Выберите картинку, которая нравится вам больше всех, и мы назовем главную черту вашего характера

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У каждого из нас свои представления о прекрасном, и они говорят о нашей личности намного больше, чем принято думать. AdMe.ru предлагает вам моментальный тест, в результате которого мы назовем вашу главную особенность.

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1. Вы — перфекционист. О, это мучительное чувство, когда видишь неровно уложенный кафель! Зато все выверенное, четко совпадающее и ровно отмеренное вас невероятно радует. Свою работу вы делаете великолепно, никогда никуда не опаздываете, а каждый ваш день может смело служить образцом идеальной жизни. Но иногда даже внутреннему перфекционисту нужен отпуск. Может быть, пора расслабиться и признать, что в несовершенстве тоже есть своя прелесть?

2. Вы ко всему относитесь с юмором. Оптимистичный взгляд на жизнь всегда выручает вас, а ваши шутки не раз позволяли выкручиваться из неловких ситуаций и спасали положение. Но не переборщите — если кто-то говорит вам что-то серьезное, прислушайтесь, может быть, не время шутить в ответ?

3. Вы — творческая натура. Все вокруг вдохновляет вас. Вы умеете сотворить шедевр из чего угодно: пары слов, пары красок, пары обрезков бумаги или пары яиц и половинки помидора, которые нашлись в холодильнике. Хватит сомневаться в собственном таланте — творите, не стесняясь, и, кто знает, может быть, впереди вас ждет слава?

4. Вы — любитель наслаждений. Свежая, вкусная еда, шум прибоя, нежное прикосновение ветерка к разгоряченной коже, прохлада бокала в руке — вы обожаете все эти простые удовольствия! Да и как еще жить, если не на полную катушку? Осталось научиться получать такое же наслаждение от работы, и вся жизнь станет сплошным праздником.

5. Вы — романтик. Вера в верность и нежность живет в вашем сердце, несмотря ни на что. Вас легко растрогать чьей-то историей про любовь длиною в жизнь, и вы сами мечтаете о такой же. Но не стоит искать того, что вы желаете, в одних лишь романтических фильмах. Не бойтесь выйти из дома и встретиться с реальными людьми — они прекрасны!

6. Вы добры и умеете сопереживать. Ваши друзья находят в вас опору и поддержку в любой жизненной ситуации. Хоть вы иногда и грустите, что некоторые не прочь злоупотребить вашей добротой, все равно никогда не пройдете мимо того, кто нуждается в помощи. Но бывает, что тот, кого нужно поддержать, — это вы сами. Не забывайте о самом важном человеке в вашей жизни. Догадались, кто он?

7. Вы — охотник за приключениями. Риск и адреналин — вот смысл вашей жизни: главное, чтобы дух захватывало, а иначе неинтересно. Если ехать — то быстро, если лезть — то высоко, если нырять — то поглубже, если ссориться — то только с чемпионом мира по боксу. Но не стоит ли на миг остановиться и подумать: вдруг жизнь проносится мимо так быстро, что вы не замечаете каких-то важных мелочей и деталей?

8. Вы обожаете тишину и покой. Вы — цельная и самодостаточная личность, и для полноты жизни вам не нужны яркие тусовки и громкие разговоры. Вы предпочитаете внутреннюю гармонию наедине с самим собой, в привычной обстановке. И все бы хорошо, но иногда кажется, что жизнь проходит мимо. Может быть, пришло время все изменить и окунуться в гущу событий?