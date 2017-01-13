Всего одна фраза мужа заставила женщину измениться до неузнаваемости

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Лишний вес часто становится серьезной проблемой в жизни многих женщин. Окружающие бросают неодобрительные взгляды, но особенно тяжело, когда самый близкий человек высмеивает эту проблему. Так произошло c 34-летней Бетси Айала. AdMe.ru поражен историей этой девушки и считает ее эталоном сильной женщины.

В 2013 году в жизни Бетси Айала (Betsy Ayala), жительницы Хьюстона, штат Техас, произошло долгожданное событие — рождение дочки Изабеллы. Но радости материнства омрачал тот факт, что Бетси сильно поправилась и ее вес достигал 119 килограммов. Послеродовая депрессия и постоянные переживания только подталкивали молодую маму снова съесть что-нибудь вкусненькое. Да и муж всегда говорил, она выглядит нормально, а порой и сам закармливал вредной едой.

Переломный момент в жизни Бетси наступил через 6 месяцев после рождения дочери — девушка узнала, что муж изменяет ей с коллегой: «Я прочитала несколько сообщений в его аккаунте на фейсбуке, где они называли меня жирной коровой и поливали грязью. Мой мир был просто разрушен».

Вместо того чтобы опустить руки и в отчаянии снова заедать свои проблемы, девушка решила полностью изменить свою жизнь. Она рассталась с мужем и начала активно работать над своей фигурой: начала заниматься танцами, зумбой, посещать спортзал 6 раз в неделю и перешла на высокопротеиновую диету.

В результате Бетси удалось скинуть 46 килограммов. Теперь она стройная, привлекательная женщина, которая не собирается останавливаться на достигнутом. Бетси считает измену мужа «благословением», потому что именно это помогло ей изменить свою жизнь.