Выберите волшебный предмет из вселенной Гарри Поттера и узнайте, что это говорит о вашем характере
Вам не пришло письмо из Хогвартса? Сочувствуем и понимаем ваше разочарование. В нашей редакции тоже нет счастливчиков, которым сова принесла счастливый конверт. Но зато у нас есть отличный проективный тест!
AdMe.ru предлагает вам выбрать один из волшебных предметов и узнать, что скрывается за желанием обладать им.
Мантия-невидимка
Если каждого из ваших друзей попросят назвать самого любопытного человека, то, несомненно, они назовут вас. Но вы не празднолюбопытствующий, а собиратель информации, которая складывается в понятную вам одному картинку. Такая осведомленность делает вас интересным собеседником и хорошим советчиком.
Волшебная палочка
Вы лентяй. Но в вашем случае это достоинство, а не недостаток, потому что, не желая переделывать дважды, вы основательно подходите к каждому заданию и делаете все качественно и без спешки. И ничего, что детская деревянная кроватка в подарок новорожденному сыну ваших друзей может быть готова к его совершеннолетию. Зато на ней будут спать несколько поколений.
Метла
Вы можете годами работать на низкооплачиваемой должности или ездить на другой конец города, тратя по два с половиной часа на дорогу домой, если уверены, что это когда-нибудь принесет вам успех. Подумайте, не лишаете ли вы себя чего-то очень важного в вечной погоне за ним.
Маховик времени
Вы человек с сотней необычных увлечений и скрытых талантов. Сегодня вы можете удивить друзей умением играть на варгане, а завтра осчастливите собственноручно приготовленными пельменями. Вы учитесь, работаете, боретесь за раздельный сбор мусора. Уверены, что вам нужен Маховик времени? Вы и так все успеваете.
Карта мародеров
Вы легки на подъем, любите путешествовать. Иногда вы идете по улице и сворачиваете не там, просто потому что улица напомнила вам похожее место в другом городе. Такие моменты вас забавляют. Вы ведете блог. Скорее всего, там множество красивых фотографий и экзотических рецептов.
Бездонная сумочка
У вас талант к упаковке чемоданов, но не потому что вы опытный путешественник, а потому что вы не мыслите себя без любимых мелочей, которые возите за собой повсюду. Иногда вы покупаете печенье в жестяной банке только потому, что вам нравится сама баночка, и вы уже знаете, что в нее сложите. Вы почти всегда знаете, где лежит та или иная вещь, и эта способность смахивает на волшебство.
Письмо из Хогвартса
Вы часто ощущаете себя не на том месте, на котором должны быть. Работа вас не совсем удовлетворяет. До полного счастья всегда не хватает пары шагов в направлении, вам пока не известном. Вы страстно желаете поменять в своей жизни что-то и ждете подходящего шанса.
Фото на превью Warner Bros., 1492 Pictures, Heyday Films