которую смогу без особых усилий. Диету, на которой под силу сидеть всю жизнь, не испытывая ни физического, ни психологического дискомфорта. Вместо этого я приобрела бесконтрольный страх поправиться. Продукты делились на вредные и полезные. И не дай бог съесть что-то из первого списка! В панике я бежала в спортзал сжигать угрожающие моим размерам калории. На самом деле я попросту наказывала себя интенсивными тренировками, казавшимися мне сущей каторгой. Страх не отступал, даже когда я весила рекордно низкие 49 килограммов. Срывы, которые, несмотря ни на что, случались, оканчивались отчаянием и отвращением к себе. Я словно заточила себя в персональную тюрьму, из которой в глубине души мечтала выбраться. Но стоило хоть раз согрешить — съесть булочку, торт или чипсы, как я вновь оказывалась за решеткой.

«Если я похудею, моя жизнь изменится». Почему это миф

Каждая новая диета была для меня попыткой начать жизнь с чистого листа: «Вот теперь-то я стану худой, красивой и все наладится!» Казалось, что узкая талия и идеальный вес решат все проблемы с отношениями, работой и самооценкой. Достижения в похудении делали меня счастливее, но ненадолго. Я все еще чувствовала себя толстой, даже когда покупала одежду размера XS или слышала в свой адрес, стоя в очереди: «Я вот за этой стройной девушкой, а вы за мной будете». Однажды после очередной диеты я полетела на море. Радостно предвкушала, как буду без стеснения щеголять на пляже, пока турок-массажист не брякнул: «Хороший фигура, только щуть-щуть целлюлит есть, да?» После этого на всех фото появился другой человек — стройная девушка с кислым выражением лица, которая вместо того, чтобы наслаждаться отпуском, с остервенением думала: «Вернусь домой и вообще есть не буду, но зато точно похудею!» Это сейчас я смотрю на старые фотографии и думаю: «А я ничего так, вполне нормальная была». А тогда я искренне считала себя толстой, ненавидела фотографироваться и верила в то, что все мои проблемы связаны исключительно с весом. Самооценка, зависящая лишь от размеров тела, оказалась очень хрупкой. Любые неудачи в самых разных сферах жизни вызывали приступы ненависти к своему телу и последующие зажоры. Запрет на вкусную пищу приводил к тому, что я становилась вялой и раздражительной. А еще жутко завидовала стройным подругам: «Ну почему они едят все и не толстеют, а я должна мучиться и страдать?!» Ни добрее, ни счастливее, ни здоровее это меня не сделало.

Почему проблема не в весе, а в голове

Лишь изрядно устав, я поняла, что проблема была вовсе не в весе и не в сантиметрах на талии. Корень зла крылся в моих отношениях с самой собой, а вернее в невозможности принимать себя такой, какая я есть. Мне казалось, что если я буду толстой, то никто не будет меня любить. Но в то же время, только съев что-то из «запрещенки», я могла усмирить негативные эмоции, с которыми была не в силах совладать. Еда была для меня как источником всех бед, так и средством спасения от боли и пустоты. Эксперименты с диетами, ненависть к «толстому» телу и «слабой» воле, желание заниматься нескончаемым «улучшайзингом» привели к тому, что я разучилась понимать сигналы своего организма. Я не помнила, когда в последний раз испытывала физический голод, но если начинала есть, то обязательно переедала (все равно уже все пропало!); клялась со следующего дня начать питаться правильно, но перед этим так набивала желудок впрок, что становилось трудно дышать.

Как я выбросила весы и научилась слушать себя

Настал день, когда мне пришлось сделать выбор: либо согласиться с тем, что я толстая, а значит, вновь посадить себя на пожизненную диету, либо признать, что я совсем не толстая, и отказаться от всей этой чепухи. Я выбрала второе. А чтобы пути назад не было, символично выбросила весы как самую ненужную вещь в доме.

Первым делом я разрешила себе то, что запрещала долгие годы, — есть все, что хочется. Развязывать себе руки было страшно. Казалось, что я начну объедаться и не смогу остановиться. В ход шли шоколадки и торты, пицца и роллы, чипсы и сушеная рыба, салат с майонезом и жареная картошка. Праздник живота закончился на третий день: я поняла, что наелась и больше не хочу ни сладкого, ни жирного. Оказалось, когда «запретного плода» нет, то его не так уж и хочется. Последующие несколько недель я училась слушать свой организм: что, когда и почему я хочу съесть. Оказалось, что я часто питалась «за компанию» или «чтобы еда не испортилась», или потому, что я включила сериал, а под него нужно что-то жевать. Не сразу, но я наловчилась отличать чувство жажды от чувства голода. Выяснилось, что пить я хочу гораздо чаще, чем есть. Тело оказалось на удивление мудрым механизмом: мягко и бережно оно словно вернуло меня к заводским настройкам.

За последний год я набрала около 5 лишних килограммов, но больше не испытываю по этому поводу ни ужаса, ни отвращения к себе. Раньше, увидев на весах устрашающую цифру, я бы сломя голову понеслась в тренажерку. Все, что я сделала сегодня, — это сходила к врачу, чтобы убедиться, что рост веса не связан с проблемами со здоровьем. Впервые за долгие годы анализы оказались в норме. Я перестала быть самой себе надсмотрщиком и экзекутором. Спустя годы тотального контроля и суровой критики я наконец стала своему телу другом. И оно ответило мне взаимностью. Когда в нашем обществе говорят о любви к себе, то нередко имеют в виду необходимость взять себя в ежовые рукавицы, ограничить в питании и на износ пахать в зале. Для меня любовь к себе состоит в том, чтобы просто отстать от себя. Хотя бы на время. И перестать считать свое тело глупым, разнузданным животным, которое нужно дрессировать. Оно этого не заслуживает.