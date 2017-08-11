Выберите самую неприятную картинку и узнайте, что вы от себя скрываете

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У каждого из нас есть своя «темная сторона» — качества, которые мы не только стараемся не демонстрировать другим, но нередко не хотим признавать и перед самими собой. AdMe.ru предлагает взглянуть правде в лицо и узнать, какие черты вашего характера вы от себя скрываете. Возможно, они не так плохи, как кажется.

Для начала выберите самую неприятную картинку, а потом посмотрите, что означает ваш выбор, в конце статьи.

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Результат

1. Вы не хотите признаться себе в том, что завидуете другим людям. Но зависть — это абсолютно нормально. Мало того, это отличный стимул двигаться вперед!

2. Вы не хотите признаться себе в том, что вы чувствительны и ранимы. Все думают, что вы крепкий орешек, а вы мечтаете опереться на чужое плечо. Позволяйте себе делиться своими проблемами с теми, кто вам близок, и увидите — станет легче.

3. Вы не хотите признаться себе в том, что не умеете говорить «нет». Вы соглашаетесь исполнить чью-то просьбу, а потом злитесь на себя. Но важно не то, что другие подумают о вас. Важно то, что подумает о вас главный человек в вашей жизни. Вы сами.

4. Вы не признаетесь себе в том, что боитесь что-то менять. Перемены — это выход из зоны комфорта, и у большинства людей они вызывают тревогу. Составьте четкий план, как и что вы хотите изменить, и страх отступит. А теперь вперед к мечте!

5. Вы не признаетесь себе в том, что не хотите брать ответственность на себя. Пора перестать винить других в том, что с вами происходит. Это и есть первый шаг к тому, чтобы взять собственную жизнь в свои руки. И выиграть.

6. Вы боитесь сделать ошибку. Но сила не в том, чтобы все и всегда делать идеально, а в том, чтобы унять эмоции, извлечь из сложной ситуации опыт и идти дальше.

7. Вы честны с собой, вам нечего от себя скрывать. Вы реально оцениваете собственные силы, не боитесь перемен и готовы добиваться своих целей. Удачи!