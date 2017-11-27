Пройдите небольшой тест на самопознание и узнайте больше о ваших слабостях, страхах и тайных желаниях
Этот тест не будет заставлять вас отвечать на кучу сложных вопросов, а позволит проявить себя творчески и включить фантазию. Все, что вам понадобится, — лист бумаги, карандаш и 5 минут свободного времени!
AdMe.ru составил уникальный тест, основанный на 3 популярных проективных методиках, то есть на анализе продуктов нашего воображения. Визуальные образы и ассоциации, которые возникнут у вас в ходе этого теста, способны поведать многое о вашей личности, отношениях с окружающими и о том, что волнует вас больше всего.
Посмотрите на эту картинку и скопируйте ее на чистом листе бумаги
Вы видите перед собой незаконченные изображения и один пустой квадрат, где нужно поставить вашу подпись. Дорисуйте эти изображения так, как вам захочется, и распишитесь в пустом квадрате. Вы можете заполнять квадраты в любой последовательности. Когда все будет готово, переходите к интерпретации.
А что нарисовали вы?
Для общей картины также важен порядок заполнения квадратов. Какие квадраты вы заполнили легко и в первую очередь? В областях, которые они символизируют, у вас меньше всего проблем. А те квадраты, которые вы заполняли последними и с трудом, говорят о том, что поднятые вопросы требуют проработки.