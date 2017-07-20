Выберите самую счастливую пару, и мы расскажем кое-что важное о ваших отношениях
Знаете ли вы о такесике? Это тактильный способ общения и раздел психологии, изучающий его. Специалисты уверяют, что могут многое рассказать о паре, просто увидев, как те ведут себя вдвоем, например, во время прогулки. Кажется невероятным, правда?
AdMe.ru предлагает необычный тест, который раскроет правду о ваших отношениях. Нужно только выбрать самую счастливую, на ваш взгляд, пару.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru