Выберите самую страшную картинку, и мы посоветуем вам идеальный костюм на Хеллоуин
Если вы еще не знаете, какой костюм наденете на Хеллоуин, AdMe.ru поможет определиться.
Выберите из предложенных ниже вариантов то, что пугает вас сильнее всего, и мы посоветуем костюм, в котором вы даже сами себя будете бояться.
Темнота
Маньяк
Заброшенный дом
Привидение
Пауки
Клоуны
Кровь
Теснота
Странные игрушки
Вкусняшки закончились
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Фото на превью Depositphotos, Depositphotos