Тест: Выберите наиболее приятное для вас сочетание цветов, и узнайте, что об этом говорят психологи
Вы наверняка слышали о цветовом тесте Люшера. Он считается достаточно точным, так как все мы в целом воспринимаем цвета одинаково, а вот цветовые пристрастия у каждого свои. Эта особенность дает широкие возможности для объективного анализа.
AdMe.ru составил для вас тест на основе знаменитой цветовой диагностики: просто выберите самое приятное для вас сочетание цветов, не учитывая предпочтения в гардеробе и последние тенденции в моде.
1. Голубой и фиолетовый
2. Белый и желтый
3. Розовый и бирюзовый
4. Красный и синий
Насколько совпало у вас? Как вы оцениваете точность подобных тестов?
Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos, depositphotos