Я на личном опыте проверила, почему вегетарианство не значит красивая фигура

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Меня зовут Наташа, я автор AdMe.ru, и мне бы хотелось поделиться историей о том, как я 2 года не ела мяса, почему в итоге отказалась от этой идеи и как это отразилось на моем здоровье, фигуре и самоощущении.

С подросткового возраста у меня были проблемы с лишним весом, от которого я старалась избавиться разными способами. В 17 лет мой вес достиг 70 кг, и я поняла, что необходимо что-то делать. К счастью, с помощью диетолога мне довольно быстро удалось сбросить 10 кг, но с этого момента страх снова растолстеть меня не покидал.

Челлендж самой себе

В 18 лет на лето я уехала учиться в Польшу и познакомилась там со студентом из Ирландии, который с детства был вегетарианцем. Мы подружились, стали вместе бегать и вообще довольно много времени проводить вместе. Тогда я подумала, что неплохо было бы бросить самой себе вызов и тоже попробовать не есть мяса. Мне казалось, что это отличный способ держать себя в форме и не набирать лишний вес. Я полностью пересмотрела свое питание, хотя всю жизнь была заядлым мясоедом.

Сразу оговорюсь, выбирая новую для себя жизнь в 2009 году, я не задумывалась об этической или философской стороне вопроса. У меня не было мыслей про жалость к животным — мне было интересно испытать себя, испытать что-то новое и попробовать сбросить несколько килограммов.

Новый рацион

Я не ела мяса 2 года. Я исключила его резко и бескомпромиссно: не позволяла себе есть ни птицу, ни супы на мясных бульонах — в общем, ничего приготовленного с мясом. Помню, однажды мне принесли том-ям на бульоне из курицы — пришлось отказаться.

При этом от молочной продукции и яиц я не отказалась, так как понимала, что мне нужен кальций. Также позволяла себе есть рыбу и морепродукты. Я подумала, что в холодном климате на одной растительной пище мне будет тяжело. Надо сказать, что в Польше соблюдать свою новую диету мне не составляло труда: там было множество хороших вегетарианских кафешек и ресторанов. С удивлением для себя я выяснила, что вегетарианская шаурма может быть очень вкусной, а хумус и фалафель вообще стали моими новыми фаворитами.

Первые трудности

Трудности начались по приезде домой, в родной Екатеринбург. Во-первых, очень непросто было объяснить родным, почему я теперь не ем мяса. Семейные застолья превратились в своеобразный аттракцион: мама пыталась уговорить меня съесть «хотя бы кусочек курочки», а я гордо говорила «нет» и продолжала есть греческий салат. В итоге родители приняли мой выбор, хотя и не одобрили.

Не обходилось без курьезных историй. Как-то раз мы пришли в гости к родителям моего будущего мужа, его мама приготовила котлеты из щуки. Я уточнила, что входит в состав. Она ответила: 100%-ная щука. Было очень вкусно, я съела 2 штуки. Спустя примерно год я узнала, что в состав этих котлет на 1/3 входило свиное сало. Во-вторых, появились социальные проблемы: друзья были в недоумении, почему я теперь не ем то же, что и они.

Я с удивлением узнала, что многих людей реально напрягает, когда ты отказываешься разделить с ними пищу. Не знаю, что это: ментальная особенность или неприятие инаковости. В любом случае считаю важным предупредить, что, выбирая несколько иной образ жизни, вы можете легко испортить отношения с ранее близкими людьми.

В-третьих, у нас все-таки не очень большой выбор заведений для вегетарианцев. То есть реально вкусно и не очень дорого поесть человеку, не употребляющему мясо, — это проблема.

Развенчание мифа о том, что вегетарианство поможет похудеть

Я неоднократно читала, что вегетарианство помогает людям сбросить вес. Нет, мне не помогло. Когда я перестала есть мясо, я весила 60 кг, и этот вес продержался все 2 года моего вегетарианства. Плюс-минус 1 кг. Прекрасно понимаю, что все индивидуально, и вполне возможно, что кому-то отказ от мяса помог обзавестись желанной фигурой, но я говорю лишь о своем опыте.

Примерно через полгода новой жизни я решила пойти в зал. И вот на этом этапе я столкнулась с проблемой: мне было сложно полноценно заниматься, у меня элементарно не хватало сил для тренировок. Я поняла, что одними овощами и кашами сыт не будешь, и, чтобы как-то добирать недостающие калории, я стала есть орехи, сыр, арахисовую пасту и так далее. То есть я заменила мясо гораздо более калорийными продуктами. Плюс ко всему я стала больше есть сладкого. Не знаю точно, с чем это связано. Может быть, организму нужна была энергия, получаемая из быстрых углеводов.

Так или иначе, я поговорила с тренером и диетологом, и оба мне сказали, что лучше мне вернуть мясо в рацион. Тогда я впервые серьезно задумалась об этом.

Возвращение

Однажды мы с друзьями поехали на пикник. Мясо для шашлыка купили без проблем, а вот найти нормальную рыбу для меня не удалось. В итоге все ели шашлыки, а я куковала с помидорами и огурцами в сторонке. Видимо, это стало последней каплей. Ко мне как-то резко пришло осознание того, что все, хватит заниматься ерундой и испытывать себя. Мне казалось, что за 2 года я сама себе доказала: да, я могу жить без мяса, но никакого профита от этого я не получаю.

После этого я просто снова начала понемногу есть мясо, не выделяя его в особый продукт. Сначала ела курицу, потом говядину и постепенно вернулась к прежнему образу жизни. Примерно через полгода я сбросила 5 кг без особых усилий, просто продолжая тренировки.

В итоге я поняла, что мне не нужны жесткие рамки. Физически я лучше себя чувствую, когда нет каких-то внешних ограничителей. Мой диетолог как-то раз сказала, что организм будет худеть, когда ему хорошо и когда он расслаблен. Видимо, так оно и есть. Сейчас я вешу 54 кг, держу этот вес уже несколько лет, регулярно тренируюсь 3 раза в неделю, прохожу в день 10 тыс. шагов и чувствую себя прекрасно.

Минусы жизни без мяса

Сейчас я могу довольно беспристрастно назвать плюсы и минусы жизни без мяса. Опять же подчеркну, что это сугубо личный опыт.

Мне приходилось тратить в 2 раза больше времени на приготовление еды . Мой будущий муж не разделял мою диету, так что я готовила ему отдельно.

. Мой будущий муж не разделял мою диету, так что я готовила ему отдельно. Вегетарианское меню обходится далеко не дешево. Если летом овощи, фрукты и ягоды не сильно бьют по карману, то зимой килограмм помидоров или винограда стоит дороже мяса. Качественные морепродукты у нас также недешевы.

У меня было меньше физических сил . Кто-то говорит о легкости, которую дает отказ от мяса, но я чувствовала скорее слабость.

. Кто-то говорит о легкости, которую дает отказ от мяса, но я чувствовала скорее слабость. Волосы стали более тусклыми , а ногти — более ломкими.

, а ногти — более ломкими. Во многом приходилось себе отказывать, особенно это трудно было делать в путешествиях. Во время своей поездки в США я так ни разу и не попробовала ни знаменитых ребрышек барбекю, ни стейков, ни бургеров.

Постоянно приходилось объяснять, почему ты не ешь мяса. «Нет, я не убежденная вегетарианка и не буддистка», «Нет, я не больная», «Да, я ношу мех и кожу», «Нет, птицу тоже не ем» — эти фразы мне приходилось повторять практически каждый раз, когда я знакомилась с новыми людьми.

Плюсы жизни без мяса

Увы, для меня плюсов оказалось меньше.

Это неплохо тренирует силу воли .

. Отличный повод попробовать новые блюда . Тогда я всей душой полюбила индийскую кухню.

. Тогда я всей душой полюбила индийскую кухню. Прекрасно прокачивает навыки готовки — я освоила массу специй.

— я освоила массу специй. Пожалуй, диета положительно повлияла на мое эмоциональное состояние — я стала более спокойной.

Также во время жизни без мяса я здорово пристрастилась к овощам и даже приучила к этому мужа. Сейчас мы часто едим овощи и рыбу.