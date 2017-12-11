Выберите, в какой коробке все лежит правильно, и мы расскажем о вашей сильной стороне

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Психология может много рассказать о способностях, талантах и характере человека по тому, как он размещает предметы в пространстве. Для этого существует целый раздел — психогеометрия. AdMe.ru подготовил для вас тест, который поможет узнать вашу сильную сторону. Вам понадобится всего минута времени, чтобы вспомнить свои бытовые привычки.

Представьте, что у вас в коробке осталось 4 яйца. Как вы их расположите?

Вариант А

Ваша сила — творчество. Поток идей так и рвется наружу, поэтому вы не можете долго усидеть на одном месте и работать там, где скучно. Вести 15 задач одновременно, быть центром внимания коллег и близких — это точно про вас. Вы видите самую суть вещей, умеете упрощать, отсекать лишнее и создавать гармонию вокруг себя. Яркость вашей личности притягивает восхищенные взгляды, гарантирует интерес и внимание самых разных людей. Цените и развивайте свою силу, ее должен увидеть мир!

Вариант В

Ваша сила — логика и аналитический ум, вы прирожденный организатор. Ваши бесценные черты — трудолюбие, методичность и настойчивость — помогают создавать гармоничную структуру из огромного числа задач. Аналитический склад ума сделает вас прекрасным руководителем или топ-менеджером. Чтобы быстрее достичь успеха, останавливайте себя при попытке собрать все больше и больше информации. Просто опирайтесь на свою изумительную и уникальную силу ума, и вы достигнете любых целей.

Вариант С

Ваша сила — гибкость. Вы как никто другой умеете маневрировать между трудностями, обучаться новому и расти, созидая прекрасный мир вокруг себя. Сейчас в вашей жизни переходной период. После него ждет новый уровень — в карьере, личной жизни и отношениях с людьми. Гибкость ума позволит отовсюду выйти победителем. Используйте свои способности и методичность, сочетая их с любознательностью и открытостью всему новому, и в деле вам не будет равных.

Вариант D