Я интроверт и несколько дней притворялась экстравертом. Рассказываю, почему это сложно, но полезно
Привет. Меня зовут Вика, мне 18 лет, и я хронический интроверт. Общение с людьми дается мне не всегда и непросто, а большие компании я переношу очень дозированно.
Но однажды я приняла волевое решение и несколько дней притворялась самым настоящим экстравертом. Специально для AdMe.ru рассказываю, что из этого вышло. А в конце поделюсь тем, как мне это помогло и что важного я узнала о мире.
Зачем все это было нужно
Не так давно в Калифорнии провели занятное исследование. Группу из 123 студентов попросили неделю вести себя как типичные экстраверты: быть общительнее и активнее, чем обычно, чаще бывать в компаниях, делать что-то спонтанно. Испытуемым такое понравилось: почти все стали немного счастливее.
А следующие 7 дней эти же студенты должны были вести себя как эталонные интроверты: не говорить с другими без необходимости, быть тише, спокойнее. В эту неделю их самочувствие ухудшилось.
Само собой, среди участников эксперимента были выраженные природные интроверты, которым на 1-й неделе приходилось вот так просто, в один день, принимать новые нормы поведения. Как ни странно, они не только с этим справились — им даже не было дискомфортно от таких перемен, а чувствовать себя они, как и прочие, стали лучше.
Поверить в это сложно. Я всегда сторонилась больших компаний, с людьми без сильной надобности не разговаривала, и не сказать, чтобы была так уж несчастна. Но кто знает, вдруг насильственная экстраверсия и правда сработает?
Так я решила провести собственный эксперимент. План действий был таков: следующие 4 дня быть настолько общительной, насколько получится, усиленно заводить новые знакомства и ходить на многолюдные общественные мероприятия, не сбегая оттуда спустя полчаса. Перспектива внезапно вырваться из зоны комфорта пугает, но я утешала себя мыслью, что в случае чего все можно будет вернуть на свои позиции.
День 1-й
Чтобы не расслабляться почем зря, начала я свой эксперимент с квеста повышенной сложности. А именно отправилась на мастер-класс по сценическому раскрепощению, сама тема которого заставляла меня нервно ежиться. Впрочем, на месте я поняла, что дела обстоят еще хуже, чем казалось: зал был забит битком. Причем около половины зрителей решили во всем этом не участвовать и увлеченно наблюдали, как остальные вслед за ведущей размахивают руками и пропевают гласные, снимая внутренние зажимы.
Я чувствовала себя зверьком в зоопарке, вокруг которого сгрудились зеваки и не дают спокойно забиться в свою нору. Мне казалось, будто руки одеревенели, а в горло насыпали песка. Но потом я огляделась. Товарищам по несчастью, казалось, было совсем неважно, кто и как на них смотрит, — они просто получали удовольствие от процесса (или талантливо это имитировали). И тут меня перемкнуло: а почему я не могу так же? Если даже покажусь кому-то идиоткой — ну и что? Не нравится — пусть не смотрят!
И тут случилось чудо. Плечи сами собой расправились, прорезался голос, и оставшиеся полчаса я резво носилась по залу и громче всех орала вокальные упражнения. С мастер-класса я уходила окрыленная. Настолько, что даже не стала по привычке 3 часа тупить в карты Google в поисках метро, а отважилась окликнуть спешащего куда-то мужчину и спросить дорогу у него. Ничего страшного не случилось и тут: парень подробно описал маршрут и даже немного меня провел. Мир не рухнул, я не умерла. И почему я раньше боялась просить помощи у прохожих?
И только вечером, дома, я поняла, насколько мой первый экстравертный день меня вымотал.
День 2-й
Накануне я настолько раскрепостилась, что наутро решила повести себя несколько по-дезертирски и никуда не ходить — поберечь силы. Вместо этого я села разгребать личные сообщения. Разгребать, поверьте, было что: непрочитанных писем у меня накопилось более 3 сотен. О том, сколько месяцев я игнорировала всех этих людей, я старалась не думать.
На полтора часа я погрузилась в пучину непрочитанного спама, странного флирта со стороны странных парней, важных просьб, давно потерявших актуальность, и голосовых сообщений от друзей, которые когда-то безуспешно пытались узнать, как там у меня дела. Древнейшее сообщение было от одноклассницы, которая просила показать ей мое выпускное платье, чтобы мы с ней, не дай бог, не пришли в одинаковых. Выпускной у меня был полтора года назад.
Ответив на все письма, на которые еще имело смысл отвечать, я постаралась заглушить чувство вины и позвонила давней приятельнице, с которой мы не общались с того момента, как прошлой весной я проигнорировала ее сообщение. И это был первый раз за год, когда я кому-то звонила. Но и с этим я справилась. Мы долго и мило болтали, а ладони у меня нервно потели — совсем немножко.
Остаток дня я переписывалась с людьми, общение с которыми давно забросила. Хоть я и не привыкла общаться так много (одновременно я вела 7 диалогов), но чувствовала себя будто в окружении семьи, которая любит меня, даже если от меня 300 лет ни ответа ни привета. А еще я гордилась собой, и мне было так легко при взгляде на пустую теперь папку непрочитанных сообщений, что даже дышать стало как-то проще и спокойнее. Пообещала себе, что отныне стану всем отвечать сразу, даже если пишут по пустякам.
День 3-й
Проведя день дома и набравшись сил, на 3-й день я снова отправилась навстречу куче незнакомых людей. В этот раз пошла на популярную книжную ярмарку, куда, в общем-то, давно собиралась, но не с кем было. Но настоящим экстравертам, как я теперь, не нужна компания, правда? Они найдут ее и так.
Ярмарка оправдала ожидания: народу действительно была тьма. Но после боевого крещения мастер-классом мой дух это не пошатнуло. Я отважно пробивалась сквозь толпу к стендам любимых издательств. Рассматривая книги, я уж было потянулась за телефоном, чтобы поискать в интернете описания, но одернула себя: консультанты у прилавков не для красоты стоят. И я прицепилась с расспросами к милейшей девушке-продавцу, которая с явным удовольствием рассказала про книжные новинки и помогла определиться с выбором.
Это был не последний мой подвиг в этот день. На полпути от прилавка к выходу я внезапно увидела своего преподавателя. И вместо того чтобы поскорее скрыться в толпе, как это со мной обычно бывает, я двинулась ему наперерез, поздоровалась и пожелала хорошего дня севшим от волнения голосом. Он, кажется, рад был меня видеть, но я как-то очень быстро решила, что хватит с меня общения на сегодня, и все-таки сбежала, изображая страшную спешку.
День 4-й
Финальный день эксперимента был посвящен вызову, который я раньше ни за что бы себе не бросила. Я просто написала в группу своего города: пойдемте, мол, кто-нибудь со мной гулять. И до последнего надеялась, что никто не ответит. Но вселенная была против меня (или, наоборот, слишком уж за), и симпатичный паренек Дима откликнулся почти сразу. На место встречи я шла как на плаху. И зря. Дима оказался интересным и не очень раздражающим собеседником. Я тоже держалась молодцом: на протяжении 2 часов всеми силами поддерживала непринужденный диалог и почти не хотела обратно домой.
С прогулки я возвращалась довольная, но уставшая. Говорить больше ни с кем не хотелось, но на крыльце своего общежития все же нашла в себе силы поболтать с соседями. Поднявшись в комнату и рухнув на кровать, поймала в голове больную мысль: «А может, еще к подруге зайти?» — и уснула.
Что мне это дало
Эксперимент оказался не таким уж зверским, как я думала вначале. Пусть моя вынужденная экстраверсия длилась совсем недолго, но я, кажется, и правда стала немного счастливее. А еще я сделала некоторые важные открытия.
- Прохожие на улицах совсем не страшные и не съедают заживо в ответ на просьбу о помощи. Телефонные разговоры тоже не худшее, что может случиться в жизни.
- Окружающим в большинстве случаев все равно, если вы выглядите нелепо. Скорее всего, вы с ними видите друг друга первый и последний раз, а значит, не стоит так уж сильно переживать по поводу их мнения.
- Массовые мероприятия — отличный способ набраться новых впечатлений. Хотя это такой вид отдыха, после которого снова нужен отдых.
- Интроверт не станет экстравертом, даже если будет вести себя точно так же. Мне стало проще общаться с людьми, но это все равно выматывает. На общение я трачу внутренние ресурсы, а не возобновляю их. Но это не делает общение таким уж плохим занятием — иногда игра стоит свеч.
Теперь я умею заводить непринужденные беседы, не так боюсь скоплений людей и в целом ощущаю себя увереннее. Но все-таки за эти 4 дня я очень устала — и от общения, и от знакомств, и от необходимости куда-то тащить себя, даже если неохота. Я признаю, что влезать в шкуру экстраверта — это отличный способ больше узнать о себе и о мире, стать чуть лучше и укрепить социальные связи. Но должна быть возможность эту шкуру снять и просто побыть наедине с собой.
А кто вы по темпераменту — экстраверт или интроверт? Как считаете, кому лучше живется? А может быть, вам тоже доводилось проверять это на себе опытным путем?