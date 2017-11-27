Пройдите небольшой тест на самопознание и узнайте больше о ваших слабостях, страхах и тайных желаниях

1-й квадрат

Это вы сами, ваше Эго, ваше представление о себе и своем месте во Вселенной, внутреннее состояние. Если вы ограждаете точку чем-либо, например кругом, — вы хотите отгородиться от внешнего мира. Типично женским вариантом в этом квадрате часто становится цветок — его лепестки как бы оберегают, защищают женщину от угроз. Если из точки исходят прямые линии — вы активно направлены во внешний мир, готовы к преодолению возникающих кризисов. Спиралевидные линии, исходящие из точки, — вы очень озабочены своими внутренними проблемами, хотя и скрываете это.

2-й и 3-й квадраты

Это то, какими вы восприни­маете близких, значимых для вас людей и кем вы сами для них выступаете (по вашим ощущениям). Важно то, с какими символами, качествами, образами вы ассоциируете отношения с близкими людьми. Частым символом здесь является солнце — признак гармоничных, теплых отношений с родными. Может здесь появиться и домашнее животное. Если же оба полукруга превратились в неодушевленные закрытые бытовые предметы, это может быть признаком одиночества и зацикленности на материальной стороне жизни.

4-й квадрат

Этот символ обычно провоцирует завершение ри­сунка в виде дома. Интерпретация здесь очевидна: рисунок показывает, с какими образами, символами, качествами, ассоциациями вы связываете свое представление о доме. Уютный ли, обжитой этот дом? Он закрыт или открыт для других людей, есть ли забор (потребность в закрытой жизни)? Помимо дома, в этом квадрате довольно часто встречается и горный пейзаж — такой человек не любит быть привязанным к единственному месту проживания.

5-й квадрат

Две перпендикулярные линии означают сопротивление, преграду на пути. По этому рисунку можно увидеть, как вы справляетесь с трудностями, преобладает ли стратегия достижения успеха или избегания неудач. Предполагается, что рисунок будет направлен вправо вверх. В вашем рисунке эти две линии пересеклись? Вы не боитесь активного столкновения с препятствиями, вы будете активно преодолевать их и менять обстоятельства под себя (чаще у мужчин). Линии не пересекаются — стратегия избегания проблем, уклонения от серьезных препятствий: вам проще подстроиться под обстоятельства, чем кардинально менять их (чаще у женщин).

6-й квадрат

Это карьера, личностное развитие, амбициозность, планы на будущее. Если на вашем рисунке вслед за тремя растущими линиями присутствуют еще такие же, все выше и выше до границы квадрата, — вы амбициозны и хотите реализовать свой потенциал по максимуму. Если же вы ограничились этими тремя линиями — вы согласны довольствоваться малым.

7-й квадрат

Точки символизируют чувствительность, интуицию, восприимчивость ко внешним и внутренним раздражителям. Этот рисунок отражает чувствительность, тактичность, ранимость или, наоборот, «толстокожесть». Если вы продолжили рисунок из точек и они стали главными в вашем рисунке (например, вы нарисовали бусы) — вы достаточно ранимы и деликатны. Об этом же говорит маленький «деликатный» рисунок, занимающий только нижний правый угол. Если же вы нарисовали большую картину, включив туда точки лишь как составной элемент, — вы довольно эгоистичны и не слишком чувствительны к нуждам других.

8-й квадрат

Это символ опасности, страха, вины. Этот квадрат покажет отношение к жизненным преградам, опасностям, трудностям, психологическому грузу, который несет человек. Если вы не стали здесь занимать весь квадрат, ограничившись рисунком в правом верхнем углу, — вы довольно робки и застенчивы, осторожны и нерешительны, а большому обществу предпочитаете тесный семейный круг. Скорее всего, у вас меланхолический темперамент. Если же ваш рисунок занимает весь квадрат (например, вы нарисовали шахматную доску) — вы не боитесь нового опыта, масштабно подходите к решению проблем. Скорее всего, вы холерик (хаотичный рисунок) или сангвиник (более упорядоченный рисунок).

9-й квадрат

Особенности общения и реализации себя в обществе. Люди, которые строго придерживаются установленных правил и формальностей, обычно никогда не ставят свою подпись в центре квардата. Если же вы расписались именно в центре, вы общительный человек. Снизу ставят свою подпись те, кто не допускает фамильярности и уважает вышестоящих, сверху — те, кто стремится подчеркнуть свой статус в обществе. Наличие начальных букв имени и отчества перед фамилией, а также большая длина подписи, завершение ее длинным росчерком говорят о недостатке признания, стремлении самоутвердиться.