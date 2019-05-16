Я полгода лечилась у психотерапевта и готова честно рассказать о том, как люди начинают сходить с ума

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Привет, меня зовут Катя, и сегодня я расскажу о своем опыте посещения психотерапевта. Спойлер: я не слышала таинственные голоса в голове и не думала, что в мире существует какой-то заговор. Просто в один "прекрасный" момент я потеряла радость жизни и не смогла ее найти самостоятельно.

Я поделюсь с читателями AdMe.ru своими психотерапевтическими приключениями и надеюсь, что моя история поможет кому-нибудь обрести душевный покой. Ну или хотя бы сделать первые шаги в этом направлении.

Как я докатилась до похода к психотерапевту

Так я выглядела до того, как стала постоянно грустить.

В 2012 году в возрасте 28 лет я стала вдовой. Как пишут в плохих книгах, "ничто не предвещало беды". Мы были обычной семьей, растили одного мальчика, и я была беременна вторым. Но за несколько дней моя жизнь изменилась: мой молодой муж сгорел от болезни за одну неделю. Так я осталась на 9-м месяце беременности с 3-летним малышом на руках. В мире ничего не изменилось: не погасло солнце, не перестали петь птицы, люди ходили на работу, жизнь продолжалась. У меня не было даже намека на депрессию – просто потому, что я была обязана быть сильной.

Конечно, я горевала, я была в шоке: как такое вообще могло произойти со мной? Но теперь, спустя 7 лет, я понимаю, что была словно в скафандре: все чувства притупились, потому что нельзя было распускаться. Я закрыла свое сердце от боли, научилась не плакать и не истерить, и, как выяснилось, зря.

А так - в период депрессии. Где мои щечки?

Депрессия догнала меня уже тогда, когда я думала, что пережила потерю. Мой вес за год снизился на 20 кг - я просто не хотела есть. А однажды я подумала, что у меня рак или какое-то другое неизлечимое заболевание. Я стала безумной: начала искать "подходящие" симптомы в интернете, ходила на обследования, но врачи не находили у меня никаких болезней. Но я-то точно знала, что болею чем-то ужасным и умру со дня на день, проэтому мерила температуру по пять раз в день, осматривала кожу на предмет сыпи и пятен, ощупывала лимфоузлы. Однажды вечером я почувствовала, что мое сердце колотится так, что вот-вот вырвется из груди. На лбу проступил пот, затряслись руки, и хотелось куда-то бежать. Мне казалось, что сейчас произойдет что-то ужасное, а я не знаю что. Так я познакомилась с паническими атаками. Организм кричал: "Мне плохо!" - я разваливалась на куски, только не хотела этого замечать и думала, что все пройдет само. И только когда одежда стала болтаться на мне мешком, а вставать с постели по утрам стало сложно, я поняла, что мне нужна помощь "мозгоправа".

Врач принимает в обычной районной поликлинике бесплатно. Здесь нет кушетки и коробки с бумажными платочками, в которые можно лить слезы.

Я листала интернет в поисках подходящего врача. Вообще-то психотерапевт - жутко дорогое удовольствие, но в моей районной поликлинике был доктор, который принимал бесплатно. В конце концов, терять мне было нечего, и я записалась на прием - так начался мой путь к выздоровлению. Я посещала психотерапевта несколько месяцев. Вместе мы выяснили, что у меня реактивная депрессия. В отличие от других видов депрессий, у которых ноги растут из детства, от комплексов и так далее, реактивная - это ответ психики на травмирующую ситуацию. Я надеялась, что врач просто выпишет мне антидепрессанты и отпустит домой, но психотерапия так не работает. Чтобы избавиться от депрессии, нужно приложить некоторые усилия. Вот что я поняла после полугода походов к психотерапевту:

1. Не надо надеяться на таблетки

Волшебной пилюли не существует. Совсем. Таблетки, которая сделает меня жизнерадостной, нет на свете. Мой психотерапевт сравнивал антидепрессанты и анксиолитики (противотревожные) с костылями. Когда человек ломает ногу, ему накладывают гипс и вручают костыли, чтобы он мог передвигаться. Но это временно: рано или поздно придется отшвырнуть костыли и начать заново учиться ходить. Так и с таблетками: они снимут симптомы (тревожность, страх), помогут продержаться в самые черные дни, но не вылечат. Без правильной психотерапии таблетки можно поедать годами. Серьезно, я встречала людей, которые, как гурманы, разбираются в сортах антидепрессантов. Чтобы вылечить депрессию, пациент должен трудиться.

2. Иногда бывает больно

С первых сеансов обнаружилось, что я не хочу жить. Я не строила планов дальше, чем на пару дней (зачем? мы все равно умрем так или иначе), не видела смысла делать ремонт или ходить к парикмахеру. Да что там - посещение душа казалось не такой уж нужной процедурой. Мне пришлось научиться хотеть жить. Насильно. Мы с терапевтом составляли списки - на день, на месяц, на три года. Я чертила графики и рисовала планы. А еще училась контролировать негативные мысли. Это сложно и порой очень больно.

3. Доверяйте человеку с дипломом врача

Лучше довериться специалисту с медицинским образованием - врач может разобраться в причинах болезни и назначить правильное лечение. Депрессия многолика: иногда шалят гормоны, иногда мозгу не хватает серотонина, а иногда все дело в травматичных событиях. Врач поможет распутать этот клубок и комплексно подойти к проблеме. И главное - при появлении панических атак или депрессии нужно проходить медицинское обследование. Необходимый минимум: ЭКГ, обследование у невролога и эндокринолога, а еще флюорография. Удивительно, но некоторые болезни маскируются под депрессию: пока будете беседовать с психотерапевтом, ваше состояние может ухудшиться.

4. Окружающие не поймут

Большинство окружающих думало, что все мои "страдашки" – от безделья. Депрессией болеют только лентяи, которым заняться в жизни больше нечем. "Выпей чай с мятой, поспи, купи себе новые туфли, и депрессия пройдет", – говорили мои знакомые. Хорошо, что я не стала их слушать. Меня не радовала жизнь, я боялась вставать по утрам с постели, у меня возникли приступы панических атак – и все от ничегонеделанья? Вряд ли. Я вообще-то забочусь о двух малышах, работаю – ну какое безделье? И тут я кое-что поняла: чтобы признать свою слабость, нужно быть смелым. А чтобы начать лечение, требуется в сто раз больше смелости. Не нужно идти на поводу у окружающих. И тем более заниматься самолечением.

5. Все очень медленно

Некоторые советы врача кажутся откровенно глупыми. Специалист может предложить завести дневник, составить план действий на 3 года вперед или нарисовать какой-то рисунок. "Ну и как это все может мне помочь? Дайте лучше таблеток, и я поду домой", - думала я. Трюк в том, что все это работает, но незаметно. На следующее утро и даже через неделю мне не стало лучше - эффект почувствовался спустя месяцы. Думаю, и сам врач точно не знал, что сработает на 100 %.

6. Откаты - часть лечения

Иногда становится хуже. "Да как так-то?! Я же хожу к врачу, занимаюсь ернудой выполняю его рекомендации, а смеяться мне до сих пор не хочется..." - так думала я. С началом терапии случаются откаты. Думаю, это нормально. Большие дела не делаются за пару дней, а тут психическое здоровье - необходимо проявить терпение и упорство.

7. Доктор не запишет вас в сумасшедшие

Психотерапевт не ставит на учет. Часто люди в нашей стране боятся идти к психотерапевту или психиатру из-за страха, что их внесут в список душевнобольных, не будут давать права на вождение автомобиля, а в справке для работы напишут, что у них "протекает крыша". Это заблуждение. Я посещала психотерапевта в районной поликлинике, и мне для приема не нужен был ни полис, ни паспорт. Пока вы не бегаете по улицам в костюме воробушка и не нападаете на людей, никто вас не поставит на учет.

8. Знакомство с собой может оказаться неприятным

Психотерапия - это шанс познакомиться с собой поближе, правда, закомство может оказаться не очень-то приятным. Я узнала, что в моей депрессии есть куча злости и агрессии. Я злилась на мужа, который умер и оставил меня одну с детьми. Я злилась на женщин, у которых есть мужья, и на детей, у которых есть отцы. Ведь я точно самая несчастная на свете и им меня никогда не понять!

9. Депрессия может вернуться. И, скорее всего, так и будет

Говорят, что бывших алкоголиков и наркоманов не существует. С депрессией и паническими атаками то же самое: иногда они возвращаются. Психотерапевт не фея-крестная, он не сделал из меня другого человека, но он дал мне инструменты и навыки для преодоления этих состояний. Нельзя стать суперчеловеком, который никогда не грустит и не испытывает психологических проблем. Зато можно научиться жить с собой в мире, принимать свои заскоки и самостоятельно вправлять себе мозги, если понадобится.

10. Чувство юмора иногда помогает

Нельзя "короновать" свою депрессию. Да, депрессия - это болезнь, и ее нужно лечить. Только нельзя позволять ей захватить жизнь. Когда у вас, например, ОРВИ, вся ваша жизнь ведь не крутится вокруг капель в нос и заваривания ромашки? Так и тут - поменьше пафоса. Есть недуг, и мы с ним боремся. Врач не охает, а вправляет тебе мозги - не впадай в отчаяние. Мне помогало чувство юмора. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Но я думала так: "Хорошо, наконец-то я чокнусь, уеду в психушку, зато отдохну от уборки, стирки и родительских собраний". Иногда сарказм по отношению к себе выручает.

Вместо заключения