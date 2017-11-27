Выберите дерево, чтобы узнать, какие перемены ожидают вас в новом году

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Многие любят психологические тесты. Одни проходят их для того, чтобы в чем-то убедиться, другие — чтобы что-то понять, третьи — чтобы развлечься или использовать результат, настроить себя на определенный лад. AdMe.ru приготовил для вас тест на основе цветовой психологии, который может рассказать вам о себе что-то новое. А еще в его результатах отразятся ваши скрытые желания о том, чего вы ждете в новом году.

Загляните в питомник и внимательно, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, выберите 1 дерево для своего сада

Выбрали? Теперь можно приступить к прочтению результатов

1. Дуб

Скорее всего, вы из тех, для кого стакан всегда наполовину полон. Жизнь для вас — большое приключение, полное неожиданностей. В новом году вас ждут значительные и приятные события, ведь вы открыты для новых впечатлений и готовы к переменам. Вам не придется чувствовать себя скованным и ограниченным обстоятельствами. Вы полны страсти к новым свершениям, и за каждым достижением в наступающем году вас будет ждать приятный сюрприз.

2. Лиственница

Возможно, независимость — ваше второе имя. Для вас не существует сдерживающих факторов, которые могут помешать вам выбрать свой курс. Ваши артистические способности могут значительно повлиять на повышение дохода в новом году. Чтобы добиться успехов в работе, вам не нужно прилагать особых усилий: достаточно быть верным своим принципам и убеждениям, и к вам придет то, чего вы так долго ждали.

3. Клен

Вероятно, вы чувствительная натура. В мыслях о себе и окружающем вас мире вы проводите больше времени, чем остальные. В будущем году в вашей жизни появится человек, с которым сложатся гармоничные романтические отношения. Несмотря на то, что вы самодостаточный человек и не страдаете от скуки, ваша жизнь станет ярче, в ней появится здоровый авантюризм.

4. Ольха

Скорее всего, вы практичный и уравновешенный человек. С вами уютно и комфортно, поскольку вы твердо стоите на земле. На вас можно положиться. Хоть вы и крепкий по натуре человек, иногда вы страдаете от того, что многие видят в вас мягкую и сентиментальную личность. Из-за этого в вашей жизни не все хорошо складывается в отношениях с противоположным полом. Как раз в новом году вас ждут перемены к лучшему. Вы встретите человека, который будет ценить ваше добродушие, а не пытаться этим воспользоваться.

5. Мирт

Вероятно, вас можно назвать уверенным в себе человеком. В вашей жизни все под контролем, вы никогда не полагаетесь на удачу, только на свои силы. Вы ничего не откладываете на потом и испытываете удовлетворение только тогда, когда дело доведено до конца. Окружающие чувствуют вашу силу духа, а потому с легкостью идут вам навстречу. Благодаря вашему упорству и чувству ответственности в новом году вас ожидает продвижение по карьерной лестнице, что станет логичным результатом всех ваших трудов.

6. Слива

Возможно, вы миролюбивый и рассудительный человек. Вы любите проводить время с друзьями, но не брезгуете и одиночеством. Иногда вам необходимо побыть наедине с собой, чтобы поразмышлять о смысле жизни и отдохнуть от окружающего мира. И пусть свободное пространство вам необходимо, впереди вас ждет судьбоносный момент, когда в вашем мире появится человек, которому вы захотите открыть свою душу. И вы не ошибетесь.

7. Липа

Скорее всего, вы уверенный в собственных силах аналитик, на которого можно положиться. Ваша чувствительность всегда помогает вам распознать то, что действительно важно. Те, кто не так проницателен и внимателен, как вы, буквально подтолкнут к вам навстречу человека, в котором вы разглядите настоящую жемчужину. Вы встретите личность с не менее утонченным, чем у вас, чувством стиля, в жизни которой культура играет столь же важную роль.

8. Каштан

Вероятно, вас можно назвать мечтательным и романтичным человеком. Вы отказываетесь смотреть на вещи с рациональной точки зрения. Для вас важнее всего то, что говорят чувства. Отказываясь от общения с людьми, которые отрицают романтику и полагаются только на разум, вы приближаетесь к счастливому моменту в своей жизни, когда вы встретите того, кто также имеет заветные мечты и не станет ограничивать разнообразие проявлений ваших эмоций и чувств.

9. Ива

Возможно, вы экстраверт. Вы любите рисковать и брать на себя ответственность в обмен на интересную работу. Вы устали от рутины и ждете возможности сыграть важную роль в происходящих событиях. Благодаря вашей инициативности вас ожидают перемены, которые помогут вам выйти из-за кулис. Ваша активность приближает момент долгожданной славы.

Что означает ваш выбор:

Дерево, которое вы выбрали, говорит о том, как вы воспринимате себя и какие перемены в жизни вам кажутся необходимыми. Также ваш выбор может говорить о потаенной части личности, которая скрыта от вас, но видна окружающим.