Всего одна японская формула, чтобы определить свои цели и достигать их с удовольствием

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В Японии существует понятие, которое не встретишь ни в одной другой стране мира. Это икигай — то, что заставляет вас вставать с утра и радоваться жизни. Кто-то назовет это смыслом и целью жизни, кто-то — чувством внутреннего удовлетворения или просто счастьем. По мнению японцев, икигай присущ каждому, нужно его только найти. AdMe.ru решил разобраться, как это сделать, и делится этим знанием с вами.

Японцы уверены: поиск икигай, пожалуй, самое важное для тех, кто стремится прожить долгую и наполненную смыслом жизнь. Они советуют не торопиться на пути. Готовы? Тогда для начала ответьте себе на эти вопросы. То, что пересекается в ответах и что возможно объединить, и будет наполнять ваш икигай.

Более простой вариант — воспользоваться диаграммой. Продумайте и заполните те зоны, которые сейчас присутствуют в вашей жизни. Ваш икигай — это то, что позволяет задействовать сразу все 4 зоны. Например, интересы могут быть сконцентрированы в зонах «любишь делать» и «умеешь делать хорошо». В итоге вы занимаетесь тем, что приносит удовлетворение, но одновременно присутствует чувство бесполезности усилий. 2 остальных круга не задействованы. Значит, чтобы достигнуть цели, ищите пути привнести это в свою жизнь.