Я неделю жила по заповедям известного психолога и прекратила, чтобы не остаться у разбитого корыта

Далеко не к каждой профессии можно применить слово «эпатаж». Однако психолога Михаила Лабковского, автора нашумевшей книги «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», вполне можно считать эпатажным человеком: его громкие и безапелляционные заявления нередко вызывают море эмоций у тех, кто интересуется психологией.

Меня зовут Юля, и я решила провести эксперимент, о котором расскажу читателям AdMe.ru: неделю я старалась следовать правилам, которые декларирует известный психолог. И несмотря на то что они до невозможности просты, мне пришлось нелегко.

Правило № 1: делать то, что хочется

Давно мечтала потратить зарплату на себя. Не откладывать на черный день, на услуги, на еду. Слила все деньги за 3 дня, а потом узнала, что мужу задержали зарплату. Это был ужасный момент, я страшно разнервничалась. Чтобы как-то успокоиться, надела одно из новых платьев, которые уже успела накупить, накрасила губы помадой за ₽ 2 800 и все время повторяла себе, что достойна всего этого, что могу позволить себе хотя бы раз в жизни сделать так, как хочу, и вообще, все наладится, не пропадем.

Признаюсь, работало так себе. Аутотренинг — это прекрасно, но здравый смысл подсказывал, что я погорячилась. Червь сомнений и чувство вины терзали меня — как я могла так безответственно поступить, ведь мы не одни, у нас же дети. Все последующие дни я, конечно, пыталась и дальше придерживаться правила и старалась делать только то, что хочется. Но без денег делать это оказалось практически невозможно. Я шла на работу и хотела купить стаканчик кофе, но сразу же вспоминала, что у нас денег в обрез. Собиралась купить дочке новый наряд ко дню рождения, но, подсчитав финансы, поняла, что придется вручную «облагородить» старое платье. От этого было тошно и ужасно стыдно: я в ее праздник буду в новом платье, а она нет. Вывод: да, делать что-то для себя очень приятно. Но это правило разбивается о суровую реальность. Во взрослом мире ты не сам по себе, есть обязательства перед близкими, и надо это учитывать. Кроме того, оказалось, что после исполнения 2–3 прихотей эйфория исчезает. Того, что хочется сделать, не так уж и много. Вот попробуйте указать хотя бы 5 желаний в рамках своего бюджета — вы увидите, их окажется меньше, чем вы думаете.

Правило № 2: не делать того, чего не хочется

На работе есть коллега, которая меня всегда бесила. Поэтому я решительно заявила ей, что не буду делать ничего, что выходит за рамки моих обязанностей. Ее это ужасно разозлило, и она стала строить козни за моей спиной. И хотя раньше у меня никогда не было разногласий с коллегами, сейчас многие отвернулись от меня: стали разговаривать сквозь зубы и перестали звать на кофе во время перерыва. Дома тоже все пошло не так, как я ожидала. Ежегодно в начале весны мы с родственниками мужа ездим на несколько дней за город. Мужу и детям все это в удовольствие, а для меня — дополнительный объем работы и время в компании не самых дорогих сердцу людей. И в этот раз я попросила поехать без меня. Муж обиделся и перестал разговаривать, дети расстроились, родственники чуть не объявили войну. А я спряталась в ванной.

Потом они уехали, и я осталась в пустой квартире. Заказала суши и уселась смотреть фильм, который муж со мной смотреть отказывался. Все было рассчитано на то, чтобы получить максимум удовольствия от долгожданного одиночества и тишины. Я так и не поняла, почему все 3 дня, что их не было, я чувствовала себя так, будто прогуливаю школу и скоро об этом узнают родители. Вывод: не могу сказать, что все результаты были мне одинаково приятны. Обижать близких людей отказом больно. Я точно не буду снова проделывать это. А вот сказать «нет» коллеге — это было хорошо, мне очень давно хотелось так сделать, но мешала природная нерешительность. Так что это правило я буду применять только в отношении не самых близких людей.

Правило № 3: сразу говорить о том, что не нравится

Вся семья быстро узнала: меня бесит, что никто не моет посуду, не выносит мусор и не вытирает пыль. Для мужа стало шоком, когда он узнал, что на каждое его высказывание у меня есть ответ, который я раньше, как «мудрая» женщина, скрывала. Это было непривычно. Судя по всему, во мне бурлило море недовольства, которое я тщательно скрывала, в том числе от себя. Однако я не ограничилась семейным кругом. Почти ежедневно я гуляла с соседкой: наши дети одного возраста, поэтому мы регулярно сталкиваемся на детской площадке. Почему-то она решила, что мы подруги, стала почти каждый день заходить к нам в гости и засиживаться допоздна. Я по натуре интроверт, и столь тесное общение меня напрягало. Однажды вечером она вновь пришла, привычно шагнула на порог, и тут я сказала: «Извини, но из-за наших посиделок я перестала общаться с детьми и мужем. Поболтаем завтра во дворе, ладно?»

Назавтра мы встретились, и я заговорила с ней, как и прежде. Отношения стали немного натянутыми, но в гости она приходить перестала. Вывод: в детстве мы все честно говорили, что нам подходит, а что нет. И получали от родителей в ответ: «Ну мало ли что тебе не нравится! Перебирает она! А ну надевай / ешь / иди!» Поэтому большинство из нас выросло с пониманием того, что делать то, что не нравится, — это нормально. А делать то, что нравится, — эгоизм и это очень плохо. Вообще-то я думала, что все те, кому я стала говорить прямо, что мне не нравится, обидятся и прекратят общаться. Но оказалось, что люди могут это пережить. А те, кто не могут, возможно, просто не мои люди. Поэтому с этим пунктом я соглашусь: действительно, надо говорить о том, что не нравится. Лишние отсеются, ну и ладно.

Правило № 4: не отвечать, когда не спрашивают

Меня всегда бесило, когда рассказываешь что-то близкому человеку, а он сразу кучу советов дает, хотя их никто не просил. Одна моя близкая родственница — чемпион по этой части, поэтому я, не желая уподобляться ей, обычно старалась пореже говорить то, о чем не спрашивают. Но не всегда удавалось. Есть у меня старая знакомая, у которой всегда находится какая-то проблема, и она ноет и не знает, как ей поступить в том или ином случае. Ее нытье неизменно подводит к тому, что нужно помочь ей, что-то придумать и подсказать. Я и подсказывала, а потом с раздражением понимала, что она сделала совершенно наоборот. Это длилось годами, и всегда было одно и то же: она названивала мне и жаловалась, я реагировало соответствующе, входила в ее положение и предлагала варианты. А потом злилась из-за того, что она не воспользовалась плодами моих трудов.

И вот в очередной раз Лена озадачила меня новой проблемой. Я уже собралась было как следует напрячься, чтобы искать выход из ее сложного положения, но вовремя остановилась. И произнесла бесцветное: «Я даже не знаю, что тебе посоветовать». И Лена час щебетала о том, какие дурацкие идеи предложили ей Катя, Маша и Оля, но она, пожалуй, сделает по-своему. Я слушала, и меня будто холодным душем поливали: ведь до этого я тоже была в списке Кать, Маш и Оль с их идиотскими предложениями. Вывод: это ужасно трудно — вовремя остановиться и не сказать то, о чем не спрашивают. Но в глубине души ведь каждый из нас понимает, где действительно ждут твоего совета, а где просто хотят поговорить. Я научилась отметать ненужные разговоры. Должна заметить, Лена потеряла ко мне интерес — со мной стало не о чем разговаривать. А я поняла, что мне неинтересны такие люди, как Лена. Они как энергетические вампиры — им просто нужно питаться эмоциями, а не получать советы.

Правило № 5: отвечать только на вопрос

Чтобы все время помнить об этом правиле, я надела на руку большую резинку для волос, которая мне все время мешала. Но это неудобство постоянно напоминало, зачем оно тут. Мне казалось, что я всегда отвечаю по существу. Но буквально за пару дней я поймала себя на том, что начинаю «растекаться мыслью по древу», отвечая на простейшие вопросы. Однажды муж спросил у меня, буду ли я завтра в магазине. И я начала в подробностях рассказывать ему все свои планы на следующий день. На середине рассказа вновь нащупала резинку, заметила осоловевшие глаза мужа и быстро закруглилась.

Это отрезвляло. Однако последующие дни показали, что отвечать только на вопрос лучше мужчинам — женщины совсем не прочь послушать мои размышления об ужасной системе образования. Несколько раз я пробовала ответить подруге на ее вопросы коротко и односложно, и всякий раз она обижалась на то, что я, видимо, не хочу разговаривать с ней. А я как раз хотела, просто сдерживалась. И получалась ерунда. Вывод: очень двойственный совет. Я стала применять его только с мужчинами. С женщинами это часто бессмысленно — мы, в отличие от мужчин, хотим говорить о проблеме как можно больше.

Правило № 6: выясняя отношения, говорить только о себе

В теории этот способ я знала давно. Действительно, так ты не задеваешь чувств оппонента и больше располагаешь к себе. На практике, естественно, применять это трудно. В пылу «дружеских бесед» всегда начинаешь переходить на личности и вопить: «Да это же ты, а не я, все время забываешь забрать детей из садика! О чем ты только думаешь?!» Кажется, что слова «Я не чувствую рядом с собой надежного партнера» гораздо хуже выражают то, что думаешь. Однажды мы с мужем стали спорить на очередную бытовую тему. Как обычно, сначала мы начали повышать голос друг на друга, но вдруг мне удалось вспомнить, что теперь я живу по-другому. Я перестала кричать и тихо сказала, что чувствую себя очень одинокой и растерянной, когда мы ссоримся. И что вообще-то мне всегда плохо от этого. Муж опешил. Сначала он молчал, а потом сел рядом, и мы поговорили по душам так, как не говорили уже несколько лет. Вывод: однозначно это работает. В последнее время мы часто ссорились, но теперь наши ссоры вышли на новый уровень: мы стали обсуждать проблемы, а не швыряться обвинениями друг в друга. Конечно, мы и сейчас иногда переходим границу, но все чаще стараемся не обвинять друг друга.

Приступая к эксперименту, я ожидала, что это будет забавно, поучительно и несложно. Я ошиблась: было очень сложно. Мне хотелось откорректировать кое-какие моменты в своей жизни, и я честно старалась следовать всем заветам психолога. Но оказалось, что нужно быть железным человеком, чтобы вовремя останавливаться и делать все по правилам. Кроме того, после всех «разрешений» самой себе мне было не всегда комфортно морально: я не так воспитана, чтобы открыто отказывать людям и говорить им, что мне нравится, а что нет. Кое-какие моменты принесли мне настоящие страдания, и это несмотря на то, что вначале я чувствовала себя победителем. Например, отношения с коллегами на работе так и не наладились. Теперь мне нужно или искать новую работу, или просить начальство о переводе в другой филиал, или привыкать находиться там, где ко мне относятся настороженно и недружелюбно. Похоже, если понимать эти правила буквально и выполнять каждое указание, то запросто можно лишиться работы, а то и семьи (да, с мужем у нас некоторое время и после недели эксперимента были серьезные размолвки). Хотя, возможно, я слишком рьяно взялась за дело, а нужно было просто делать все постепенно.