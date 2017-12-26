Выберите понравившегося вам человека и узнайте, что этот выбор говорит о вас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодняшний тест основан на физиогномике, то есть чтении характера по чертам лица человека, и так называемой генетике поведения. Если верить этим двум направлениям психологических наук, то по тому, какие люди вам нравятся, можно определить ваши собственные черты характера. Необходимо только соотнести черты лица и характера человека на фото с дополняющими их чертами характера других. AdMe.ru предлагает вам пройти этот тест и обязательно поделиться своими результатами в комментариях: нам действительно очень интересно, попали ли мы в точку.

Выберите из предложенного коллажа человека, который наиболее вам симпатичен, и узнайте, что означает ваш выбор. Не торопитесь: подумайте, с кем бы вам действительно было приятно пообщаться?

1.

Этот человек стремится получать удовольствие от работы и отдыха и обладает сильной волей — об этом говорит форма губ. Он прямодушен и глубоко восприимчив. Кого притягивают такие люди? Продуктивных, деловых и собранных людей. Обладатели сильной воли, как правило, интуитивно притягиваются друг к другу. Так, если вам приглянулся человек с волевыми чертами, подозреваем, что и вы ими обладаете.

2.

Аккуратные крылья носа указывают на то, что человек способен взойти от лохмотьев к богатству; его путь — «через тернии к звездам». Таких людей опасаются тугодумы и медлительные люди с меланхолическим или флегматическим темпераментом. Яркие глаза говорят о высоком интеллекте, а подобная форма улыбки — об умении сдерживаться в выражении эмоций. Кого притягивают такие люди? Психологи утверждают, что такие лица привлекают спокойных, основательных и вдумчивых людей. Тем не менее под внешней сдержанностью может скрываться достаточно сильный и резкий темперамент, решительность и глубокая эмоциональность.

3.

Этот человек отличается мужеством, он страстен и напорист. Верхняя зона ушей находится чуть выше уровня бровей — это говорит о высоком интеллекте. Подбородок, хорошо выраженный и острый, выдает в нем идеализм и добросовестность. Девиз в любом деле — «сделай немедленно». Кого притягивают такие люди? Смелых и серьезно настроенных личностей. Легкомысленный человек не рискнет связаться с человеком такого характера. Данный выбор характеризует вас как сильного, возможно, жесткого и непреклонного человека.

4.

Подбородок квадратной формы говорит о сильном, мужественном и твердом характере в сочетании с упрямством и своенравием. Большие глаза обычно являются признаком глубокой чувствительности. Губы и носогубные складки говорят об эмоциональной экспрессивности, своеобразном и довольно жестком чувстве юмора и серьезном отношении к жизни. Кого притягивают такие люди? По мнению психологов, сильные и чувствительные люди притягивают добрых, мягких людей, нуждающихся в защите и душевном тепле. Это один из тех случаев, когда противоположности притягиваются, и жесткий волевой характер отлично сочетается с характером податливым. Тем не менее эта мягкость должна сочетаться с твердым стержнем внутри.

5.

Обладатели небольшого подбородка терпеливы, уступчивы и имеют кроткий нрав. Холодны и сдержанны. «Подвешенный» кончик носа говорит о жизнерадостности. Касательно формы губ: в критических ситуациях такой человек проявляет свою способность справляться с проблемами в одиночку, без посторонней помощи. Кого притягивают такие люди? Холодные, тихие и уступчивые люди притягивают в двух случаях: если ваш темперамент так же тих или если вы имеете задатки абьюзера и желаете воспользоваться уступчивостью и бесконфликтностью персонажа. Этот выбор может характеризовать вас как такого же скромного, сильного, тихого человека, как и мужчина, изображенный на фото, либо как достаточно жесткую личность, возможно, с чертами эксплуататора.

6.

Согласно физиогномике, острая овальная форма лица свидетельствует о высокой чувствительности и таланте. Вместе с тем в таком характере физиогномисты отмечают хитрость и неуживчивость. Крупный рот свидетельствует о беспечности, характере, не склонному к терзаниям. Кого притягивают такие люди? Скорее всего, ваша деятельность связана с творчеством или как минимум в вас заложен творческий потенциал. Вы добродушны и легки, как и девушка на фото. По мнению психологов, человек со сложным характером не привлечет человека легкого, и наоборот. «Уровни сложности» должны совпадать, чтобы их обладатели вызывали друг у друга симпатию.

7.

Ровные и длинные брови выявляют в мужчине интеллигента и интеллектуала. Все строение лица указывает на спокойный характер и нелюбовь к радикальным переменам. Такой человек находится в гармонии с окружающим миром. Он может быть художником или ученым. Длинный нос, гармонирующий с глазами, ртом, подбородком, свидетельствует о сильной натуре. Носогубные складки намекают на тяжелую психологическую ситуацию в прошлом. Кого притягивают такие люди? Такой типаж, по мнению физиогномистов и психологов, достаточно привлекателен сам по себе. Но если вы остановили свой выбор именно на этом человеке, смеем предположить, что вы обладаете известной долей креативности, так же, как этот мужчина, спокойны и тоже находитесь в полной гармонии с миром. Возможно, вы склонны к сочувствию и глубокой эмпатии.

8.

Крупный нос говорит об озабоченности финансовым благополучием и склонности к коллекционированию. Пропорциональный подбородок — упрямый характер, логический подход к жизни и уверенность в себе. Немного выступающие передние зубы свидетельствуют о том, что в детстве человеку пришлось преодолевать застенчивость. Форма губ говорит об умении убеждать и сосредоточенности на практической деятельности. Кого притягивают такие люди? Людей достаточно прагматичных, «земных» и в хорошем смысле расчетливых. Вместе с тем вы очень добродушны, жизнерадостны, имеете компанейский характер. Вы не будете подстраиваться под окружение, потому что имеете достаточно крепкую волю, и в любой ситуации найдете комфортную для вас линию поведения.

9.

Человек с такой формой лица добродушен, мягок и миролюбив. Такие люди любят комфорт, хорошую компанию и не стремятся к славе. Крупный и хорошо очерченный подбородок говорит об уверенности в себе и физической выносливости. «Складки балагура» вокруг рта — природное красноречие и общительность. А короткие брови указывают на некоторую вздорность в характере. Кого притягивают такие люди? Здесь работает принцип «подобное притягивается к подобному». Вы веселы, добродушны и миролюбивы. Скорее всего, вы по-домашнему компанейский и дружелюбный человек и обладаете хорошими коммуникационными навыками. Но возможен и другой вариант — если вы застенчивы и необщительны, то, быть может, вы находитесь в поиске душевного тепла, и поэтому вам приглянулась именно эта фотография.

Совпали ли ваши результаты с реальностью?