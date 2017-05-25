Выберите позу, в которой любите сидеть, а мы расскажем все о вашем характере
Каждый из нас наверняка замечал, что чаще всего сидит в одном и том же положении, наиболее комфортном и удобном для него. Но мало кто задумывался, что любая поза — это как визитная карточка: по ней легко можно определить некоторые особенности человека.
AdMe.ru собрал для вас 10 распространенных поз, которые расскажут о характере разных личностей.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru
По материалам Аллан Пиз «Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам», Моника Мачниг «Язык тела. Понимай других без слов», Джеймс Борг «Язык тела»