Всего одна фраза, которая остановит сплетников раз и навсегда

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«Представляешь, ее муж...», «Она совершенно не умеет одеваться», «На самом

деле он никакой не специалист!», «У них дети совершенно невоспитанные» -

хоть раз в жизни каждый из нас слышал подобные фразы. Да мы и сами иногда не против обсудить коллег или друзей. Люди обожают сплетничать. Исследования показали: около 80 % наших разговоров — это обсуждение других людей и их привычек.

Почему мы так любим сплетни?

По мнению психологов, главная причина — это стремление человека упростить процесс налаживания социальных связей. Антипатии, разделяемые собеседниками, связывают их гораздо сильнее, чем общие симпатии и интересы.

Люди чувствуют определенное волнение, когда разглашают конфиденциальную информацию о других.

Существуют сплетники, которые получают удовольствие от чужих неудач и промахов, мысленно проводя параллель между «таким умным собой» и кем-то из соседнего отдела.

Как это остановить?

Кажется, что сплетни везде и их трудно избежать. Но психологи выявили простую

фразу, которая может остановить сплетника. Когда кто-то пытается вовлечь вас в негативный разговор о другом человеке, просто спросите:

«Почему ты говоришь мне это?»

Простая фраза, не так ли? И тем не менее она очень эффективна. Во-первых, вопрос рассеивает любой корыстный мотив сплетника.

Во-вторых, фраза заставляет сплетника понять, что вы не заинтересованы в соучастии, и потерять к вам как к собеседнику интерес.

Сплетни далеко не безобидны. Распространение слухов или лжи может негативно сказаться и на эмоциональном здоровье человека, и на его репутации. Важно понимать, что, когда вы сплетничаете — вы вредите, прямо или косвенно. А потому в следующий раз, когда кто-то попытается втянуть вас в сплетни, вспомните, что простая фраза «Почему ты говоришь мне это?» может остановить поток грязных слухов.