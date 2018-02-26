Всех людей разделили на сканеров и дайверов. И это поможет понять, почему у вас не ладится с работой

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Лайф-коуч и известный спикер Барбара Шер делит людей на 2 типа — дайверов (тех, кому нравится детально изучать тему) и сканеров (тех, кому нужно всего и понемногу). В своей книге, которая стала бестселлером, она рассказывает, как необходимо действовать одним и другим, чтобы добиться желаемого.

AdMe.ru разобрался, какая же разница между сканерами и дайверами, и выяснил, что делать тем и другим, чтобы максимально реализовать свой потенциал.

Дайверы

Дайверам нравится исследовать конкретную тему детально. Они предпочитают погружаться в неизведанные глубины и не успокоятся, пока не потрогают все камушки и не увидят всех рыбок. Дайверы — потенциальные карьеристы, ведь им нравится быть мастерами своего дела и они всегда жаждут дойти до конца. Они действительно кайфуют, узнавая все больше деталей и расширяя при этом свои познания в выбранной ими теме.

Вы — дайвер, если:

Вам нравится изучать тему от корки до корки... и еще немножко.

Вы могли бы всю жизнь заниматься одним и тем же делом.

Вам нужно больше навыков в своей сфере деятельности. Еще больше!

Вы хотели бы, чтобы люди считали вас хорошим специалистом.

Делать несколько дел одновременно? Упаси господи!

Вам часто кажется, что вы все еще не изучили тему до конца.

Долгосрочные цели вас не пугают.

Вы нередко боитесь браться за что-то новое, так как считаете, что не обладаете достаточными для этого навыками.

Как реализовать себя, если вы дайвер?

В начале своего пути дайверы часто мучаются, боясь ошибиться и выбрать не то, что им действительно нужно. В этот момент дайвера легко можно перепутать со сканером. Мысль о том, что они не изучили интересующую тему и не довели ее до логического конца, преследует дайверов, как кусочек хлебушка из нашего детства.

Поменяйте свое видение. Относитесь к неудачам как к дополнительному стимулу развития. Только продолжая что-либо делать до того самого момента, пока мы этому не научимся, можно развить уверенность в себе.

Попробуйте выяснить причину, почему вы бросаете начатое, что именно вас останавливает. После этого запишите последовательность ваших чувств. Как только вы пропишите все этапы (от загорания идеей до момента, когда хотите все бросить), вы поймете, что это всего лишь один из пунктов на пути к вашему завершенному делу. Его просто нужно преодолеть.

Запомните, что вы должны постоянно возвращаться к работе, ведь лучшее лекарство для дайвера — это заниматься чем-то, пока он не превратится в настоящего мастера своего дела.

Сканеры

Сканеры — это личности, которые не останавливаются на чем-то одном, они влюблены в жизнь и постоянно «сканируют» все вокруг себя в поисках интересных им вещей. «Чем больше — тем лучше» — вот девиз сканеров. Сканеры кардинально противоположны дайверам и часто в попытке вписаться в общепринятые стандарты нашего мира они чувствуют себя несчастными.

Вчера вам казалось, что лучше этого быть ничего не может, а сегодня оно вас уже дико бесит.

И швец, и жнец, и на дуде игрец — это про вас.

Вам становится скучно, когда вы понимаете, как это работает.

Периодически вы впадаете в уныние, ведь «все вокруг нашли свое призвание, кроме меня».

Вы работаете на низкооплачиваемой работе (или на нескольких сразу), потому что никак не можете определиться, что же вам интересно больше.

Ваши интересы постоянно меняются.

Вы постоянно бросаете начатое.

Вам сложно долго заниматься чем-то одним, так называемая бытовуха вас убивает.

Вы продуктивны, только когда у вас есть одновременно несколько занятий.

Как реализовать себя, если вы сканер?

Больше всего сканерам мешает то, что они считают, будто у них недостаточно времени. Поэтому они всегда находятся в вечной спешке, боясь что-то упустить. Это чувство в душе сканера граничит с истерией, поэтому он считает, что каждая драгоценная и такая быстротечная минута его жизни должна бить фонтаном эмоций и впечатлений. Именно поэтому очень важно, чтобы сканер осознал, что времени у него более чем достаточно и что этого времени хватит на все его интересы.

Можно выполнить такое упражнение. Представьте, что вас не один человек, а 10 (или больше). Напишите на листе бумаги, чем бы тогда занимался каждый из этих людей (музыкант, поэт, бизнесмен, муж / жена и т. д.).

Отсортируйте свои «10 жизней», ответив на следующие вопросы: Какой из 10 жизней я могу посвятить следующий год? Какую следующую жизнь могу прожить, когда реализуюсь в первой жизни? Что из всего списка я могу делать каждый день на протяжении 20 минут (или меньше)? Какими делами из всего списка могу заниматься по выходным? Что могу делать время от времени? Составьте быстрый план на 3 года. Укажите, когда и чем вы хотели бы заниматься.

Напишите план своей жизни. Он должен находиться у вас дома на видном месте, чтобы, взглянув на него, вы четко понимали, что, например, следующие 3 месяца вы посвящаете себя музыке, а следующие полгода — бизнесу. Естественно, ваш список будет корректироваться, в него вы будете добавлять, к примеру, мастер-классы, встречи с друзьями или отпуск с семьей. Но общая целостность картины и ощущение того, что на все ваши любимые дела времени предостаточно, позволят вам не прыгать с места на место, не отвлекаться и добиваться больших результатов.

А кто по натуре вы — сканер или дайвер?