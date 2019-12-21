Я интроверт и несколько дней притворялась экстравертом. Рассказываю, почему это сложно, но полезно

64 11 10 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет. Меня зовут Вика, мне 18 лет, и я хронический интроверт. Общение с людьми дается мне не всегда и непросто, а большие компании я переношу очень дозированно.

Но однажды я приняла волевое решение и несколько дней притворялась самым настоящим экстравертом. Специально для AdMe.ru рассказываю, что из этого вышло. А в конце поделюсь тем, как мне это помогло и что важного я узнала о мире.

Зачем все это было нужно

Не так давно в Калифорнии провели занятное исследование. Группу из 123 студентов попросили неделю вести себя как типичные экстраверты: быть общительнее и активнее, чем обычно, чаще бывать в компаниях, делать что-то спонтанно. Испытуемым такое понравилось: почти все стали немного счастливее.



А следующие 7 дней эти же студенты должны были вести себя как эталонные интроверты: не говорить с другими без необходимости, быть тише, спокойнее. В эту неделю их самочувствие ухудшилось. Само собой, среди участников эксперимента были выраженные природные интроверты, которым на 1-й неделе приходилось вот так просто, в один день, принимать новые нормы поведения. Как ни странно, они не только с этим справились — им даже не было дискомфортно от таких перемен, а чувствовать себя они, как и прочие, стали лучше. Поверить в это сложно. Я всегда сторонилась больших компаний, с людьми без сильной надобности не разговаривала, и не сказать, чтобы была так уж несчастна. Но кто знает, вдруг насильственная экстраверсия и правда сработает? Так я решила провести собственный эксперимент. План действий был таков: следующие 4 дня быть настолько общительной, насколько получится, усиленно заводить новые знакомства и ходить на многолюдные общественные мероприятия, не сбегая оттуда спустя полчаса. Перспектива внезапно вырваться из зоны комфорта пугает, но я утешала себя мыслью, что в случае чего все можно будет вернуть на свои позиции.

День 1-й

Чтобы не расслабляться почем зря, начала я свой эксперимент с квеста повышенной сложности. А именно отправилась на мастер-класс по сценическому раскрепощению, сама тема которого заставляла меня нервно ежиться. Впрочем, на месте я поняла, что дела обстоят еще хуже, чем казалось: зал был забит битком. Причем около половины зрителей решили во всем этом не участвовать и увлеченно наблюдали, как остальные вслед за ведущей размахивают руками и пропевают гласные, снимая внутренние зажимы. Я чувствовала себя зверьком в зоопарке, вокруг которого сгрудились зеваки и не дают спокойно забиться в свою нору. Мне казалось, будто руки одеревенели, а в горло насыпали песка. Но потом я огляделась. Товарищам по несчастью, казалось, было совсем неважно, кто и как на них смотрит, — они просто получали удовольствие от процесса (или талантливо это имитировали). И тут меня перемкнуло: а почему я не могу так же? Если даже покажусь кому-то идиоткой — ну и что? Не нравится — пусть не смотрят!

И тут случилось чудо. Плечи сами собой расправились, прорезался голос, и оставшиеся полчаса я резво носилась по залу и громче всех орала вокальные упражнения. С мастер-класса я уходила окрыленная. Настолько, что даже не стала по привычке 3 часа тупить в карты Google в поисках метро, а отважилась окликнуть спешащего куда-то мужчину и спросить дорогу у него. Ничего страшного не случилось и тут: парень подробно описал маршрут и даже немного меня провел. Мир не рухнул, я не умерла. И почему я раньше боялась просить помощи у прохожих? И только вечером, дома, я поняла, насколько мой первый экстравертный день меня вымотал.

День 2-й

Накануне я настолько раскрепостилась, что наутро решила повести себя несколько по-дезертирски и никуда не ходить — поберечь силы. Вместо этого я села разгребать личные сообщения. Разгребать, поверьте, было что: непрочитанных писем у меня накопилось более 3 сотен. О том, сколько месяцев я игнорировала всех этих людей, я старалась не думать. На полтора часа я погрузилась в пучину непрочитанного спама, странного флирта со стороны странных парней, важных просьб, давно потерявших актуальность, и голосовых сообщений от друзей, которые когда-то безуспешно пытались узнать, как там у меня дела. Древнейшее сообщение было от одноклассницы, которая просила показать ей мое выпускное платье, чтобы мы с ней, не дай бог, не пришли в одинаковых. Выпускной у меня был полтора года назад. Ответив на все письма, на которые еще имело смысл отвечать, я постаралась заглушить чувство вины и позвонила давней приятельнице, с которой мы не общались с того момента, как прошлой весной я проигнорировала ее сообщение. И это был первый раз за год, когда я кому-то звонила. Но и с этим я справилась. Мы долго и мило болтали, а ладони у меня нервно потели — совсем немножко.

Остаток дня я переписывалась с людьми, общение с которыми давно забросила. Хоть я и не привыкла общаться так много (одновременно я вела 7 диалогов), но чувствовала себя будто в окружении семьи, которая любит меня, даже если от меня 300 лет ни ответа ни привета. А еще я гордилась собой, и мне было так легко при взгляде на пустую теперь папку непрочитанных сообщений, что даже дышать стало как-то проще и спокойнее. Пообещала себе, что отныне стану всем отвечать сразу, даже если пишут по пустякам.

День 3-й

Проведя день дома и набравшись сил, на 3-й день я снова отправилась навстречу куче незнакомых людей. В этот раз пошла на популярную книжную ярмарку, куда, в общем-то, давно собиралась, но не с кем было. Но настоящим экстравертам, как я теперь, не нужна компания, правда? Они найдут ее и так. Ярмарка оправдала ожидания: народу действительно была тьма. Но после боевого крещения мастер-классом мой дух это не пошатнуло. Я отважно пробивалась сквозь толпу к стендам любимых издательств. Рассматривая книги, я уж было потянулась за телефоном, чтобы поискать в интернете описания, но одернула себя: консультанты у прилавков не для красоты стоят. И я прицепилась с расспросами к милейшей девушке-продавцу, которая с явным удовольствием рассказала про книжные новинки и помогла определиться с выбором.

Это был не последний мой подвиг в этот день. На полпути от прилавка к выходу я внезапно увидела своего преподавателя. И вместо того чтобы поскорее скрыться в толпе, как это со мной обычно бывает, я двинулась ему наперерез, поздоровалась и пожелала хорошего дня севшим от волнения голосом. Он, кажется, рад был меня видеть, но я как-то очень быстро решила, что хватит с меня общения на сегодня, и все-таки сбежала, изображая страшную спешку.

День 4-й

Финальный день эксперимента был посвящен вызову, который я раньше ни за что бы себе не бросила. Я просто написала в группу своего города: пойдемте, мол, кто-нибудь со мной гулять. И до последнего надеялась, что никто не ответит. Но вселенная была против меня (или, наоборот, слишком уж за), и симпатичный паренек Дима откликнулся почти сразу. На место встречи я шла как на плаху. И зря. Дима оказался интересным и не очень раздражающим собеседником. Я тоже держалась молодцом: на протяжении 2 часов всеми силами поддерживала непринужденный диалог и почти не хотела обратно домой. С прогулки я возвращалась довольная, но уставшая. Говорить больше ни с кем не хотелось, но на крыльце своего общежития все же нашла в себе силы поболтать с соседями. Поднявшись в комнату и рухнув на кровать, поймала в голове больную мысль: «А может, еще к подруге зайти?» — и уснула.

Что мне это дало

Эксперимент оказался не таким уж зверским, как я думала вначале. Пусть моя вынужденная экстраверсия длилась совсем недолго, но я, кажется, и правда стала немного счастливее. А еще я сделала некоторые важные открытия.

Прохожие на улицах совсем не страшные и не съедают заживо в ответ на просьбу о помощи. Телефонные разговоры тоже не худшее, что может случиться в жизни.

Окружающим в большинстве случаев все равно, если вы выглядите нелепо. Скорее всего, вы с ними видите друг друга первый и последний раз, а значит, не стоит так уж сильно переживать по поводу их мнения.

Скорее всего, вы с ними видите друг друга первый и последний раз, а значит, не стоит так уж сильно переживать по поводу их мнения. Массовые мероприятия — отличный способ набраться новых впечатлений. Хотя это такой вид отдыха, после которого снова нужен отдых.

Интроверт не станет экстравертом, даже если будет вести себя точно так же. Мне стало проще общаться с людьми, но это все равно выматывает. На общение я трачу внутренние ресурсы, а не возобновляю их. Но это не делает общение таким уж плохим занятием — иногда игра стоит свеч.

Теперь я умею заводить непринужденные беседы, не так боюсь скоплений людей и в целом ощущаю себя увереннее. Но все-таки за эти 4 дня я очень устала — и от общения, и от знакомств, и от необходимости куда-то тащить себя, даже если неохота. Я признаю, что влезать в шкуру экстраверта — это отличный способ больше узнать о себе и о мире, стать чуть лучше и укрепить социальные связи. Но должна быть возможность эту шкуру снять и просто побыть наедине с собой.