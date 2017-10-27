Выберите самую страшную картинку, и мы посоветуем вам идеальный костюм на Хеллоуин

Если вы еще не знаете, какой костюм наденете на Хеллоуин, AdMe.ru поможет определиться.

Выберите из предложенных ниже вариантов то, что пугает вас сильнее всего, и мы посоветуем костюм, в котором вы даже сами себя будете бояться.

Темнота

Маньяк

Заброшенный дом

Привидение

Пауки

Клоуны

Кровь

Теснота

Странные игрушки

Вкусняшки закончились

Бонус: Пользователи соцсетей предсказали, как будет выглядеть Хеллоуин в этом году

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos

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3 Комментарии
  • 27 октября 2017
  • 3
  • 9899

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