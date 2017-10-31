Выберите волшебный предмет из вселенной Гарри Поттера и узнайте, что это говорит о вашем характере

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Вам не пришло письмо из Хогвартса? Сочувствуем и понимаем ваше разочарование. В нашей редакции тоже нет счастливчиков, которым сова принесла счастливый конверт. Но зато у нас есть отличный проективный тест! AdMe.ru предлагает вам выбрать один из волшебных предметов и узнать, что скрывается за желанием обладать им.

Мантия-невидимка

Если каждого из ваших друзей попросят назвать самого любопытного человека, то, несомненно, они назовут вас. Но вы не празднолюбопытствующий, а собиратель информации, которая складывается в понятную вам одному картинку. Такая осведомленность делает вас интересным собеседником и хорошим советчиком.

Волшебная палочка

Вы лентяй. Но в вашем случае это достоинство, а не недостаток, потому что, не желая переделывать дважды, вы основательно подходите к каждому заданию и делаете все качественно и без спешки. И ничего, что детская деревянная кроватка в подарок новорожденному сыну ваших друзей может быть готова к его совершеннолетию. Зато на ней будут спать несколько поколений.

Метла

Вы можете годами работать на низкооплачиваемой должности или ездить на другой конец города, тратя по два с половиной часа на дорогу домой, если уверены, что это когда-нибудь принесет вам успех. Подумайте, не лишаете ли вы себя чего-то очень важного в вечной погоне за ним.

Маховик времени

Вы человек с сотней необычных увлечений и скрытых талантов. Сегодня вы можете удивить друзей умением играть на варгане, а завтра осчастливите собственноручно приготовленными пельменями. Вы учитесь, работаете, боретесь за раздельный сбор мусора. Уверены, что вам нужен Маховик времени? Вы и так все успеваете.

Карта мародеров

Вы легки на подъем, любите путешествовать. Иногда вы идете по улице и сворачиваете не там, просто потому что улица напомнила вам похожее место в другом городе. Такие моменты вас забавляют. Вы ведете блог. Скорее всего, там множество красивых фотографий и экзотических рецептов.

Бездонная сумочка

У вас талант к упаковке чемоданов, но не потому что вы опытный путешественник, а потому что вы не мыслите себя без любимых мелочей, которые возите за собой повсюду. Иногда вы покупаете печенье в жестяной банке только потому, что вам нравится сама баночка, и вы уже знаете, что в нее сложите. Вы почти всегда знаете, где лежит та или иная вещь, и эта способность смахивает на волшебство.

Письмо из Хогвартса