Тест: Выберите наиболее приятное для вас сочетание цветов, и узнайте, что об этом говорят психологи

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Вы наверняка слышали о цветовом тесте Люшера. Он считается достаточно точным, так как все мы в целом воспринимаем цвета одинаково, а вот цветовые пристрастия у каждого свои. Эта особенность дает широкие возможности для объективного анализа.

AdMe.ru составил для вас тест на основе знаменитой цветовой диагностики: просто выберите самое приятное для вас сочетание цветов, не учитывая предпочтения в гардеробе и последние тенденции в моде.