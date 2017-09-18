6 правил современного общения, которые многим кажутся смешными, а зря
С течением времени появляются новые средства связи. А вместе с ними и новые правила общения.
AdMe.ru собрал несколько неписаных правил современного общения, соблюдая которые вы сможете расположить к себе любого собеседника.
6. Воспользуйтесь мессенджером вместо звонка
Совершать звонок стоит только по действительно важным вопросам. Сегодня никто не хочет общаться посредством телефонных звонков, так как это считается вторжением в частную жизнь. Для комфортного общения используйте бесплатные мессенджеры.
5. Не оставляйте длинные голосовые сообщения
Длинные голосовые сообщения — это раздражитель в общении. Если вы решили оставить голосовую почту, сообщение должно быть коротким и по делу. Когда нет возможности изложить свою мысль кратко, лучше использовать электронную почту.
4. Не пишите длинные сообщения
При написании сообщений, так же как при записи голосовой почты, важно помнить о краткости. Пишите коротко и по существу. А для того чтобы выразить дружелюбие и добавить приятных эмоций, используйте эмодзи или знак скобки.
3. Не кладите смартфон на стол в компании или на деловых встречах
Даже если вы не ждете звонка или СМС, скорее всего, ваш смартфон будет присылать уведомления и обновления новостей каждые несколько минут. Многие собеседники могут увидеть в этом отвлекающий маневр или, хуже того, им может показаться, что вы не заинтересованы в том, что они говорят.
2. Будьте осторожны при использовании эмодзи
Например, вы отправляете эмодзи с баклажаном, думая, что это просто забавно. В то время как ваш собеседник может увидеть в этом фаллический символ. А если это переписка с коллегой, то это могут расценить как домогательство на работе. Прежде чем использовать какой-то смайлик, подумайте, правильно ли он будет воспринят в контексте.
1. Своевременно отвечайте на сообщения
- СМС / Текстовое сообщение — в течение 24 часов
- Пропущенный звонок с голосовым сообщением — в течение 2 дней
- Пропущенный звонок без голосового сообщения — в течение 6 дней
- Электронное письмо — в течение 5 дней
- Письмо — в течение месяца