Всех людей можно соотнести с 5 геометрическими фигурами. Выберите свою, и она расскажет о вашем настоящем характере

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Еще в 1978 году американский психолог, доктор наук Сьюзен Деллингер создала уникальную систему типирования личности. Она назвала ее психогеометрией и показала, как выбор геометрической фигуры, которая нравится больше всего, очень метко раскрывает характер человека. Интуитивно выберите фигуру — и вы получите точное описание своего типажа, а также поймете, как лучше использовать в жизни свои сильные стороны, эффективнее общаться с людьми, получать желаемое.

Нас в AdMe.ru очень заинтересовало это простое на первый взгляд тестирование, с помощью которого можно узнать много нового о своем типаже личности и характере близких людей. Для русскоязычных читателей книгу адаптировала профессор Лариса Громова.

Выберите фигуру из 5 представленных ниже и прочитайте описание своих сильных черт характера

Посмотрите на 5 фигур и выберите из них ту, которую можете соотнести с собой. Не нужно заниматься логическим анализом, просто постарайтесь прочувствовать свою форму. Если задача оказалась трудной, выберите ту, которая первая привлекла вас, когда вы только посмотрели на картинку. После выбора 1-й фигуры расставьте остальные в порядке меньшей привлекательности. 5-й в списке останется фигура, которая нравится вам меньше всего. По мнению психологов, использующих эту систему анализа личности, 1-я фигура определяет ваши яркие черты личности и особенности поведения. Остальные типажи могут проявляться иногда, а 5-я фигура укажет на совсем не свойственное вам поведение.

Треугольник

Эта форма символизирует лидерские качества, сильную натуру, энергию. Самая яркая особенность «треугольников» — это умение и желание концентрироваться на главной цели. Это «левополушарные» люди, которые способны глубоко и быстро анализировать ситуацию. У людей этого типа есть потребность всегда быть правыми, управлять ситуацией и другими людьми и иметь возможность принимать решения не только за себя, но и за других. Они готовы к стрессу, борьбе, соперничеству. «Треугольникам» трудно дается признание своих ошибок, они нередко бывают категоричны. Для людей этого склада важна карьера, это хорошие управленцы и политики, они способны увлечь и организовать людей. Но в то же время их отличает импульсивность и нетерпеливость. Если вы выбрали треугольник, значит, не любите, когда люди произносят чрезмерно длинные монологи, быстро улавливаете суть сказанного. «Треугольники» легко находят общий язык с разными людьми, у них живая и эмоциональная речь, непринужденные позы, практически нет зажатости или смущения. «Треугольник» придает большое внимание тому, как он выглядит, уходу за телом, поддержанию физической формы. Основные источники стресса — это утрата контроля над ситуацией, неудачи, неподходящая работа, общение с людьми, которые ему неинтересны.

Квадрат

Если ваша фигура — квадрат, то вы очень трудолюбивый и практичный человек. Потребность этого типа доводить начатое до конца, упорство делают таких людей высококлассными специалистами. «Квадрат» склонен систематизировать информацию, любит раскладывать все по полочкам. Люди этого типа склонны больше анализировать детали, чем общую картину, и это лишает их скорости в принятии решений и спонтанности. Иногда аккуратность и педантичность могут принимать болезненные формы. Общение, установление связей — это не самая сильная сторона «квадратов». Они очень тщательно выбирают круг общения, не любят шумных сборищ и пустых разговоров. В конфликтных ситуациях предпочитают тактику избегания, а не прямой конфронтации. Речь «квадрата» чаще спокойная, они не любят повышать голос и чрезмерно жестикулировать. Что же касается собеседника, то «квадратам» нравится, когда информация подается в соответствии с жесткой логикой. Такой человек любит, чтобы речь изобиловала фактами, цифрами и тезисами, желательно со ссылками на источники, из которых взята. «Квадрату» по душе упорядоченная жизнь, привычные ритуалы. Он не ассоциирует такое положение дел со скукой, а только с уверенностью в завтрашнем дне. Стиль «квадрата» в одежде обычно элегантный, выдержанный. Большое внимание уделяется деталям образа. Вульгарность, кричащие вещи — это не про людей этого типажа. Они имеют врожденный хороший вкус и развивают его в течение жизни. Основные источники стресса — неподходящая работа и зависимость от коллег, родительские и супружеские проблемы.

Прямоугольник

Прямоугольник чаще всего выбирают люди, которые находят в состоянии перехода и изменений. Он считается временной формой личности, которую могут носить остальные 4 сравнительно устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. Основное состояние «прямоугольников» — это замешательство, неопределенность в отношении себя и своего места в жизни. Их поступки могут быть непредсказуемы и непоследовательны. Они стремятся стать в чем-то лучше и ищут новые методы работы и новый стиль жизни. Быстрота их реакции или, наоборот, заторможенность действий, спонтанность, частая смена решений могут настораживать других людей. Но, с другой стороны, «прямоугольники» привлекательны свои искренним интересом к тому, что происходит вокруг, они открыты новому, хотят обучаться. При этом могут быть чрезмерно доверчивы, внушаемы, поддаваться чужому влиянию. «Прямоугольники» нуждаются в общении, их речь может быть чрезмерно беглой и сбивчивой, а жесты могут выдавать нервозность. Этот переходный период касается и выбора стиля одежды — «прямоугольники» опрятны и аккуратны, но не могут остановиться на одном стиле, им сложно свести все полученные знания в цельную картину. Основные источники стресса — любые жизненные обстоятельства, которые выбивают у «прямоугольника» почву из-под ног, которую он только-только нащупал. Это может быть изменение характера работы, проблемы в семье.

Круг

Основная ценность этого типа — люди и общение с ними. Можно сказать, что «круг» — это прирожденный психолог и миротворец. Выбор этой фигуры может говорить об открытости, ориентации на мнение окружающих. Такие люди — прекрасные слушатели, у них высоко развита эмпатия. Благодаря этим качествам они хорошо чувствуют ложь, знают, когда их обманывают. «Круги» не любят нести ответственность, предпочитают переложить ее на других. Поэтому при всем знании людей из них не получаются хорошие руководители. Четкие решения тоже даются им нелегко, а в работе они часто больше нацелены на комфорт людей, чем на общее дело. «Круг» очень болезненно относится к конфликтам и счастлив, когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда возникают с кем-то разногласия, наиболее вероятно, что он уступит первым. Обожают задушевное общение и маленькую компанию предпочтут шумной вечеринке. Но и в шумной и разношерстной компании они будут чувствовать себя хорошо, так как умеют быстро переключаться. Но больше всего им нравится парное общение, когда можно максимально прочувствовать собеседника. Речь «круга» спонтанна, иногда непоследовательна, они любят речевые обороты и шутки. Стиль в одежде и подаче себя скорее неофициальный, свободный. В выборе одежды «круг» довольно придирчив, а вот спортом, контролированием своей физической формы часто пренебрегает. Основной источник стресса — это прежде всего неурядицы в личностных и семейных отношениях. Имея крепкий тыл близких людей, «круг» может справиться со всеми неприятностями, связанными с рабочими моментами. А вот если в личной жизни не все гладко, то даже мелкие неурядицы на работе способны выбить его из колеи.

Зигзаг

Зигзаг символизирует креатив и творчество. Таким людям свойственна образность мышления, интуитивность. Строгая последовательность и внимание к деталям претит «зигзагам». Их тип личности лучше всего характеризуется фразой «А что, если?» Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального — вот что им нравится. «Зигзаг» — самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Импульсивность, изменчивость настроения, генерирование идей, эксцентричность — вот основные признаки людей этого типа. Они не любят соблюдать субординацию, больше всего на свете ценят независимость, игнорируют условности и четкую организацию. Но то, что другие назвали бы хаосом, для «зигзагов» комфортное состояние. «Зигзаг» нуждается в стимуляции своей деятельности, в одобрении. Генерируя идеи в большом количестве, довольно часто отдает их на откуп другим, так как сам не способен довести дело до конца. Общение, к которому стремятся «зигзаги», для них не источник развлечения или знаний, а один из способов донести свои идеи. Они нередко отдают предпочтение модным экстравагантным нарядам. Склонны к смешению стилей и небрежности в одежде. Стремительны, манерны, с очень оживленной мимикой и жестикуляцией. Основной источник стресса — отсутствие интереса к их идеям и открытиям, отрицание их достоинств и вклада в работу. Если в жизни «зигзага» нет места вызову, стимуляции деятельности, ему становится неприятно и скучно.

А у вас совпали характеристики личности согласно выбранной фигуре?