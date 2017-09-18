6 правил современного общения, которые многим кажутся смешными, а зря

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С течением времени появляются новые средства связи. А вместе с ними и новые правила общения. AdMe.ru собрал несколько неписаных правил современного общения, соблюдая которые вы сможете расположить к себе любого собеседника.

6. Воспользуйтесь мессенджером вместо звонка

Совершать звонок стоит только по действительно важным вопросам. Сегодня никто не хочет общаться посредством телефонных звонков, так как это считается вторжением в частную жизнь. Для комфортного общения используйте бесплатные мессенджеры.

5. Не оставляйте длинные голосовые сообщения

Длинные голосовые сообщения — это раздражитель в общении. Если вы решили оставить голосовую почту, сообщение должно быть коротким и по делу. Когда нет возможности изложить свою мысль кратко, лучше использовать электронную почту.

4. Не пишите длинные сообщения

При написании сообщений, так же как при записи голосовой почты, важно помнить о краткости. Пишите коротко и по существу. А для того чтобы выразить дружелюбие и добавить приятных эмоций, используйте эмодзи или знак скобки.

3. Не кладите смартфон на стол в компании или на деловых встречах

Даже если вы не ждете звонка или СМС, скорее всего, ваш смартфон будет присылать уведомления и обновления новостей каждые несколько минут. Многие собеседники могут увидеть в этом отвлекающий маневр или, хуже того, им может показаться, что вы не заинтересованы в том, что они говорят.

2. Будьте осторожны при использовании эмодзи

Например, вы отправляете эмодзи с баклажаном, думая, что это просто забавно. В то время как ваш собеседник может увидеть в этом фаллический символ. А если это переписка с коллегой, то это могут расценить как домогательство на работе. Прежде чем использовать какой-то смайлик, подумайте, правильно ли он будет воспринят в контексте.

1. Своевременно отвечайте на сообщения