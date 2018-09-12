Я 5 лет работала с жертвами токсичных отношений и теперь точно могу сказать, как выбраться из них за 3 шага

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Страх одиночества порой толкает женщину на разрушающие отношения, ведь общество навязывает определенные стереотипы («старая дева», «синий чулок»), а потом еще и судит об успешности по наличию или отсутствию личной жизни. Но и мужчин не обходит стороной такое же предвзятое мнение, правда, без обидных ярлыков. В этой статье мы хотим рассказать вам, как избавиться от комплекса жертвы и выйти из токсичных отношений раз и навсегда.

AdMe.ru предлагает вам устроиться поудобнее и изменить свою жизнь. Давайте разбираться вместе.

В психологической практике часто слышишь истории такого плана: «Я его любила столько лет, все для него делала, но он все время недоволен, а недавно еще и любовницу завел» или «Я ради нее рассорился с друзьями, день и ночь сижу на работе, чтобы денег заработать на ее прихоти, а она меня ни в грош не ставит». Хуже, когда истории вот такие: «Я бросила работу, ращу детей, всю себя отдаю семье, а от партнера не вижу ни любви, ни уважения». К сожалению, с такими отношениями сталкивался любой, хотя бы видя пример друзей или родственников. Если вы чувствуете, что ситуация вам знакома, предлагаем сделать 1-й шаг.

Шаг 1: Поймите, есть ли действительно проблема в ваших отношениях

Чтобы определиться, для чего вам нужны эти токсичные отношения, выпишите плюсы и минусы: Возьмите лист бумаги и разделите его пополам.

Напишите слева все то, что вас расстраивает в отношениях.

Справа напишите все то, что они вам дают.

Сравните количество записей в левом и правом столбце. Если вы увидите, что перевес явно в сторону негатива и вы, кроме страданий, ничего не получаете взамен, переходите ко 2-му шагу. Но перевес при этом не должен означать, что в каком-то столбике просто больше плюсов или минусов, тут скорее важен эмоциональный вес каждого пункта в отдельности.

Шаг 2: Избавьтесь от роли жертвы

Пусть каждый из вас сейчас представит того, кого любит. Какое у вас к нему отношение? Наверное, вы дарите подарки, внимательно относитесь к просьбам партнера, следите за его здоровьем, всячески ухаживаете и балуете. Или даже если не проявляете все эти мимишности, то точно волнуетесь о его самочувствии и эмоциональном состоянии. А теперь поставьте на место этого человека себя. Если ваше отношение к себе изменится в лучшую сторону, вы заметите, как поменяется и поведение вашего партнера. Проведите эксперимент и некоторое время (неделю, день, месяц) уделяйте себе максимум внимания. Дарите красивые вещи, выделите пару часов на те дела, которые интересны именно вам. Будьте готовы к тому, что столкнетесь с критикой, и учитывайте, что определенные обязанности все же надо выполнять, но только не в ущерб себе и своим интересам. Не бойтесь, что из-за такого поведения вы останетесь в одиночестве: в любом случае манипулировать вами у окружающих больше не получится. И это ведет нас к 3-му шагу.

Шаг 3: Работайте над собой, а не пытайтесь изменить партнера

Если ваш партнер ведет себя не так, как вы хотите, значит, это необходимо для того, чтобы что-то осознать и изменить в своей жизни. Если это тотальный контроль, значит, пришла пора вам самим контролировать свою жизнь и поставить на место «контролера». Если вы зависите от кого-то материально, стоит подумать о том, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность. Если это выглядит так: «Да, он пьет, но без меня ему не выжить, бедняжечке», то тут стоит обратиться к профессионалу, ведь речь идет о созависимом поведении и проблемах с самооценкой. Итак, еще раз. Если чувствуете, что вас начинают цеплять за живое, расслабьтесь, выдохните и подумайте: «Зачем мне эта ситуация, зачем я впустил / впустила ее в свою жизнь? Может, это говорит о том, что мне пора отстаивать собственные интересы? Или научиться искать компромиссы?» Это не значит, что нужно бежать разводиться с мужем или расставаться с девушкой, как только вы почувствовали себя некомфортно. Просто берите ответственность за свою жизнь на себя, а не взваливайте ее на окружающих. И не пытайтесь насильно менять партнера: скорее всего, вы или попросту вымотаетесь, или в ответ получите лишь агрессию. Удивительно, но, как только мы избавляемся от своих «демонов», из нашей жизни исчезают те люди, которые нас разрушают. Так что самое важное — это не зацикливаться на отношениях, а заниматься своей жизнью. И если вы правильно все сделали, то токсичные связи распадутся сами собой.

Бонус: как выглядит жертва в отношениях

Когда мы находимся в токсичных отношениях, то на нашем внешнем виде это может никак не отражаться. Но от этого, конечно, не становится легче. Так что будьте честны перед собой и внимательно прислушивайтесь к своим чувствам. Не давайте самообману разрушить вашу жизнь.