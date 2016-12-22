Всего одна фраза, которая остановит сплетников раз и навсегда
«Представляешь, ее муж...», «Она совершенно не умеет одеваться», «На самом
деле он никакой не специалист!», «У них дети совершенно невоспитанные» -
хоть раз в жизни каждый из нас слышал подобные фразы. Да мы и сами иногда не против обсудить коллег или друзей. Люди обожают сплетничать. Исследования показали: около 80 % наших разговоров — это обсуждение других людей и их привычек.
Почему мы так любим сплетни?
По мнению психологов, главная причина — это стремление человека упростить процесс налаживания социальных связей.
- Антипатии, разделяемые собеседниками, связывают их гораздо сильнее, чем общие симпатии и интересы.
- Люди чувствуют определенное волнение, когда разглашают конфиденциальную информацию о других.
- Существуют сплетники, которые получают удовольствие от чужих неудач и промахов, мысленно проводя параллель между «таким умным собой» и кем-то из соседнего отдела.
Как это остановить?
Кажется, что сплетни везде и их трудно избежать. Но психологи выявили простую
фразу, которая может остановить сплетника. Когда кто-то пытается вовлечь вас в негативный разговор о другом человеке, просто спросите:
«Почему ты говоришь мне это?»
Простая фраза, не так ли? И тем не менее она очень эффективна.
- Во-первых, вопрос рассеивает любой корыстный мотив сплетника.
- Во-вторых, фраза заставляет сплетника понять, что вы не заинтересованы в соучастии, и потерять к вам как к собеседнику интерес.
Сплетни далеко не безобидны. Распространение слухов или лжи может негативно сказаться и на эмоциональном здоровье человека, и на его репутации. Важно понимать, что, когда вы сплетничаете — вы вредите, прямо или косвенно. А потому в следующий раз, когда кто-то попытается втянуть вас в сплетни, вспомните, что простая фраза «Почему ты говоришь мне это?» может остановить поток грязных слухов.
Фото на превью Medusa Film
По материалам David Wolfe