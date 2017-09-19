Выберите лицо и узнайте, что скрывает ваше подсознание

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Душевные болезни — одна из самых любимых тем режиссеров, где актеры настолько мастерски показывают все грани расстройства своего героя, что могли бы стать настоящей энциклопедией для психиатров. Карл Юнг полагал, что человеку свойственно замечать то, что находится в нем самом, даже если это не самые приятные черты. Фрейд называл это проекцией, а Леопольд Сонди создал тест, где каждый портрет отражает наиболее острое проявление одной из черты личности. Вдохновившись работами знаменитых психиатров, мы в AdMe.ru построили тест на собственных персонажах.

Просто выберите того, кто нравится вам меньше остальных

1. Садизм

Диагноз персонажа: Невозможно с первого взгляда рассмотреть садиста в этом милом молодом человеке из фильма 2007 года «Забавные игры». О чем говорит ваш выбор: Вы кажетесь спокойным и уравновешенным человеком, но при этом очень упрямы и договориться с вами невозможно. Если вы не хотите что-то делать, то вы не скажете это открыто, вместо этого вы будете искусственно создавать препятствия на собственном пути до тех пор, пока от вас не отстанут и не снимут эту обязанность. Вы любите психологически выматывать людей, а потом показывать свою авторитарность. Ваше внутреннее «я» пытается подавить желания, связанные с потребностью доминировать.

2. Эпилепсия

Диагноз персонажа: Фильм аргентинского режиссера Фабиана Бьелински «Аура» рассказывает о таксидермисте, страдающем от эпилептических припадков. О чем говорит ваш выбор: Окружающие вас видят добрым и обаятельным человеком. Вы легко находите контакт с людьми и создаете впечатление ответственного человека. Но уже давно вы научились подавлять в себе гнев и импульсивность, поэтому сейчас в вашей жизни бывают вспышки агрессии и раздражения, которые вы стараетесь никому не показывать. Ваше внутреннее «я» пытается сформировать новую личность и вытеснить негативную сторону вашего характера.

3. Кататония

Диагноз персонажа: Драма «Пробуждение» по книге мемуаров Оливера Сакса рассказывает о скромном медике-исследователе, который пытается найти причину кататонического ступора — странного заболевания, при котором пациенты не разговаривают и не двигаются. О чем говорит ваш выбор: Вы очень робкий человек и не любите перемен. Вам крайне сложно приспосабливаться к новым обстоятельствам. Вы выработали свои собственные правила, которые никогда не нарушите. Причина кроется, возможно, еще в детстве, вы были вынуждены подавлять свою умственную гиперактивность, чтобы не потерять связи с реальностью. В вашем внутреннем «я» так и остался самый большой страх — потеря контроля над собой.

4. Шизофрения

Диагноз персонажа: В фильме «Идеальный хозяин» можно увидеть, как доброжелательный человек превращается в монстра, таким образом режиссер Ник Томней показал шизофрению как она есть. О чем говорит ваш выбор: Вы привыкли подавлять чувство безразличия к другим, стараетесь интересоваться людьми и найти причины, по которым они должны быть в вашей жизни. Вы даже умеете быть общительным человеком и скрывать от окружающих чувство полного одиночества. Именно поэтому ваши отношения зачастую поверхностные — иногда вы даже ловите себя на мысли, что вполне можете жить и один, изоляция вас не пугает. Общение — вынужденная мера и попытка не встретиться с истинным «я».

5. Агорафобия

Диагноз персонажа: Название фильма говорит само за себя — «Агорафобия» (боязнь открытого пространства, страх пребывания в общественных местах). О чем говорит ваш выбор: Вы производите впечатление очень скромного человека. Однако внутри вас сидит непреодолимое желание нравиться всем. Ваше психологическое состояние зависит от мнения окружающих, и вы часто бываете недовольны своей жизнью, хотя не осмеливаетесь произнести это вслух. За внешней интровертированностью постоянно скрываются страх и тревога.

6. Синдром Аспергера

Диагноз персонажа: Главный герой фильма «Адам» — скромный, робкий и добрый парень, страдающий синдромом Аспергера (форма аутизма). О чем говорит ваш выбор: В вас уживаются сразу 3 личности: актер, одиночка и изгой. Вы можете быть очень открытым, общительным и создавать впечатление беззаботного человека, но затем вам хочется убежать от большого количества людей и найти родственную душу. Что вам мешает? Вы чувствуете этот мир по-другому, и иногда вам кажется, что он настроен по отношению к вам враждебно, поэтому выбираете одиночную деятельность и не решаетесь открыться. Вы замыкаетесь, когда люди не понимают вас, и демонстративно показываете эмоциональную холодность и отрешенность.

7. Большое депрессивное расстройство

Диагноз персонажа: «Черная» трагикомедия «Грязь» показывает целый букет психологических проблем главного героя, среди которых можно выявить большое депрессивное расстройство. О чем говорит ваш выбор: Окружающим вы кажетесь беззаботным и общительным человеком — вы полны оптимизма и уверенности, но дома вы зачастую грустны и апатичны, наедине с собой вам сложно сдерживать душевную боль. Наверняка вы освоили традиционный способ спрятаться от собственных мыслей и постоянного обвинения себя — вы вникаете в чужие проблемы и часто выступаете в роли психолога, тем самым подавляя хоть малейшую возможность задуматься о себе.

8. Диссоциативные расстройства

© Mandate Pictures

Диагноз персонажа: Главный герой фильма «Пикок» после смерти своей властной и жестокой матери начинает переодеваться в ее одежду и надевать парик. Такое поведение называется диссоциативное расстройство идентичности. О чем говорит ваш выбор: Вы с самого детства испытываете постоянную потребность в подтверждении собственного пола и очень тщательно следите за собственным образом. Главная задача вашего истинного «я» — подавить проблему личностной идентификации. Вы точно знаете, как должны выглядеть настоящая женщина и настоящий мужчина, — любое отклонение от этого образа вызывает резкое отторжение и неприязнь.

9. Биполярное расстройство

Диагноз персонажа: В триллере «Старикам тут не место» Хавьер Бардем потрясающе сыграл роль наемного убийцы и по совместительству маньяка. О чем говорит ваш выбор: Вы создаете впечатление логичного и экономного человека, у которого все под контролем. Однако если вы перестанете себя сдерживать, то пуститесь во все тяжкие. Внутри вас сидят эмоции, которые вам достаточно сложно контролировать, и вы чувствуете, что последней каплей может стать что угодно, поэтому избегаете крайностей, шумных мест и не позволяете себе чрезмерных излишеств.

10. Синдром Котарда