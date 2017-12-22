Тест: Выберите наиболее приятное для вас сочетание цветов, и узнайте, что об этом говорят психологи

Вы наверняка слышали о цветовом тесте Люшера. Он считается достаточно точным, так как все мы в целом воспринимаем цвета одинаково, а вот цветовые пристрастия у каждого свои. Эта особенность дает широкие возможности для объективного анализа.

AdMe.ru составил для вас тест на основе знаменитой цветовой диагностики: просто выберите самое приятное для вас сочетание цветов, не учитывая предпочтения в гардеробе и последние тенденции в моде.

1. Голубой и фиолетовый

2. Белый и желтый

3. Розовый и бирюзовый

4. Красный и синий

Насколько совпало у вас? Как вы оцениваете точность подобных тестов?

Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos, depositphotos

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