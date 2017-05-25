Выберите позу, в которой любите сидеть, а мы расскажем все о вашем характере

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Каждый из нас наверняка замечал, что чаще всего сидит в одном и том же положении, наиболее комфортном и удобном для него. Но мало кто задумывался, что любая поза — это как визитная карточка: по ней легко можно определить некоторые особенности человека.

AdMe.ru собрал для вас 10 распространенных поз, которые расскажут о характере разных личностей.